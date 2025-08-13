Universitatea Craiova ar putea întâlni, pe Bașakșehir, în play-off-ul Conference League.

Oltenii trebuie să treacă mai întâi de Spartak Trnava, pe care au învins-o acasă cu 3-0.

Spartak Trnava - Craiova va avea loc joi, de la ora 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2.

Doar un ghinion imens poate face ca Universitatea Craiova să rateze calificarea în play-off-ul Conference League, după victoria categorică de pe „Oblemenco”.

Universitatea Craiova și-a aflat adversara din play-off -ul Conference League

Universitatea Craiova și-a aflat adversara din play-off-ul Conference League. Este vorba despre Bașakșehir, ocupanta locului 5, în sezonul precedent al Superligii Turciei.

Intrată în turul II preliminar, Bașakșehir a eliminată fără probleme pe Cherno More (5-0 la general), după care a dat peste Viking.

Deși au fost conduși o oră în Norvegia, turcii au întors rezultatul în tur și s-au impus cu 3-1.

Miercuri, pe teren propriu, formația lui Cagdaș Atan a fost condusă din nou, după autogolul lui Bulut (35). Selke a egalat însă până în pauză (40), iar scorul s-a menținut până la final, asigurând calificarea lui Bașakșehir în play-off.

Echipa de start a lui Bașakșehir cu Viking: Sengezer - Bulut, Duarte, Ba, Operi - Ozdemir - Turuc, Crespo, Beyaz, Shomurodov - Selke

Prima manșă dintre Universitatea Craiova și Bașakșehir ar urma să se dispute, pe 21 august, la Istanbul. Returul play-off-ului Conference League ar fi programat pentru 28 august, pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Bașakșehir, mai bine cotată decât Universitatea Craiova

Lotul lui Bașakșehir este aproape de trei ori mai valoros decât cel al Universității Craiova. Echipa de pe stadionul „Fatih Terim” are o cotă totală de piață de 61 de milioane de euro, în timp ce lotul întreg al oltenilor valorează 23 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

Cei mai valoroși jucători ai turcilor vin din Uzbekistan. Mijlocașul ofensiv Abbosbek Fayzullaev este cotat la 8 milioane de euro, în timp ce atacantul Eldor Shomurodov valorează 5 milioane de euro.

