De ce Kairat a avut vize și FCSB nu! Cum a rezolvat echipa kazahă problema vizelor. Ce a făcut față de FCSB! 

FCSB are trei fotbaliști fără drept de joc cu Aberdeen pentru că li s-a refuzat viza de intrare în Marea Britanie.

Dar Kairat a avut toți jucătorii la Glasgow, contra lui Celtic, în play-off-ul Ligii. A acționat mai rapid decât FCSB.

FCSB nu poate folosi trei jucători împotriva lui Aberdeen, joi seară, în prima manșă a play-off-ului Europa League.

Muntenegreanul Risto Radunovici, sud-africanul Siyabonga Ngezana și ghanezul Baba Alhassan, toți extracomunitari, nu au primit viza de intrare în Marea Britanie și nu pot evolua la partida din Scoția.

De ce n-a putut FCSB și a putut Kairat: rapiditatea acțiunii!

Miercuri seară, echipa kazahă a jucat tot în Scoția, la Glasgow, 0-0 cu Celtic în turul play-off-ului Champions League.

Și a avut printre titulari și trei nume aflate în dubiu pentru această deplasare: rusul Sorokin și bielorușii Gromyko și Martynovich, ultimul chiar căpitanul formației.

Rusul Sorokin (în galben-negru), în duel cu adersarii de la Celtic, miercuri seară Foto: Imago

Toți puteau avea probleme din cauza vizelor, ținând cont de restricțiile impuse de autoritățile britanice împotriva cetățenilor din Rusia și Belarus, de la începutul războiului din Ucraina.

Totuși, Kairat a rezolvat aceste probleme. Directorul sportiv al clubului kazah a explicat cum. A dat de înțeles că rapiditatea cu care s-a acționat i-a permis campioanei din Almaty să-i înregistreze pe cei trei.

Explicația lui Kairat. Când a început, cine a ajutat. Și implicarea UEFA

„Toți jucătorii noștri au primit vizele”, a declarat Askar Yesimov pentru Daily Record încă din 16 august.

„Ne-am implicat pentru a depăși această situație încă dinaintea returului cu Slovan Bratislava, pentru că aveam încredere că vom merge mai departe”, a precizat oficialul kazah.

Adică înainte de 12 august, când a înfruntat-o Kairat pe Slovan în Slovacia, în manșa secundă a turului 3 preliminar. Chiar dacă s-a calificat în ultima clipă, la penaltyuri!

A mai zis ceva important.

Federația noastră de fotbal și Ministerul Turismului și Sportului din Kazahstan s-au descurcat minunat. La fel, UEFA a controlat situația, de aceea n-au fost probleme Askar Yesimov, director sportiv Kairat

Kairat a spus că un jucător e suspendat. Dar a apărut și el pe teren

Același director sportiv preciza atunci: „UEFA ne-a informat că Gromyko nu poate juca în prima manșă din cauza cumulului de cartonașe galbene”.

Gromyko Idreapta), pe teren, alături de Brendan Rodgers, managerul lui Celtic Foto: Imago

În cele din urmă, a apărut și Gromyko la Glasgow, în centrul liniei mediane. Titular și integralist.

