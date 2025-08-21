Nicolescu se teme Președintele lui Dinamo trage un semnal de alarmă : „Sunt câteva echipe care supralicitează: FCSB, Rapid, Craiova și CFR”
Nicolescu se teme Președintele lui Dinamo trage un semnal de alarmă: „Sunt câteva echipe care supralicitează: FCSB, Rapid, Craiova și CFR"

21.08.2025, ora 19:35
alt-text Actualizat: 21.08.2025, ora 20:38
  • Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, consideră că rivalele FCSB, Rapid, Craiova și CFR au ajuns să plătească prea mult pentru transferuri și salarii și se teme că fotbalul românesc ar putea intra în colaps financiar.

În prim plan se află transferul lui Thiam la FCSB, după despărțirea de U Cluj. Atacantul senegalez va încasa 30.000 de euro la campioana României, sumă considerată mult prea mare de Nicolescu.

Andrei Nicolescu: „Fotbalul românesc se va duce într-un colaps financiar”

Andrei Nicolescu este de părere că sumele pe care le plătesc FCSB, Rapid, Craiova și CFR pe transferuri sau pe salariile jucătorilor sunt mult prea mari în comparație cu nivelul fotbalului românesc.

Oficialul lui Dinamo a dat două exemple pentru ceea ce consideră investiții care depășesc posibilitățile fotbalului românesc:

  • transferul lui Daniel Bîrligea la FCSB pentru care campioana a plătit 2,5 milioane;
  • transferul lui Aaron Boupendza la Rapid, venit liber de contract cu o primă de instalare de aproape 800.000 de euro și un salariu de 50.000 de euro pe lună.

„Am senzația că fotbalul românesc este ca anul trecut. Era septembrie și se întâmplau două lucruri: transferul lui Bîrligea la FCSB pentru 2,5 milioane și al lui Boupendza la Rapid. În momentul ăla am spus că e o supraevaluare a fotbalului românesc, care nu e în stare să asigure o astfel de cheltuială.

E o zonă în care dacă vom pica și ceilalți, zone pompieristice care dau foarte bine la public, fotbalul românesc se va duce mai devreme sau mai târziu într-un colaps financiar.

Sunt câteva exemple care supralicitează, FCSB, Rapid, Craiova și CFR. Ceilalți, ca să țină pasul, iau decizii de felul ăsta, poate la nivel mai mic, dar le vor afecta predictibilitatea financiară.

Avem exemple multe. Sunt câteva cluburi care își permit să ofere astfel de sume, însă eu le sfătuiesc pe celelalte să nu recurgă la astfel de soluții”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit digisport.ro.

