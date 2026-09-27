- Lando Norris (26 de ani) a fost ținta fanilor lui Franco Colapinto (23 de ani), după declarația făcută la adresa pilotului argentinian.
Pilotul britanic a abandonat cursa de la Baku, după un accident provocat de Colapinto, la reluarea cursei, după Safety Car-ul intrat în turul 30.
„Acești oameni ar trebui suspendați. Un astfel de stil de condus nu merită să fie în F1”, a declarat Norris, după etapa din Azerbaidjan.
Lando Norris, ținta criticilor și a mesajelor homofobe pe rețelele sociale
Ulterior, la ultima sa postare de pe Instagram și X, campionul mondial a fost asaltat de fanii argentinieni ai lui Colapinto.
„Ești acolo doar datorită banilor tatălui tău” sau „Ai dreptate, există piloți care n-ar trebui să fie în F1, tu ești unul dintre ei...”, au fost câteva dintre comentariile primite de pilotul britanic.
În zecile de mii de comentarii pe care le-a adunat postarea britanicului, foarte multe conțineau injurii sau expresii homofobe la adresa pilotului McLaren, informează gazzetta.it.
Alte comentarii au făcut referire la momentele din sezonul trecut, când anumite incidente ale lui Norris au scăpat nesancționate.
„Lando Norris, du-te dracului” sau „Câte descalificări ar fi trebuit să primești doar anul trecut?”.
O victorie a lui Norris la Baku l-ar fi menținut foarte aproape de conaționalul George Russell și l-ar fi menținut în lupta pentru titlu.
Clasamentul general al piloților din F1
- Kimi Antonelli (Mercedes) 302 puncte
- George Russell (Mercedes) 236
- Lewis Hamilton (Ferrari) 199
- Lando Norris (McLaren) 186
- Charles Leclerc (Ferrari) 179
- Max Verstappen (RedBull) 163
- Oscar Piastri (McLaren) 120
- Isack Hadjar (RedBull) 86
- Liam Lawson (RedBull) 59
- Pierre Gasly (Alpine) 41