Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a fost contestat de o parte dintre fani încă de la finalul sezonului trecut, după apariția noii sigle a „câinilor”

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Conducătorul roș-albilor a fost întrebat despre reacția suporterilor la meciul cu U Cluj, când un grup din PCH l-a înjurat, dar a fost imediat acoperit de restul stadionului, care a contestat apostrofările la adresa lui Nicolescu.

„Majoritatea dinamoviștilor percep un trend pozitiv”

„Care e feelingul acum apropo de fani? A existat acel moment foarte interesant la meciul cu U Cluj, apropo de meciul ăsta, care te privește. Peluza striga ceva, restul suporterilor nu erau de acord cu peluza”, l-a întrebat Silviu Tudor Samuilă, moderator Prima Sport și editorialist GOLAZO.ro.

„Hai să discutăm despre altceva. Nu mai vreau să intru în jocul ăsta pentru că… Nu, lasă, te rog eu, nu mă mai forța să vorbesc despre asta!”, a spus Nicolescu.

Samuilă a insistat: „Un singur lucru te mai întreb, respect că nu vrei să comentezi. Te-a bucurat reacția de răspuns a tribunei?”.

„Nu, nu, nu! Nu vreau să vorbesc despre asta. Eu știu că marea majoritate a dinamoviștilor percep că ce se întâmplă la Dinamo e un trend pozitiv și un trend bun și cu asta basta, nu mai vreau să vorbesc despre asta”, a fost replica lui Nicolescu.

VIDEO Nicolescu, apărat de restul stadionului, după injuriile venite din PCH

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