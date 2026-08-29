Transfer din Germania U Cluj l-a prezentat pe înlocuitorul lui Coubiș, un fundaș cu meciuri în Bundesliga

Universitatea Cluj a oficializat, sâmbătă, transferul fundașului central elvețian Noah Loosli (29 de ani).

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Stoperul a fost adus de la Bochum, din liga a doua din Germania, acolo unde a evoluat în ultimul sezon.

U Cluj l-a transferat pe Noah Loosli

Echipa antrenată de Cristiano Bergodi continuă mutările din această perioadă de transferuri și au ajuns la un acord cu fundașul Noah Loosli.

În ultimul sezon petrecut în Bundesliga 2, elvețianul a jucat 31 de meciuri pentru Bochum, în care a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.

„Bine ai venit, Noah Loosli!

FC Universitatea Cluj realizează o nouă mutare pe piața transferurilor odată cu aducerea experimentatului fundaș central elvețian Noah Loosli (29 de ani), care a evoluat în stagiunea precedentă în 2. Bundesliga, pentru VFL Bochum”, a transmis U Cluj pe Facebook.

Noah Loosli a jucat 10 meciuri și în Bundesliga, în sezonul 2023/2024, pentru Bochum. A bifat apariții în partide cu Stuttgart, Bayern Munchen sau Bayer Leverkusen.

De-a lungul carierei sale, fundaș elvețian a mai trecut pe la Grasshoppers, FC Wohlen, FC Schaffhausen, Lausanne-Sport sau Greuther Furth.

850.000 de euro este cota de piață a lui Noah Loosli, conform Transfermarkt

La U Cluj, Noah Loosli se va lupta pentru un loc de titular în centrul defensivei cu Iulian Cristea, Florent Poulolo, Jonathan Cisse și Elio Capradossi.

Vineri, echipa antrenată de Cristiano Bergodi a pierdut meciul cu Petrolul de pe teren propriu, scor 2-3, în etapa #7 din Liga 1.

Ardelenii o vor întâlni pe Petrolul marți, în grupa B din Cupa României.

FOTO. Golul spectaculos marcat de Jovo Lukic cu Petrolul

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