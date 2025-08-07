Tensiuni la Rayo Vallecano Andrei Rațiu e „rănit și dezamăgit” de decizia clubului: „Ar fi reprezentat o creștere exponențială”
Andrei Rațiu. Foto: IMAGO
Tensiuni la Rayo Vallecano Andrei Rațiu e „rănit și dezamăgit” de decizia clubului: „Ar fi reprezentat o creștere exponențială”

  • Andrei Rațiu (27 de ani) a devenit jucătorul lui Rayo Vallecano în proporție de 100%
  • El era deținut până azi în coproprietate cu Villarreal
  • Fundașul român a rămas dezamăgit de deciziile luate de clubul său, pentru că nu a fost înștiințat

Rayo Vallecano a anunțat că Andrei Rațiu a devenit în totalitate jucătorul lor pentru că a cumpărat cele 50% din drepturile jucătorului, care erau deținute de Villarreal.

Andrei Rațiu, tensiuni la Rayo

Internaționalul român a rămas dezamăgit de faptele clubului său, pentru că toate s-ar fi întâmplat fără înștiințarea sa, conform as.com.

Rayo Vallecano a anunțat că a bătut palma cu Villareal, fostul club al lui Rațiu, și că acum deține 100% din drepturile jucătorului. Până acum, Rayo avea doar 50% din drepturile fundașului român.

„Submarinul galben” încă deține o opțiune de răscumpărare a lui Rațiu, care a devenit mult mare față de cea precedentă (7 milioane de euro).

Rațiu e supărat pe Rayo

„Președintele i-a pus o clauză de 25 de milioane de euro , iar jucătorul nu înțelege reacția clubului. Rațiu a jucat la un nivel înalt, a ajuns aproape gratuit la Rayo și este unul dintre cei mai slab plătiți jucători din întreaga ligă.

Trecerea în Premier League a fost oportunitatea vieții sale, iar decizia lui Raúl Martín Presa a făcut ca dosarul să explodeze.  

Jucătorul este rănit și dezamăgit de atitudinea clubului: pentru el, această ofertă a reprezentat o oportunitate importantă, una care i-ar schimba viața și cariera.

Jucătorul înțelege că oferta a fost suficient de atractivă și convingătoare pentru a fi acceptată.

Pentru el, ar fi reprezentat o creștere exponențială a salariului și o nouă provocare sportivă în cea mai competitivă ligă din lume.  

După un sezon remarcabil, jucătorul are unul dintre cele mai mici salarii din prima divizie, puțin peste cel minim”, notează Marca.

12 milioane de euro
valorează Andrei Rațiu, conform Transfermarkt

Rațiu nu a fost lăsat să plece de la Rayo

Tensiunile au crescut la clubul spaniol după ce, în vara aceasta, nu l-ar fi lăsat pe Rațiu să plece în Premier League, în ciuda unei oferte de 18 milioane de euro, conform marca.com.

Andrei Rațiu a avut evoluții solide în sezonul 2024/2025. Fundașul român a fost un titular de bază la Rayo și a bifat 36 de partide jucate și a reușit să înscrie de 2 ori.

De altfel, Rayo a mai respins alte două oferte pentru jucătorul român. Wolfsburg ar fi fost dispusă să plătească în jur de 12 milioane de euro pentru Rațiu, iar Girona în jur de 8 milioane, însă ambele oferte au fost refuzate de Rayo Vallecano.

Andrei Rațiu și-a început cariera în academiile lui Villareal. A făcut pasul către fotbalul mare la ADO Den Haag și apoi a revenit la „Submarinul galben”. Românul a fost cumpărat, ulterior, de Huesca pentru 5 milioane de euro și, în cele din urmă, a ajuns la Rayo Vallecano, în 2023.

