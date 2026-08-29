Rațiu, transferul carierei Spaniolii anunță că românul a ajuns la un acord cu un club din Premier League. Detalii de ultimă oră
Andrei Rațiu
Stranieri

Rațiu, transferul carierei Spaniolii anunță că românul a ajuns la un acord cu un club din Premier League. Detalii de ultimă oră

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 29.08.2026, ora 12:51
alt-text Actualizat: 29.08.2026, ora 13:17
  • Andrei Rațiu (28 de ani), fundașul român de la Rayo Vallecano, ar fi aproape de un transfer la un club important din Premier League.
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În această vară, Liverpool și-ar fi manifestat interesul pentru Andrei Rațiu, dar mutarea nu s-a concretizat.

Internaționalul român a fost unul dintre cei mai importanți oameni din lotul lui Rayo Vallecano în ultimele două sezoane, iar plecarea sa a fost vehiculată intens încă de anul trecut.

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Andrei Rațiu, aproape să fie transferat de Fulham

Fulham și Rayo Vallecano s-ar afla în negocieri avansate pentru mutarea fundașului român, anunță jurnalistul Matteo Moretto, specialistul publicației spaniole Marca în materie de transferuri.

Astfel, Andrei Rațiu ar urma să părăsească La Liga pentru Premier League, unde va juca împotriva unor cluburi uriașe, precum Arsenal, Liverpool sau Manchester United. Rațiu joacă la Rayo Vallecano din 2023.

Fundașul român și Fulham ar fi ajuns deja la un acord privind transferul, mai susține Moretto. În contractul lui Rațiu figurează o clauză de reziliere în valoare de 25 de milioane de euro.

18 milioane de euro
este cota de piață a lui Andrei Rațiu, conform Transfermarkt

Dacă mutarea la Fulham se va concretiza, atunci Rațiu va concura pentru un post de titular în flancul drept al apărării cu Kenny Tete (30 de ani), cotat la 8 milioane de euro, și Timothy Castagne (30 de ani), cotat la aceeași sumă.

În sezonul trecut, Fulham s-a clasat pe locul 11 în Premier League. Echipa antrenată de Alvaro Arbeloa, fostul tehnician de la Real Madrid, l-a transferat vara aceasta pe fostul „galactic” Gonzalo Garcia, în schimbul sumei de 40 de milioane de euro.

Englezii au început cu stângul noul sezon, după ce au fost învinși de Chelsea cu scorul de 2-3 în prima etapă.

În sezonul trecut, Andrei Rațiu a jucat 50 de meciuri pentru Rayo Vallecano în toate competițiile, fiind un jucător de bază al echipei. A marcat un gol și a oferit 4 pase decisive.

A ajuns cu echipa până în finala Conference League, pe care Rayo a pierdut-o cu 0-1 în fața celor de la Crystal Palace.

38 de selecții
a adunat Andrei Rațiu pentru naționala României. A marcat 2 goluri și a oferit 2 pase decisive

În vara anului trecut, numele lui Rațiu a fost asociat cu un potențial transfer la Barcelona, dar românul a fost păstrat în cele din urmă de clubul din Vallecas.

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