Betis - Rayo Vallecano 0-1. Andrei Rațiu (28 de ani), fundașul dreapta al oaspeților, a fost aproape să înscrie un gol de generic în meciul din etapa #14 din La Liga.

Finalul partidei a fost marcat de un scandal izbucnit în apropierea băncilor de rezerve.

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Deși venea cu un moral ridicat după victoria din Liga Campionilor de marți, 2-0 cu Slovan Bratislava, Real Betis a cedat în fața celor de la Rayo Vallecano.

Jorge de Frutos a marcat unicul gol al partidei, în minutul 72. Andrei Rațiu a fost și el autorul unei ocazii uriașe.

FOTO. Andrei Rațiu, aproape de un gol superb în Betis - Rayo Vallecano 0-1

În minutul 20 al partidei, Andrei Rațiu a primit mingea pe partea dreaptă. Fundașul român a înaintat în viteză, a privit spre poartă și a șutat de la mare distanță, dintr-un unghi dificil.

Mingea a prins o traiectorie ciudată, l-a depășit pe portarul advers și a izbit bara laterală a porții.

Alvaro Valles, goalkeeperul lui Betis, a privit cum mingea a trecut pe deasupra sa, fără să aibă vreo reacție. După ce balonul a lovit bara, coechipierii lui Rațiu și-au pus mâinile în cap.

Golul victoriei pentru Rayo Vallecano a venit în minutul 72. Isi Palazon a preluat greșit mingea în careu, dar aceasta a ajuns la Jorge de Frutos.

Mijlocașul și-a așezat balonul și, de la aproximativ 11 metri, a șutat pe jos, la colțul lung. A reușit să înscrie și a adus victoria echipei sale în etapa 14 din La Liga.

💭 Es un milagro que el Rayo Vallecano siga teniendo a un jugador como Andrei Ratiu. ⚡ Cuando está al 100%, este equipo eleva sus prestaciones y lo importante: hace crecer al resto en las segundas partes, donde sus funciones ganan más protagonismo. Titánico #RealBetisRayo https://t.co/psRw92Zfgv — Jonay Amaro (@AmaroJonay) November 28, 2026

Jonay Amaro, un jurnalist spaniol, a avut doar cuvinte de laudă pentru Andrei Rațiu, pe care îl consideră unul dintre cei mai importanți jucători de la Rayo.

„Este un miracol că Rayo Vallecano încă are un jucător precum Andrei Rațiu.

Când este la 100%, echipa își ridică nivelul jocului, iar el, cel mai important, îi ajută pe ceilalți să crească în reprizele secunde, atunci când rolul său devine mai proeminent. Titanic”, a scris jurnalistul pe X.

Scandal la finalul meciului

După ultimul fluier al arbitrului, Abde Ezzalzouli, atacantul marocan al lui Betis, a fost foarte nervos și a schimbat mai multe replici dure cu câteva persoane aflate pe banca de rezerve a celor de la Rayo. În zonă se afla și Rațiu.

Jucătorii celor două echipe, oficiali și arbitri au intervenit pentru a calma spiritele, dar fără succes. Abde a continuat să reproșeze mai multe lucruri și a fost ținut cu greu de coechipierii săi.

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