Dinamo a învins FCSB cu 2-1 în derby-ul de pe stadionul Arcul de Triumf și a rămas lider al Superligii.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Clubul a publicat imagini din culisele duelului, care arată atât pregătirea din zilele premergătoare partidei, cât și momente de la pauză și de la final, din intimitatea vestiarului.

Cîrjan, înainte de Dinamo - FCSB: „Jucați pentru fani, ei trăiesc pentru acest meci”

Căpitanul Cătălin Cîrjan a avut un scurt discurs motivațional înainte de meci, iar la final antrenorul Nuno Campos le-a vorbit și el jucătorilor. Totul s-a încheiat cu fotografia de grup devenită deja o obișnuință după fiecare victorie a „câinilor”.

„Fraților, ascultați-mă! Suntem pe un drum bun, trebuie să continuăm așa. Acest meci e despre emoție, despre tot, dar înainte de asta, așa cum a zis și Mister, jucați cu capul, nu lăsați emoțiile [să vă copleșească].

Nu vrem asta, vrem să controlăm meciul, să alergăm, să dăm totul, ca în fiecare meci. Suntem neînvinși aici! Trebuie să continuăm la fel.

Încă ceva, jucați pentru fani, ei trăiesc pentru acest meci. Călătoresc 7-8 ore pentru a fi prezenți aici și a ne susține. Bateți și pentru ei, vor fi fericiți 6 luni dacă vom câștiga! Cine suntem noi? Dinamo!”

La pauză, Nuno Campos le-a explicat anumite detalii tactice pe ecranul din vestiar, pe care rulau imagini din prima repriză selectate de asistenții săi:

Captură 48TV

Nuno Campos, după Dinamo - FCSB: „Încă o înfrângere mare pentru adversari”

După meci, antrenorul portughez a avut și el un discurs:

„În primul rând, felicitări! Acest gen de meci, după cum, știți, nu e unul normal pentru nimeni, cu atât mai mult pentru suporterii noștri. Le-ați făcut un cadou extraordinar.

Îl merită, dar și voi meritați ceea ce simțiți acum. Ați muncit mult, așa cum o faceți mereu, azi încă o înfrângere mare. Pentru adversari, desigur (n.r. râsete)! Acum vom face poza și vom avea o singură zi liberă (n.r. urale). Haideți la poză!”.

FOTO facebook.com/DinamoBucurestiOfficial

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport