„Trebuie să știm de unde venim” Andrei Nicolescu a reacționat după declarațiile neașteptate ale lui Nuno Campos

Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele lui Dinamo, după declarațiile făcute de Nuno Campos (51 de ani) la conferința de presă premergătoare partidei cu Csikszereda.

Csikszereda - Dinamo se joacă vineri, de la ora 21:00, și va fi în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Înainte de a răspunde la întrebările reporterilor prezenți în sală, Nuno Campos a ținut să anunțe că Dinamo nu se luptă pentru titlu, în ciuda faptului că roș-albii sunt lideri în Superliga, cu 17 puncte.

Andrei Nicolescu: „Noi trebuie să știm de unde venim”

Președintele „câinilor” l-a lăudat pe tehnicianul portughez pentru afirmațiile făcute și a explicat că mesajul transmis de acesta a avut rolul de a nu pune o presiune și mai mare pe echipă.

„Cumva, în engleză, «fighting for the title» se înțelege altceva decât cum ne-am setat noi: obiectiv, locurile 1-3. Și, din perspectiva asta, îl felicit încă o dată, pentru că e un pedagog foarte bun și știe foarte bine să poziționeze lucrurile apropo de chestia asta, pentru că nu vrea să creeze presiune suplimentară.

Și el când a discutat, sau explicația pe care a dat-o data trecută, se referea că de la început să aibă un lot care să fie cu siguranță cel care câștigă titlul. Acolo a fost discuția, lotul care câștigă titlul.

Ori el a spus că lotul e în construcție, că jucătorii cresc, că nu știu ce, și atunci a vrut să separe cele două lucruri. Și din perspectiva asta cred că face ceea ce trebuie prin declarația asta.

A vrut nici să nu se mai vorbească încontinuu despre asta, pentru că știu și o perioadă, anul trecut, în perioada Kopic, când începusem, aproape eram în play-off, înainte de alea 3-5 meciuri în care n-am câștigat niciun meci.

Și se vorbea că campionat, campionat. Cumva, oamenii toți au dus presiunea asta și, cumva, presiunea poate i-a afectat. N-a fost cel mai bun moment.

Noi trebuie să știm de unde venim. Dacă eram o dublă câștigătoare de campionat, puteam să discutăm altfel. Puteam să vorbesc că mă bat la titlu dacă eram în locul Craiovei”, a declarat Andrei Nicolescu la Prima Sport.

Eu am mai explicat chestia asta mental. Când ne-am bătut la evitarea retrogradării, am plătit niște salarii ca o echipă care joacă în play-off. După care, având acel rezultat, am setat niște bonusuri pentru niște obiective care acum nu mai au cum să fie bonusate. Doar ca mentalitatea jucătorilor să crească și să-și aducă aminte, să-și imagineze și să ajungă acolo, că ei sunt de valoarea respectivă și să li se pară ceva normal. Andrei Nicolescu, președinte Dinamo

Ce a declarat Nuno Campos

„Înainte de a lua întrebări, vreau să clarific declarațiile mele de după derby. Am vorbit despre echipa noastră.

Ca să nu existe dubii despre ce am spus, pentru că engleza nu e limba mea nativă, așa cum știți, așa că uneori se poate interpreta.

Ca să fie foarte, foarte clar, între obiectivele pe care le-am definit la începutul sezonului nu e lupta la titlu. Am 100% încredere în echipă și în ceea ce facem împreună.

Mai mulți jucători au crescut de la începutul sezonului și continuă să-și facă treaba foarte bine și crește și echipa. Suntem pe un drum bun.

E ultima dată când mai vorbesc de titlu. Cred că am fost foarte clar, acum puteți pune întrebări, mulțumesc!”.

Rugat să detalieze, Campos a continuat:

„Obiectivul e același, chiar dacă a trecut timpul. Să câștigăm fiecare meci. Eu am vorbit despre echipă după derby, cum privim obiectivele, faptul că trebuie să câștigăm fiecare meci, nu despre titlu.

Nu vreau neînțelegeri. Echipa și titlul nu sunt același lucru. Vrem să luăm cele 3 puncte în fiecare meci. Nimeni n-a vorbit vreodată despre titlu.

Nu vom vorbi nici în continuare. Nu e obiectivul stabilit împreună la începutul sezonului, nu e corect să stabilești un alt obiectiv.

Vă respect întrebările, dar nu vreau să mai vorbesc despre titlu, a fost foarte clar obiectivul stabilit!”.

2007 este anul în care Dinamo a câștigat ultimul titlu

VIDEO. Golul marcat de Pascual în Dinamo - FCSB 2-1

Citește și