Imaginile din România, virale în Spania Ce a scris una dintre cele mai importante publicații de sport: „Jenant și extrem de suspect"
Imaginile din România, virale în Spania Ce a scris una dintre cele mai importante publicații de sport: „Jenant și extrem de suspect”

George Neagu
Publicat: 21.08.2025, ora 19:39
Actualizat: 21.08.2025, ora 20:34
  • Imaginile cu tragerea la sorți pentru Cupa României au stârnit controverse în țară, însă acum au depășit granițele României.

Momentele cu Gabriel Bodescu, secretarul general adjunct al FRF, și Mihai Andrieș, reprezentantul departamentului competiții, de la tragerile la sorți ale Cupei României au devenit virale și în Spania.

Imaginile din România, virale în Spania: „Jenant și extrem de suspect”

Momentele controversate de la tragerea la sorți a Cupei României au devenit virale peste hotare.

Imaginile din România, virale în Spania Ce a scris una dintre cele mai importante publicații de sport: „Jenant și extrem de suspect"

Una dintre cele mai importante publicații de sport din Spania, AS, a preluat imaginile și a criticat modul ciudat de extragere a bilelor:

Jenant și extrem de suspect: tragerea la sorți a Cupei este în desfășurare și urmăriți manevra «mâinii inocente».

S-a întâmplat în România, iar videoclipul a fost distribuit rapid. Această secvență a tragerii la sorți a Cupei este și mai suspectă”.

VIDEO Momentul în care sunt extrase Farul și Corvinul din urnă, la 7:22

Cum a decurs tragerea la sorți a Cupei României

Tragerea la sorți a fost efectuată de de Gabriel Bodescu, secretar general adjunct al FRF, și Mihai Andrieș, reprezentantul departamentului competiții, din două urne.

În prima urnă se aflau cele 8 echipe de prima ligă, iar în a doua 24, cele calificate din turul 3.

Gabriel Bodescu, cel care a gestionat urna cu 24 de echipe, a fost acuzat că a manevrat bilele într-un mod suspect, în special pe cea care conținea Corvinul Hunedoara.

În cele din urmă, Corvinul a picat cu Farul Constanța, dar oficialul FRF nu a scăpat de acuzații, fiind criticat că a înghesuit cele 24 de bile într-o urnă mult prea mică în care nu puteau fi amestecate.

Răspunsul FRF în legătură cu tragerea la sorți din Cupa României

Federația Română de Fotbal a răspuns imediat și a recunoscut că dimensiunea urnelor a fost mult prea mică pentru a putea fi amestecate.

Cu toate acestea, FRF a precizat că dimensiunea mică a urnelor nu a afectat în niciun fel tragerile la sorți și a respins „orice încercare de a crea impresia că ar fi existat vreo favoritizare sau aranjament în cadrul extragerii, punctual meciul Corvinul Hunedoara – Farul Constanța”.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

