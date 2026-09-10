„Trebuie să știm de unde venim” Andrei Nicolescu a reacționat după declarațiile neașteptate ale lui Nuno Campos +51 foto
Andrei Nicolescu și Nuno Campos/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

„Trebuie să știm de unde venim” Andrei Nicolescu a reacționat după declarațiile neașteptate ale lui Nuno Campos

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 10.09.2026, ora 19:45
alt-text Actualizat: 10.09.2026, ora 19:47
  • Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele lui Dinamo, după declarațiile făcute de Nuno Campos (51 de ani) la conferința de presă premergătoare partidei cu Csikszereda.
  • Csikszereda - Dinamo se joacă vineri, de la ora 21:00, și va fi în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Înainte de a răspunde la întrebările reporterilor prezenți în sală, Nuno Campos a ținut să anunțe că Dinamo nu se luptă pentru titlu, în ciuda faptului că roș-albii sunt lideri în Superliga, cu 17 puncte.

Alisson Becker, pedepsit FOTO. Portarul lui Liverpool a fost sancționat dur după criza de nervi din Premier League
Citește și
Alisson Becker, pedepsit FOTO. Portarul lui Liverpool a fost sancționat dur după criza de nervi din Premier League
Citește mai mult
Alisson Becker, pedepsit FOTO. Portarul lui Liverpool a fost sancționat dur după criza de nervi din Premier League

Andrei Nicolescu: „Noi trebuie să știm de unde venim”

Președintele „câinilor” l-a lăudat pe tehnicianul portughez pentru afirmațiile făcute și a explicat că mesajul transmis de acesta a avut rolul de a nu pune o presiune și mai mare pe echipă.

„Cumva, în engleză, «fighting for the title» se înțelege altceva decât cum ne-am setat noi: obiectiv, locurile 1-3. Și, din perspectiva asta, îl felicit încă o dată, pentru că e un pedagog foarte bun și știe foarte bine să poziționeze lucrurile apropo de chestia asta, pentru că nu vrea să creeze presiune suplimentară.

Și el când a discutat, sau explicația pe care a dat-o data trecută, se referea că de la început să aibă un lot care să fie cu siguranță cel care câștigă titlul. Acolo a fost discuția, lotul care câștigă titlul.

Ori el a spus că lotul e în construcție, că jucătorii cresc, că nu știu ce, și atunci a vrut să separe cele două lucruri. Și din perspectiva asta cred că face ceea ce trebuie prin declarația asta.

A vrut nici să nu se mai vorbească încontinuu despre asta, pentru că știu și o perioadă, anul trecut, în perioada Kopic, când începusem, aproape eram în play-off, înainte de alea 3-5 meciuri în care n-am câștigat niciun meci.

Și se vorbea că campionat, campionat. Cumva, oamenii toți au dus presiunea asta și, cumva, presiunea poate i-a afectat. N-a fost cel mai bun moment.

Noi trebuie să știm de unde venim. Dacă eram o dublă câștigătoare de campionat, puteam să discutăm altfel. Puteam să vorbesc că mă bat la titlu dacă eram în locul Craiovei”, a declarat Andrei Nicolescu la Prima Sport.

Eu am mai explicat chestia asta mental. Când ne-am bătut la evitarea retrogradării, am plătit niște salarii ca o echipă care joacă în play-off. După care, având acel rezultat, am setat niște bonusuri pentru niște obiective care acum nu mai au cum să fie bonusate. Doar ca mentalitatea jucătorilor să crească și să-și aducă aminte, să-și imagineze și să ajungă acolo, că ei sunt de valoarea respectivă și să li se pară ceva normal. Andrei Nicolescu, președinte Dinamo
Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg

Galerie foto (51 imagini)

Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg
+51 Foto
labels.photo-gallery

Ce a declarat Nuno Campos

„Înainte de a lua întrebări, vreau să clarific declarațiile mele de după derby. Am vorbit despre echipa noastră.

Ca să nu existe dubii despre ce am spus, pentru că engleza nu e limba mea nativă, așa cum știți, așa că uneori se poate interpreta.

Ca să fie foarte, foarte clar, între obiectivele pe care le-am definit la începutul sezonului nu e lupta la titlu. Am 100% încredere în echipă și în ceea ce facem împreună.

Mai mulți jucători au crescut de la începutul sezonului și continuă să-și facă treaba foarte bine și crește și echipa. Suntem pe un drum bun.

E ultima dată când mai vorbesc de titlu. Cred că am fost foarte clar, acum puteți pune întrebări, mulțumesc!”.

