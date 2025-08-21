FCU Craiova, în pragul excluderii Echipa lui Adrian Mititelu a ajuns la 94 de puncte de penalizare » Reacția patronului

Adrian Mititelu (57 de ani) joacă tare în războiul cu FRF. Patronul FCU Craiova ignoră deciziile comisiilor federale, iar echipa din Bănie a ajuns la un pas de excludere din toate competițiile interne.

Retrogradată deja din Liga 2 în Liga 3 din cauza problemelor de licențiere, FCU Craiova se afundă tot mai mult într-o situație critică. Patronul Adrian Mititelu ignoră în continuare deciziile Comisiei de Disciplină și Etică a FRF, iar sancțiunile se acumulează.

FCU Craiova riscă excluderea din toate competițiile FRF/LPF/AJF

Comisia de Disciplină și Etică a aplicat miercuri, 20 august, o nouă depunctare majoră, ajungând la un total de 94 de puncte de penalizare.

FCU Craiova a primit un nou termen-limită: până pe 3 septembrie 2025, ora 15:00, clubul trebuie să prezinte dovada plăților către foști antrenori și jucători, pentru a evita noi depunctări și iminenta excludere din competițiile FRF/LPF/AJF.

FCU Craiova a primit depunctări succesive în ultimele luni pentru datorii către foști jucători, antrenori și oficiali. Regulamentul prevede scăderea a două puncte la fiecare 15 zile de neplată, iar clubul a acumulat deja 94 de puncte de penalizare.

Decizia finală va fi luată pe 25 septembrie

Din informațiile GOLAZO.ro, decizia finală în privința posibilei excluderi a formației din Bănie ar putea fi luată pe 25 septembrie. Noul campionat Liga 3 va începe pe 30 august, iar FCU Craiova joacă în prima etapă, acasă, cu ACS Academica Balș.

Adrian Mititelu rămâne optimist și nu se teme de excluderea echipei sale. Contactat de GOLAZO.ro, patronul FCU Craiova a declarat: „Nu o să fim excluși. Situația se va rezolva într-un fel sau altul!”.

Patronul FCU Craiova a precizat că toate sancțiunile primite au fost deja atacate în justiție. „Am contestat deja la Tribunal fiecare depunctare și refuzul de a fi primiți în Liga 2. Dosarele sunt pe rol, deci deciziile lor nu pot produce efecte cât timp ele sunt contestate”, a menționat Adrian Mititelu, pentru gsp.ro.

În replică, surse FRF au comentat pentru GOLAZO.ro: „Mititelu contestă în instanță orice. Dar asta nu înseamnă că nu se pot aplica sancțiunile regulamentar”.

Afacerea care ar putea salva FCU Craiova

Potrivit informațiilor obținute de GOLAZO.ro, Adrian Mititelu intenționează să stabilizeze situația financiară dificilă a clubului prin vânzarea unui teren evaluat la 15 milioane de euro, tranzacție pentru care ar urma să semneze actele cât de curând.

Problemele financiare ale clubului au generat litigii cu numeroși foști jucători, antrenori și oficiali. Printre creditorii menționați în ultima decizie se află:

Drăgan Florin Anton

Morra Maurizio

Buta Gabriel Nicolae

Aldegani Gabriele

Achim Alexandru Vlad

Chițu Aurelian Ionuț

Oltean Tudor Alexandru

Dinamo București (pentru o datorie legată de un meci din Cupa României)

(pentru o datorie legată de un meci din Cupa României) Marcel Pușcaș , fost președinte al clubului

, fost președinte al clubului Andrei Albu și Alexandru Mărgărit

