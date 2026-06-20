Rațiu, pe lista unui club imens Englezii scriu că fundașul român ar fi dorit în Premier League de o echipă din Big 4

Andrei Rațiu (28 de ani) ar fi intrat pe radarul celor de la Liverpool, care sunt în căutarea unui fundaș lateral pentru sezonul viitor.

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Internaționalul român a fost unul dintre cei mai importanți oameni din lotul lui Rayo Vallecano în ultimele două sezoane, iar un transfer este așteptat încă de anul trecut.

Andrei Rațiu, pe lista lui Liverpool

„Cormoranii” ar fi interesați de un transfer al fundașului român, mai ales după ultimul sezon de la Rayo Vallecano, alături de care a ajuns în finala Conference League.

Clubul ar fi purtat deja discuții cu reprezentanții jucătorului, iar negocierile ar putea avansa, informează anfieldindex.com.

Rațiu reprezintă o alternativă mai ieftină față de alți jucători de pe lista lui Liverpool, care speră să negocieze suma de transfer la 20 de milioane de euro, cu 5 mai puțin decât clauza de reziliere a acestuia.

Barcelona ar fi în continuare interesată de serviciile internaționalului român, așa cum s-a speculat și în perioada de mercato din 2025.

Cum a intrat Rațiu în vizorul lui Liverpool? Calitățile acestuia s-ar încadra în tiparul pe care noul tehnician, Andoni Iraola, și-l dorește pentru postul de fundaș dreapta.

50 de meciuri a bifat Rațiu pentru Rayo în sezonul anterior, reușind un gol și 4 pase decisive, într-un total de 3866 de minute, o medie de 77 de minute/partidă

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