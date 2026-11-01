„Titular la orice echipă din La Liga” Antrenorul lui Rayo, încântat de Andrei Rațiu: „Remarcabil din toate punctele de vedere”

Andrei Rațiu (28 de ani) a fost lăudat de antrenorul lui Rayo Vallecano, Benat San Jose, la revenirea pe teren în urma unei accidentări care l-a ținut pe român departe de gazon timp de aproximativ o lună și jumătate.

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Tehnicianul spaniol a evidențiat calitățile fizice, tehnice și mentale ale internaționalului român, pe care îl consideră unul dintre cei mai buni fundași laterali din La Liga.

„Rațiu, titular la orice echipă din La Liga”

„Andrei Rațiu ne oferă foarte mult, asta este clar. Este adevărat că și fără el am jucat bine și am avut meciuri foarte bune.

Sunt foarte mulțumit de toți jucătorii, dar nu există nicio îndoială că Rațiu este unul dintre cei mai buni fundași laterali din La Liga. Nu sunt prea multe de spus în această privință: atunci când joacă, demonstrează acest lucru.

Ar putea fi titular la aproape orice echipă din acest campionat. Are valoare și calități fizice și tehnice extraordinare.

Este un fotbalist remarcabil din toate punctele de vedere, inclusiv din punct de vedere mental. Este foarte competitiv, are mentalitate de învingător și ne ajută enorm”, a declarat Benat San Jose.

Andrei Rațiu a făcut faza meciului în Rayo - Celta 3-0 : „ S-a transformat în Ronaldinho!”

Rayo Vallecano a învins-o pe Celta Vigo, scor 3-0, în etapa a 11-a a campionatului spaniol, iar Rațiu a oferit faza meciului.

În minutul 55, fundașul a pornit o acțiune individuală de excepție, a avansat cu mingea spre poarta adversă și a încercat inițial să finalizeze. Șutul său a fost blocat de defensiva Celtei, dar românul nu a renunțat la fază.

A recuperat, a continuat acțiunea și a oferit un adevărat recital tehnic. A ridicat mingea peste un adversar, a trecut de doi jucători și a reușit să-l servească pe De Frutos care a marcat din interiorul careului.

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