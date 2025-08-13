Craiova și-a aflat adversara Cine stă între olteni și calificarea în faza principală din Conference League
Bașakșehir FOTO: Imago
Conference League

Craiova și-a aflat adversara Cine stă între olteni și calificarea în faza principală din Conference League

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 13.08.2025, ora 22:18
alt-text Actualizat: 13.08.2025, ora 22:26
  • Universitatea Craiova ar putea întâlni, pe Bașakșehir, în play-off-ul Conference League.
  • Oltenii trebuie să treacă mai întâi de Spartak Trnava, pe care au învins-o acasă cu 3-0.
  • Spartak Trnava - Craiova va avea loc joi, de la ora 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2.

Doar un ghinion imens poate face ca Universitatea Craiova să rateze calificarea în play-off-ul Conference League, după victoria categorică de pe „Oblemenco”.

„Nu ne e frică de ei” Adrian Șut nu acceptă un nou pas greșit: „Nu luăm în calcul Conference League” + Ce a spus despre revenirea lui Olaru
Citește și
„Nu ne e frică de ei” Adrian Șut nu acceptă un nou pas greșit: „Nu luăm în calcul Conference League” + Ce a spus despre revenirea lui Olaru
Citește mai mult
„Nu ne e frică de ei” Adrian Șut nu acceptă un nou pas greșit: „Nu luăm în calcul Conference League” + Ce a spus despre revenirea lui Olaru

Universitatea Craiova și-a aflat adversara din play-off-ul Conference League

Universitatea Craiova și-a aflat adversara din play-off-ul Conference League. Este vorba despre Bașakșehir, ocupanta locului 5, în sezonul precedent al Superligii Turciei.

Intrată în turul II preliminar, Bașakșehir a eliminată fără probleme pe Cherno More (5-0 la general), după care a dat peste Viking.

Deși au fost conduși o oră în Norvegia, turcii au întors rezultatul în tur și s-au impus cu 3-1.

Miercuri, pe teren propriu, formația lui Cagdaș Atan a fost condusă din nou, după autogolul lui Bulut (35). Selke a egalat însă până în pauză (40), iar scorul s-a menținut până la final, asigurând calificarea lui Bașakșehir în play-off.

  • Echipa de start a lui Bașakșehir cu Viking: Sengezer - Bulut, Duarte, Ba, Operi - Ozdemir - Turuc, Crespo, Beyaz, Shomurodov - Selke

Prima manșă dintre Universitatea Craiova și Bașakșehir ar urma să se dispute, pe 21 august, la Istanbul. Returul play-off-ului Conference League ar fi programat pentru 28 august, pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Bașakșehir, mai bine cotată decât Universitatea Craiova

Lotul lui Bașakșehir este aproape de trei ori mai valoros decât cel al Universității Craiova. Echipa de pe stadionul „Fatih Terim” are o cotă totală de piață de 61 de milioane de euro, în timp ce lotul întreg al oltenilor valorează 23 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

Cei mai valoroși jucători ai turcilor vin din Uzbekistan. Mijlocașul ofensiv Abbosbek Fayzullaev este cotat la 8 milioane de euro, în timp ce atacantul Eldor Shomurodov valorează 5 milioane de euro.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

