Dinamo - Petrolul 0-1. Nuno Campos (51 de ani), antrenorul „câinilor”, a reacționat dur după eșecul suferit la Slobozia.

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Roș-albii au bifat al doilea eșec consecutiv în Liga 1 și ar putea cădea pe locul trei în Superliga, dacă Rapid se va impune luni pe terenul lui Sepsi.

DINAMO - PETROLUL 0-1 . Nuno Campos: „Cei care sunt responsabili să vorbească”

Dinamo a fost nevoită să dispute meciul cu Petrolul pe stadionul „1 Mai” din Slobozia, după ce Arena Națională a devenit indisponibilă din cauza lucrărilor de întreținere a gazonului.

După ce a criticat condițiile găsite pe arena ialomițeană încă dinaintea partidei, Nuno Campos a revenit cu un mesaj acid și după eșec.

„Consider că am făcut un meci bun în prima parte, nici ei nu și-au creat foarte multe ocazii. În repriza a doua am jucat aproape de careul, lor am avut ocazii, dar mai sunt și astfel de meciuri.

Trebuie să fim echilibrați și în urma unui astfel de meci. Jucătorii au făcut un efort mare, au încercat, au crezut, au muncit pentru a reuși să înscrie. Bineînțeles că există o anumită fruastrare, știam că putem să câștigăm, dar se mai întâmplă și astfel de lucruri.

Cred că fiecare om care a fost implicat în asta, trebuie să vorbească despre astfel de întâmplări. Eu îmi asum partea mea de vină, pregătesc echipa pentru a obține performanță.

Cei care sunt responsabili pentru alte lucruri, să vorbească. Eu îmi fac treaba în interiorul clubului meu. Dacă aș fi câștigat poate puteam să vorbesc mai mult (n.r. - despre haosul cu sistemul VAR). Dar așa, lumea ar putea crede că gasesc scuze pentru înfrângere.

Meritam măcar un punct în această seară. Sunt mândru de jucătorii mei, au dat totul pe teren. Și sunt mândru de suporterii noștri, care au venit până aici să ne ajute”, a declarat Campos după meci, la Digi Sport.

Ulterior, tehnicianul portughez a vorbit despre lipsa de acuratețe a jucătorilor săi în fața porții.

„Nu suntem cei mai buni din lume când câștigăm. Din păcate, nu am luat cele mai bune decizii la ce ocazii am avut. Petrolul e o echipă bună. Nu câștigăm, nu suntem multumiți, asta e clar.

În primul meci am avut 23 de ocazii, record pentru Dinamo, dar am pierdut. Azi am avut o sumedenie de ocazii, am pierdut iar. Trebuie să avem o ultimă decizie mai bună, să fim mai buni la ultima atingere”, a mai spus Campos.

VIDEO. Monitorul VAR, dărâmat de suporteri în Dinamo - Petrolul! Haos de nedescris la Slobozia

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