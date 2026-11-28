Mihai Stoica (61 de ani), fostul oficial de la FCSB, a dezvăluit discuția pe care a avut-o cu Gigi Becali (68 de ani) cu privire la potențiala plecare a lui Aymen Boutoutaou (25 de ani) de la echipă.

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Boutoutaou a fost transferat de FCSB în această vară de la Sochaux, în schimbul sumei de un milion de euro.

Fotbalistul algerian nu l-a impresionat însă pe Becali, iar patronul roș-albaștrilor l-a criticat în mai multe rânduri.

Mihai Stoica, despre Boutoutaou: „Urmează să se ocupe oamenii”

Gigi Becali chiar a fost dispus să îl cedeze pe Boutoutaou la Universitatea Craiova, într-un schimb cu atacantul Steven Nsimba, dar mutarea nu s-a concretizat.

Mihai Stoica a confirmat că a fost rugat de Gigi Becali să îi caute o altă echipă lui Aymen Boutoutaou.

„Da, am și vorbit deja. Urmează să se ocupe oamenii. E problema lor. Nu am niciun sentiment la momentul ăsta. Încerc să mă gândesc la viața mea, nu la ce a fost înainte”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Mihai Stoica a mai explicat că doar două echipe din Superliga își permit să-i achite salariul lui Boutoutaou, care câștigă 550.000 de euro pe an.

„Problema e alta: salariul lui. Nu suma de transfer, ci salariul lui. Nu cred că și-l poate permite, la ora asta, decât Craiova și Rapid. Are 550 de mii euro pe an. Salariul e foarte mare.

Drăguș și cu Boutoutaou, împreună, cred că au salariile mai mari decât multe fonduri de salarii din primul eșalon.

Indiferent ce părere avem noi, aici se încheie discuția. Gigi consideră că m-au păcălit. Dacă așa consideră, el a plătit sumele astea foarte importante, e normal să spună asta. Eu am sperat la cu totul și cu totul altceva, de la el și de la echipă în general”, a mai spus Mihai Stoica.

Doar pentru Gigi nu contează să-și satisfacă neapărat capriciul, ci o dorință veche și să dea unui jucător un milion salariu net pentru a-l aduce aici. Că nimeni, niciodată în istoria acestui campionat, nu și-a permis să facă asta. Mihai Stoica, fost oficial FCSB

De la sosirea sa la FCSB, Aymen Boutoutaou a jucat în 17 meciuri și a reușit să înscrie 4 goluri și să ofere o pasă decisivă.

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