„Trebuia să-l schimbăm în 2009” Declarație controversată la Shakhtar despre Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a rămas 12 ani la Shakhtar Donetsk, între 2004 și 2016, dar fostul său căpitan spune că antrenorul ar fi trebuit înlocuit mult mai devreme. De ce crede Darijo Srna acest lucru.

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Într-un interviu pentru jurnalistul ucrainean Dmitry Gordon, în care a spus inclusiv că ascensiunea lui Shakhtar Donetsk ar fi fost imposibilă fără Mircea Lucescu, Darijo Srna face o declarație controversată.

Că antrenorul ar fi trebuit înlocuit pe banca portocaliilor cu mult timp înainte să plece el.

Amintirile lui Srna. „Președintele a zis: « Nu-l demit pe Lucescu!»”

Il Luce era din 2004 la „mineri” și a rămas 12 ani, până în 2016. Dar fostul său căpitan susține că putea părăsi echipa în 2009, după cucerirea Cupei UEFA.

„Și când trăia, am spus despre Lucescu că era antrenorul ideal pentru Shakhtar.

Dar cred că trebuia să-l schimbăm în 2010 sau chiar în 2009, când am pierdut în fața Timișoarei (n.r. Poli a trecut de Shakhtar în turul 3 preliminar al Ligii datorită regulii golurilor din deplasare, 2-2 și 0-0)”, a declarat Srna, 44 de ani, directorul sportiv al clubului ucrainean.

22 de trofee a cucerit Mircea Lucescu la Shakhtar: 8 până în 2009, 14 după aceea

A vorbit și despre momentul din sezonul 2008-2009, când tehnicianul putea fi concediat la Donetsk.

A existat o mare presiune din partea fanilor, a orașului și a jurnaliștilor. Președintele (n.r. Rinat Akhmetov) a zis: „Nu-l demit pe Lucescu!”. A avut dreptate. Dar părerea mea e că am atins pragul nostru maxim după ce am câștigat Cupa UEFA și ar fi trebuit să facem modificări atunci Darijo Srna, director sportiv Shakhtar

Srna: „Istoria lui Lucescu la Shakhtar nu va fi ștearsă niciodată”

Srna a recunoscut însă: „Nu vom uita niciodată ce a făcut Mircea pentru clubul nostru. Îl respectăm și îi suntem recunoscători.

Aceasta este o istorie care nu va fi ștearsă niciodată. A realizat multe. Am realizat multe împreună”.

A amintit și că „am zburat la București pentru înmormântare ca să-i aducem omagiul nostru (n.r. alături de Akhmetov).

Familia lui ne-a întâmpinat. Am stat și am vorbit, am spus că vom fi mereu acolo pentru el. Lucescu a făcut multe pentru Shakhtar”.

Mircea Lucescu s-a stins pe 7 aprilie. Avea 80 de ani.

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