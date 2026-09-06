„Trebuia să-l schimbăm în 2009” Declarație controversată la Shakhtar despre Mircea Lucescu +6 foto
Mircea Lucescu și Darijo Srna, în 2009, după ce au cucerit Cupa UEFA. Foto: Imago
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„Trebuia să-l schimbăm în 2009” Declarație controversată la Shakhtar despre Mircea Lucescu

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 06.09.2026, ora 06:45
alt-text Actualizat: 06.09.2026, ora 06:45
  • Mircea Lucescu a rămas 12 ani la Shakhtar Donetsk, între 2004 și 2016, dar fostul său căpitan spune că antrenorul ar fi trebuit înlocuit mult mai devreme. De ce crede Darijo Srna acest lucru.
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Într-un interviu pentru jurnalistul ucrainean Dmitry Gordon, în care a spus inclusiv că ascensiunea lui Shakhtar Donetsk ar fi fost imposibilă fără Mircea Lucescu, Darijo Srna face o declarație controversată.

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Că antrenorul ar fi trebuit înlocuit pe banca portocaliilor cu mult timp înainte să plece el.

Amintirile lui Srna. „Președintele a zis: «Nu-l demit pe Lucescu!»”

Il Luce era din 2004 la „mineri” și a rămas 12 ani, până în 2016. Dar fostul său căpitan susține că putea părăsi echipa în 2009, după cucerirea Cupei UEFA.

„Și când trăia, am spus despre Lucescu că era antrenorul ideal pentru Shakhtar.

Mircea Lucescu și Rinat Ahmetov, patronul lui Shakhtar, alături de Darijo Srna, după cucerirea Cupei UEFA
Mircea Lucescu și Rinat Ahmetov, patronul lui Shakhtar, alături de Darijo Srna, după cucerirea Cupei UEFA

Galerie foto (6 imagini)

Mircea Lucescu și Rinat Ahmetov, președintele și patronul lui Shakhtar, alături de Viktor Yushchenko, președintele Ucrainei în 2009, când echipa a cucerit Cupa UEFA Fotografii: Imago Mircea Lucescu și Rinat Ahmetov, patronul lui Shakhtar, la semifnala Cupei UEFA din 2009, contra lui Dinamo Kiev Mircea Lucescu și Rinat Ahmetov, patronul lui Shakhtar, la cucerirea titlului în 2012 Mircea Lucescu și Rinat Ahmetov, patronul lui Shakhtar, alături de Darijo Srna, după cucerirea Cupei UEFA Mircea Lucescu și Rinat Ahmetov, patronul lui Shakhtar, la cucerirea Cupei UEFA
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Dar cred că trebuia să-l schimbăm în 2010 sau chiar în 2009, când am pierdut în fața Timișoarei (n.r. Poli a trecut de Shakhtar în turul 3 preliminar al Ligii datorită regulii golurilor din deplasare, 2-2 și 0-0)”, a declarat Srna, 44 de ani, directorul sportiv al clubului ucrainean.

22 de trofee
a cucerit Mircea Lucescu la Shakhtar: 8 până în 2009, 14 după aceea

A vorbit și despre momentul din sezonul 2008-2009, când tehnicianul putea fi concediat la Donetsk.

A existat o mare presiune din partea fanilor, a orașului și a jurnaliștilor. Președintele (n.r. Rinat Akhmetov) a zis: „Nu-l demit pe Lucescu!”. A avut dreptate. Dar părerea mea e că am atins pragul nostru maxim după ce am câștigat Cupa UEFA și ar fi trebuit să facem modificări atunci Darijo Srna, director sportiv Shakhtar

Srna: „Istoria lui Lucescu la Shakhtar nu va fi ștearsă niciodată”

Srna a recunoscut însă: „Nu vom uita niciodată ce a făcut Mircea pentru clubul nostru. Îl respectăm și îi suntem recunoscători.

Aceasta este o istorie care nu va fi ștearsă niciodată. A realizat multe. Am realizat multe împreună”.

A amintit și că „am zburat la București pentru înmormântare ca să-i aducem omagiul nostru (n.r. alături de Akhmetov).

Rinat Ahmetov, la priveghiul lui Mircea Lucescu (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Rinat Ahmetov, la priveghiul lui Mircea Lucescu (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

Galerie foto (29 imagini)

Rinat Ahmetov, la priveghiul lui Mircea Lucescu (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Rinat Ahmetov, la priveghiul lui Mircea Lucescu (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Rinat Ahmetov, la priveghiul lui Mircea Lucescu (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Rinat Ahmetov, la priveghiul lui Mircea Lucescu (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Rinat Ahmetov, la priveghiul lui Mircea Lucescu (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
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Familia lui ne-a întâmpinat. Am stat și am vorbit, am spus că vom fi mereu acolo pentru el. Lucescu a făcut multe pentru Shakhtar”.

Mircea Lucescu s-a stins pe 7 aprilie. Avea 80 de ani.

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