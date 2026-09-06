„Ce mă fac eu în sistemul ăsta?” Nicolescu dezvăluie discuțiile personale cu jucătorii lui Dinamo și ce face diferit Campos față de Kopic

Dinamo are 4 jucători pe lista preliminară a selecționerului Gheorghe Hagi pentru duelurile cu Bosnia și Suedia, din Liga Națiunilor.

Aceștia sunt Cătălin Cîrjan, Raul Opruț, Andrei Mărginean și Alex Musi.

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Întrebat despre cum se simt jucătorii care n-au mai fost convocați la naționala mare, Musi și Mărginean, președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a detaliat și schimbările din acest sezon de la echipă, care i-au dus într-o formă foarte bună, demnă de convocarea pe lista preliminară.

Andrei Nicolescu: „Se construiește un grup puternic decât anul trecut”

„N-am discutat cu ei, dar eu mă așteptam. cel puțin pentru Mărginean. Dacă e fit și poate să joace constant, eu cred că e o soluție acolo. Eu îl văd bine pe Mărginean.

Musi a avut un început de sezon bun. Merită să fie acolo, cel puțin în lotul lărgit.

E o experiență pentru ei și e dovada faptului că ce au făcut la începutul acestui campionat fac bine. Adică am constituit un grup puternic. Pe lângă românii care sunt deja de un an aici, cred că și cei care au venit au demonstrat sau demonstrează că sunt alegerile potrivite pe care clubul le-a făcut, de la Alaa la Pascual.

Și Zandbergen cred că a dovedit, în puținul timp cât a jucat, că e un atacant puternic, care se poate marca cumva campionatul nostru.

Și din perspectiva asta se construiește un grup puternic. Mai puternic decât a fost anul trecut și un pic și mai unit.

Adică din perspectiva percepției de anul trecut, unde era foarte bine și erau foarte uniți, acum au început să aibă și grijă unii de alții”, a spus Nicolescu la Prima Sport.

„Văd o coeziune mai bună anul ăsta”

Conducătorul roș-albilor a dat exemple referitoare la felul în care se comportă acum jucătorii, în special liderii din vestiar:

„Acum, Cîrjan și Opruț, datorită experienței pe care o au și a lucrurilor pe care le-au acumulat în timp și experienței cu antrenori diferiți, văzând ce se întâmplă cu antrenorul nou, s-au aplecat asupra celor mici.

Îi sfătuiesc să fie mult mai atenți la ce li se întâmplă și ce li se transmite, pentru că, cu actualul staff, au posibilitatea să câștige ei ca experiență și să învețe mai mult fotbal, pentru ei. Să învețe să-și pună calitățile în evidență, să joace la ceea ce sunt ei buni, nu să joace fotbal, pur și simplu.

E diferența aia pe care o spuneam anul trecut, că ne dorim anul ăsta să jucăm fotbal cu intenție. Ceea ce înseamnă ca fiecare jucător să fie versiunea lui cea mai bună, în ceea ce poate el să facă mai bine.

E clar că fiecare jucător are calități și are lucruri unde trebuie să lucreze mai mult pentru a progresa.

Văd o coeziune mai bună anul ăsta și e îmbucurător că, spre exemplu, Opruț se duce la ăia mici și le spune «Băi, veniți mai de dimineață, mai faceți ceva!». Adică e o zonă foarte pozitivă”.

„Mai avem de lucrat”

Nicolescu spune că nu anticipa că Dinamo va învinge în toate derby-urile:

„Prognoza noastră nu era că luăm 12 puncte din meciurile astea [cu echipele mari], era că luăm mai multe puncte din celelalte meciuri.

Pentru că mai avem de lucrat, să ne adaptăm la meciuri în care echipele se pun pe două linii, se închid foarte bine și joacă pe contraatac. Cred că acolo noi trebuie să mai lucrăm. E o chestie de instinct, pe care noi trebuie să p lucrăm, în criză de spațiu și de timp. Mai avem de lucrat la asta”.

Oficialul „câinilor” a fost întrebat și cum vor arăta lucrurile pe viitor, având în vedere că, la barajul de Conference din sezonul trecut, deși FCSB avusese o campanie europeană lungă, mulți dintre dinamoviști aveau mai multe minute decât ei.

„Vom fi într-o zonă foarte echilibrată. Pentru că overload-ul (n.r. încărcare) noi îl calculăm, în momentul în care unul dintre ei va ajunge la o zonă din asta, vom avea soluții pentru el.

Anul trecut știu că și Mister Kopic spunea chestia asta, «Squeeze everything from the players» (n.r. «Stoarce totul din jucători»).

Știu și că analizele noastre ne spuneau că în primii 10 jucători, cu cele mai multe minute, Dinamo avea 3 și restul echipelor aveau 7. Și în primii 15 aveam 5 și restul echipelor aveau 10. Adică un număr foarte mare de minute pentru anumiți jucători.

Și probabil de aceea și în perioada play-off-ului acest overload s-a simțit la unii dintre jucători.

Acum, după cum ați văzut, în Cupă am folosit 9 jucători, alții decât cei care sunt. Ușor-ușor vor primi minute. Se mai acumulează și cartonașele galbene.

Eu cred că va fi mult mai echilibrat anul ăsta, apropo de lot. Și lotul, oricum, e mult mai echilibrat din perspectiva asta. Anul ăsta nu avem niciun post pe care să considerăm că suntem deficitari și că am putea să folosim pe altcineva la nevoie. Cum se întâmpla sau cum gândeam anul trecut”.

„Deși începutul nu a fost bun, și-au dat seama ce trebuie să facă”

Președintele liderului a explicat și ce a făcut Nuno Campos diferit:

„Începutul nu e bun. Avem un ultim meci de pregătire acasă cu Farul 1-3. Și un prim meci în prima etapă 0-1 la Petrolul.

Nu e bun pentru că probabil mai aveam nevoie de încă o săptămână, încă 10 zile de pregătire împreună pentru a crește încrederea jucătorilor în ceea ce joacă.

Eu știu din discuțiile personale că unii dintre ei, care acum sunt titulari și care au randament foarte bun, la început, în primele două săptămâni, se întrebau «Oare eu sunt potrivit? O să pot eu să fac asta? Ce mă fac eu în sistemul ăsta?».

Deși începutul nu a fost bun, dar cumva, repetând, repetând, repetând, și-au dat seama ce trebuie să facă și că le și iese”.

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