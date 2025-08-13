Războiul psihologic începe în lift Metoda prin care Braga încearcă să-i intimideze pe jucătorii de la CFR Cluj +38 foto
Jucătorii folosesc liftul între vestiare și teren pe Estadio Munucipal de Braga
Războiul psihologic începe în lift Metoda prin care Braga încearcă să-i intimideze pe jucătorii de la CFR Cluj

Viorel Tudorache
Publicat: 13.08.2025, ora 20:56
Actualizat: 14.08.2025, ora 01:15
  • BRAGA - CFR CLUJ. Ardelenii au de înfruntat un adevărat război psihologic înaintea meciului de la Braga. Gazdele au transformat liftul dintre vestiare și teren într-un adevărat „tunel al războinicilor”.
  • Braga - CFR Cluj se joacă joi, de la ora 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. În tur, portughezii s-au impus cu 2-1.
  • Viorel Tudorache, reporterul GOLAZO.ro, este prezent la Braga, de unde transmite cele mai importante informații.

Jucătorii lui CFR Cluj au luat miercuri seară un prim contact cu celebrul Estadio Municipal de Braga, construit în stâncă. Elevii lui Dan Petrescu au efectuat antrenamentul oficial, de la ora locală 19:00 (21:00 în România), pe stadionul care joi seara, va găzdui manșa secundă cu Sporting Braga din turul 3 preliminar al Europa League.

Braga - CFR Cluj. Liftul din stadion, arma psihologică a gazdelor

Portughezii pornesc cu avantajul de 2-1 obținut în Gruia, însă ardelenii au mai demonstrat că pot pleca victorioși de aici.

La Braga, traseul dintre vestiare și gazon trece printr-un lift dedicat fiecărei echipe. Surpriza? Chiar și ascensorul oaspeților este colorat în roșu, cu stema clubului Braga, fotografii cu fotbaliști în ipostaze războinice și sloganul „PASSO A PASSO ATÉ À VITÓRIA” („Pas cu pas până la victorie”).

Explicația gazdelor: Vrem să strecurăm un pic de teamă în adversari

Este o strategie bine definită: liftul de la Braga are un rol psihologic clar împotriva adversarilor. „Nu e doar un ascensor, e un mijloc prin care vrem să strecurăm un pic de teamă în adversari până să iasă pe teren. Vrem să simtă că se află în casa unor războinici”, a explicat un oficial lusitan, mai în glumă, mai în serios, pentru GOLAZO.ro.

Este, în fond, un altfel de război psihologic. Pe vremuri, la Petroșani, minerii lui Gogu Tonca își intimidau adversarii încă de pe tunel.

CFR Cluj - Braga FOTO Raed Krishan - GOLAZO (1).jpeg CFR Cluj - Braga FOTO Raed Krishan - GOLAZO (2).jpeg CFR Cluj - Braga FOTO Raed Krishan - GOLAZO (3).jpeg CFR Cluj - Braga FOTO Raed Krishan - GOLAZO (4).jpeg CFR Cluj - Braga FOTO Raed Krishan - GOLAZO (5).jpeg
Mărturii din „liftul groazei”: „Nu ne-au speriat. Nu știam cine sunt

Pentru CFR Cluj, nu este prima confruntare cu acest „ritual” psihologic. În 2012, ardelenii au trecut prin exact același lift înaintea unui meci din grupele Champions League și au plecat acasă cu o victorie de 2-0, grație dublei lui Bastos. Amintirea acelui succes ar putea fi antidotul perfect împotriva efectului pe care Braga speră să îl obțină joi seară.

Prin acest „tunel vertical” al presiunii au trecut, în 2013, și jucătorii de la Pandurii Târgu Jiu. Echipa gorjeană, intrată între timp în faliment, a întâlnit Braga în play-off-ul Europa League și s-a lovit de același decor ostil, cu roșu dominant, stema lusitanilor și chipuri de „războinici” pe pereți și în lift.

„Era prima dată când am văzut lift într-un stadion”, a povestit Alin Buleică pentru GOLAZO.ro. Paul Anton, colegul său, spunea: „Nu știam cine sunt cei de pe postere. Nu ne-au speriat deloc. Dacă aveam presiune, poate le-am fi perceput altfel. Așa, n-am avut nicio problemă”.

În ciuda „armei psihologice”, gorjenii au eliminat atunci surprinzător Braga, după 0-1 acasă și 2-0 pe ”A Pedreira”.

Nici atunci „arma psihologică” n-a avut efect asupra oaspeților: după 0-1 la Cluj, Pandurii au dat lovitura pe „A Pedreira”, câștigând cu 2-0 și eliminând surprinzător Braga din competiție.

CFR Cluj Sporting Braga europa league