„Craiova ne-ar pedepsi” Spartak Trnava e lider în Slovacia, cu victorii pe linie și fără gol primit, dar antrenorul Scrasny își avertizează elevii
Conference League
09:55
„Craiova ne-ar pedepsi” Spartak Trnava e lider în Slovacia, cu victorii pe linie și fără gol primit, dar antrenorul Scrasny își avertizează elevii
Citește mai mult
„Craiova ne-ar pedepsi” Spartak Trnava e lider în Slovacia, cu victorii pe linie și fără gol primit, dar antrenorul Scrasny își avertizează elevii
Rădoi a dat cu pumnul în bancă U Craiova ajunge la cinci victorii consecutive, dar antrenorul e nemulțumit : „Multe greșeli!”
Superliga
22:18
Rădoi a dat cu pumnul în bancă U Craiova ajunge la cinci victorii consecutive, dar antrenorul e nemulțumit: „Multe greșeli!”
Citește mai mult
Rădoi a dat cu pumnul în bancă U Craiova ajunge la cinci victorii consecutive, dar antrenorul e nemulțumit : „Multe greșeli!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ilie Bolojan bagă în ședință instituțiile din subordinea Guvernului pentru tăierea cheltuielilor de personal
Ilie Bolojan bagă în ședință instituțiile din subordinea Guvernului pentru tăierea cheltuielilor de personal
Ilie Bolojan bagă în ședință instituțiile din subordinea Guvernului pentru tăierea cheltuielilor de personal
Universitatea Craiova istanbul basaksehir play-off conference league
Știrile zilei din sport
Cum se va redenumi Arena Națională? Anunțul primarului Bucureștiului: „Se practică în toată lumea”
Superliga
16:44
Cum se va redenumi Arena Națională? Anunțul primarului Bucureștiului: „Se practică în toată lumea”
Citește mai mult
Cum se va redenumi Arena Națională? Anunțul primarului Bucureștiului: „Se practică în toată lumea”
CFR, decimată Ardelenii vor să mai amâne un meci: „Suferim, avem o situație excepțională!”
Superliga
17:37
CFR, decimată Ardelenii vor să mai amâne un meci: „Suferim, avem o situație excepțională!”
Citește mai mult
CFR, decimată Ardelenii vor să mai amâne un meci: „Suferim, avem o situație excepțională!”
Drita - FCSB LIVE de la ora 21:00 , în manșa retur a „dublei” din turul trei preliminar al Europa League » Echipele de start
Europa League
19:58
Drita - FCSB LIVE de la ora 21:00, în manșa retur a „dublei” din turul trei preliminar al Europa League » Echipele de start
Citește mai mult
Drita - FCSB LIVE de la ora 21:00 , în manșa retur a „dublei” din turul trei preliminar al Europa League » Echipele de start
Braga - CFR Cluj  LIVE de la 21:30. Clujenii încearcă să obțină calificarea în play-off-ul Europa League » Echipele probabile
Europa League
13:35
Braga - CFR Cluj LIVE de la 21:30. Clujenii încearcă să obțină calificarea în play-off-ul Europa League » Echipele probabile
Citește mai mult
Braga - CFR Cluj  LIVE de la 21:30. Clujenii încearcă să obțină calificarea în play-off-ul Europa League » Echipele probabile
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:58
Drita - FCSB LIVE de la ora 21:00, în manșa retur a „dublei” din turul trei preliminar al Europa League » Echipele de start
Drita - FCSB LIVE de la ora 21:00 , în manșa retur a „dublei” din turul trei preliminar al Europa League » Echipele de start
17:42
Scene violente la Craiova Soția unui fotbalist de la FCU, bătută într-un supermarket până și-a pierdut cunoștința! Poliția: „Nu e situație de risc iminent!”
Scene violente la Craiova Soția unui fotbalist de la FCU, bătută într-un supermarket până și-a pierdut cunoștința! Poliția: „Nu e situație de risc iminent!”
19:47
„FCSB pare ridicolă” Decizia luată de Becali înainte de meciul cu Drita i-a uimit pe jurnaliștii din Kosovo: „Nu are dovezi!”
„FCSB pare ridicolă” Decizia luată de Becali înainte de meciul cu Drita i-a uimit pe jurnaliștii din Kosovo:  „Nu are dovezi!”
19:00
Drum liber spre Rennes? Transferul de 30 de milioane de euro îl aduce pe român mai aproape de Ligue 1
Drum liber spre Rennes? Transferul de 30 de milioane de euro îl aduce pe român mai aproape de Ligue 1
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”
Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal
Top stiri din sport
Spartak Trnava - U Craiova LIVE de la ora 21:30 » Oltenii sunt la 90 de minute de play-off-ul Conference League
Conference League
14:52
Spartak Trnava - U Craiova LIVE de la ora 21:30 » Oltenii sunt la 90 de minute de play-off-ul Conference League
Citește mai mult
Spartak Trnava - U Craiova LIVE de la ora 21:30 » Oltenii sunt la 90 de minute de play-off-ul Conference League
„A încercat să lucreze mental” Mihai Popescu, dialog pe teren cu atacantul lui Drita + Bîrligea e sigur: „Vor fi și conflicte!”
Europa League
18:24
„A încercat să lucreze mental” Mihai Popescu, dialog pe teren cu atacantul lui Drita + Bîrligea e sigur: „Vor fi și conflicte!”
Citește mai mult
„A încercat să lucreze mental” Mihai Popescu, dialog pe teren cu atacantul lui Drita + Bîrligea e sigur: „Vor fi și conflicte!”
 De ce nu s-a impus Alibec la Inter Denis, despre marea greșeală a carierei sale : „Mi se părea că nimeni nu poate să mă învețe nimic”
Special
14:01
De ce nu s-a impus Alibec la Inter Denis, despre marea greșeală a carierei sale: „Mi se părea că nimeni nu poate să mă învețe nimic”
Citește mai mult
 De ce nu s-a impus Alibec la Inter Denis, despre marea greșeală a carierei sale : „Mi se părea că nimeni nu poate să mă învețe nimic”
„O lecție pentru toți!” Ronald Gavril a reacționat, după scenele violente din Bacău: „Boxul nu este un mijloc de a rezolva conflicte personale”
Box
13:36
„O lecție pentru toți!” Ronald Gavril a reacționat, după scenele violente din Bacău: „Boxul nu este un mijloc de a rezolva conflicte personale”
Citește mai mult
„O lecție pentru toți!” Ronald Gavril a reacționat, după scenele violente din Bacău: „Boxul nu este un mijloc de a rezolva conflicte personale”

Echipe/Competiții

fcsb 101 CFR Cluj 40 dinamo bucuresti 15 rapid 28 Universitatea Craiova 29 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi 1 uta arad 10 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Gino Iorgulescu europa league fcsb conference league dan sucu
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
14.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share