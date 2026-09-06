„Hai, lasă-mă! Se ferește, a?”   Dialog aprins MM Stoica - Andrei Nicolescu: „Protestează grav de tot. N-are voie!” +51 foto
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„Hai, lasă-mă! Se ferește, a?” Dialog aprins MM Stoica - Andrei Nicolescu: „Protestează grav de tot. N-are voie!”

alt-text Publicat: 06.09.2026, ora 19:48
alt-text Actualizat: 06.09.2026, ora 22:12
  • Andrei Nicolescu și Mihai Stoica au comentat fazele controversate din derby-ul Dinamo - FCSB 2-1 și au avut un dialog aprins.
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Conducătorul de la FCSB a reclamat la Prima Sport modul în care a cerut scoțianul Armstrong să se dea cartonaș roșu la Andre Duarte, care l-a pălmuit pe Mărginean, și contactul dintre Bellarouch și Ofri Arad.

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MM Stoica: „Așa se ferește, cu upercut?”

MM Stoica: Eu consider că este o crasă lipsă de respect față de noi că Găman este delegat la meciurile noastre. Crasă lipsă de respect!

Andrei Nicolescu: Era greu să ignore, Armstrong a sesizat arbitrii și a luat de la ei promisiunea că se duce să se uite cineva.

MM Stoica: Nu e nici căpitan de echipă. Trebuia să ia galben pentru asta. Și trebuia să mai ia un galben când l-a călcat din spate, l-a lovit intenționat pe Andre Duarte. Astea sunt minore. Astea chiar sunt minore, minore, minore. Nu era logic și normal și regulamentar și protocolar ca el să-l cheme după faza asta, când de fapt oamenii s-au împins. Iar după aia, nu l-a mai chemat Găman la Bellaarouch, când, cu intensitate mai mare, îl lovește în zona feței, gâtului, bărbiei, urechii, nu știu exact, pe Ofri Arad.

Andrei Nicolescu: Dacă ne uităm din spate, din lateral, când am văzut și eu faza cu Mărginean, am zis hmm. Dar din spate, însă din camera din spate când vezi, vezi clar că e o palmă, e o palmă clară. Aici (n.r. la contactul Bellarouch - Arad, foto jos) el își ia mingea să o ferească.

„Hai, lasă-mă! Se ferește, a?”   Dialog aprins MM Stoica - Andrei Nicolescu: „Protestează grav de tot. N-are voie!” „Hai, lasă-mă! Se ferește, a?”   Dialog aprins MM Stoica - Andrei Nicolescu: „Protestează grav de tot. N-are voie!”

MM Stoica: Hai, lasă-mă! Se ferește, a? La ce upercut îi dă, așa se ferește, cu upercut?

Andrei Nicolescu: Bine, ok, haide, că n-are...

MM Stoica: Haide, acum să vedem faza asta. Chiar aici, așa se ferește?

Andrei Nicolescu: Dar dă-o cu încetinitorul, dacă poți, să vedem.

MM Stoica: Păi, nu s-a întâmplat cu încetinitorul.

Andrei Nicolescu: Ca să poți să-ți dai seama. Ce-i face?

MM Stoica: Îi dă cum mâna în gât. Asta văd eu. Nu știu ce ferește. Eu văd că-i dă cu mâna în gât. Și nu-l văd pe Găman să-i se pară că aici vede ceva în neregulă. În fine. [...] De ce nu ia galben Armstrong? Îmi spune și mie cineva?

Andrei Nicolescu: De ce ar trebui să ia galben?

MM Stoica: Pentru simplul motiv că se manifestă așa. N-are voie să facă asta! Cum adică de ce?

Andrei Nicolescu: El se duce să vorbească cu arbitrul de tușă.

MM Stoica: N-are voie!

Andrei Nicolescu: Îi sesizează ceva, nu e ca și cum protestează.

MM Stoica: Protestează grav de tot. N-are voie, pentru că nu e căpitan de echipă. Și un căpitan de echipă trebuie să ia galben pentru manifestarea asta. Trebuie să explici altfel, nu să te duci acolo să faci un sprint.

Andrei Nicolescu: E posibil să nu se mai fi analizat faza fără sprintul lui Armstrong. Pare exagerată reacția lui, dar a generat verificarea. Din perspectiva asta, pentru Dinamo a făcut ce trebuie.

MM Stoica: Asta indiscutabil. Dar o găsea Găman, am mare încredere în ochiul de detectiv al lui. Acest Benedict Cumberbatch al arbitrajului românesc.

Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg
Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg

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