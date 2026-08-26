„De ce-l pui în situația asta?” Andrei Nicolescu a reacționat după ce a auzit ce-a fost întrebat MM Stoica în direct

MM Stoica a fost întrebat despre forma în care se află rivalii de la Dinamo, sub comanda noului antrenor Nuno Campos

Derby-ul Dinamo - FCSB se va disputa pe 5 septembrie, pe „Arcul de Triumf”

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„Câinii” sunt lideri în Superliga, cu 13 puncte în 6 meciuri.

„MM , îți place Dinamo, îți place de Campos?” a fost întrebat conducătorul roș-albaștrilor de Silviu Tudor Samuilă, moderator Prima Sport și editorialist GOLAZO.ro.

„Prima impresie e mai bună decât ce se așteptau toți”

MM Stoica: Am zis da, da, da.

Andrei Nicolescu: De ce-l pui în situația asta (râde)?

Am mai fost întrebat pe cine remarc de la Dinamo, în calitate de analist, nu de altceva, și am spus că ai fost foarte inspirat, cred eu, cu Campos, pentru că arată foarte bine. Mesajul de pe bancă pare foarte bine aprofundat. Așa pare. E prematur să vorbim după 6 etape, oricum.

Pentru toți specialiștii și media sportivă, prima impresie e mai bună decât ce se așteptau, pentru că toți se așteptau la un recul mai mare după plecarea lui Kopic. Sau îl așteptau.

Era și Kopic, erau și Boateng, Gnahore, multă lume îi considera cei mai buni jucători. Asta e realitatea!

VIDEO Numele lui Nuno Campos a fost strigat pentru prima dată de fani la meciul cu U Cluj

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