Rugat să detalieze, Campos a continuat:

„Obiectivul e același, chiar dacă a trecut timpul. Să câștigăm fiecare meci. Eu am vorbit despre echipă după derby, cum privim obiectivele, faptul că trebuie să câștigăm fiecare meci, nu despre titlu.

Nu vreau neînțelegeri. Echipa și titlul nu sunt același lucru. Vrem să luăm cele 3 puncte în fiecare meci. Nimeni n-a vorbit vreodată despre titlu.

Nu vom vorbi nici în continuare. Nu e obiectivul stabilit împreună la începutul sezonului, nu e corect să stabilești un alt obiectiv.

Vă respect întrebările, dar nu vreau să mai vorbesc despre titlu, a fost foarte clar obiectivul stabilit!”.

2007
este anul în care Dinamo a câștigat ultimul titlu

VIDEO. Golul marcat de Pascual în Dinamo - FCSB 2-1

Citește și

Popularitatea noului serial Netflix despre poligamie provoacă euforie în țara care l-a produs: „Încă nu-mi vine să cred”
Popularitatea noului serial Netflix despre poligamie provoacă euforie în țara care l-a produs: „Încă nu-mi vine să cred”
Popularitatea noului serial Netflix despre poligamie provoacă euforie în țara care l-a produs: „Încă nu-mi vine să cred”
dinamo liga 1 andrei nicolescu nuno campos
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:24
Maccabi a găsit soluție pentru Hagi! Cum a acționat clubul israelian pentru a-i face loc lui Ianis
Maccabi a găsit soluție pentru Hagi!   Cum a acționat clubul israelian pentru a-i face loc lui Ianis
13:52
Gâlcă, în proces cu Rapid Fostul antrenor al giuleștenilor s-a adresat FRF. Ce datorie reclamă
Gâlcă, în proces cu Rapid Fostul antrenor al giuleștenilor s-a adresat FRF. Ce datorie reclamă 
14:32
Drăgușin, probleme la Fiorentina Ce se întâmplă cu fundașul român după schimbarea antrenorului
Drăgușin, probleme la Fiorentina Ce se întâmplă cu fundașul român după schimbarea antrenorului
14:00
S-a schimbat planul anti Infantino?! Președintele FIFA are încă forță să câștige alegerile. Ce nu vor să riște contestatarii
S-a schimbat planul anti Infantino?! Președintele FIFA are încă forță să câștige alegerile. Ce nu vor să riște contestatarii
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Top stiri
Toto Dumitrescu, condamnat definitiv Ce pedeapsă a primit fiul lui Ilie Dumitrescu după accidentul din 2025
Diverse
12:06
Toto Dumitrescu, condamnat definitiv Ce pedeapsă a primit fiul lui Ilie Dumitrescu după accidentul din 2025
Citește mai mult
Toto Dumitrescu, condamnat definitiv Ce pedeapsă a primit fiul lui Ilie Dumitrescu după accidentul din 2025
Edi Iordănescu a spus „nu”  De ce a refuzat fostul selecționer un contract de  1,2 milioane de euro pe an
Campionate
10:19
Edi Iordănescu a spus „nu” De ce a refuzat fostul selecționer un contract de 1,2 milioane de euro pe an
Citește mai mult
Edi Iordănescu a spus „nu”  De ce a refuzat fostul selecționer un contract de  1,2 milioane de euro pe an
Suedia, fără un om important cu România Stâlpul apărării nu și-a revenit după accidentarea de la Mondiale
Nationala
09:00
Suedia, fără un om important cu România Stâlpul apărării nu și-a revenit după accidentarea de la Mondiale
Citește mai mult
Suedia, fără un om important cu România Stâlpul apărării nu și-a revenit după accidentarea de la Mondiale
Cea mai proastă veste pe ziua de azi pentru primarul Ciucu și partidul dumnealui. Necazul, în procente, pățit de liberali, după situația cu demiterea domnului Bolojan | Sondaj INSCOP
B365
10.09
Cea mai proastă veste pe ziua de azi pentru primarul Ciucu și partidul dumnealui. Necazul, în procente, pățit de liberali, după situația cu demiterea domnului Bolojan | Sondaj INSCOP
Citește mai mult
Cea mai proastă veste pe ziua de azi pentru primarul Ciucu și partidul dumnealui. Necazul, în procente, pățit de liberali, după situația cu demiterea domnului Bolojan | Sondaj INSCOP

Echipe/Competiții

fcsb 104 CFR Cluj 29 dinamo bucuresti 30 rapid 12 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi uta arad farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share