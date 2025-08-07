Gheorghiță, clauză specială FCSB a pus o prevedere în contractul acestuia cu U Cluj

- Andrei Gheorghiță (23 de ani) a fost împrumutat de FCSB la Universitatea Cluj.
- Contractul jucătorului la echipa clujeană conține o clauză specială privind utilizarea sa împotriva fostei echipe.
Andrei Gheorghiță nu a mai fost dorit de Gigi Becali la FCSB și a fost pe punctul de a pleca la Petrolul Ploiești. În cele din urmă, mijlocașul ofensiv a fost împrumutat la U Cluj.
Gheorghiță, clauză specială în contractul său la U Cluj
Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, a precizat că în contractul de împrumut al lui Andrei Gheorghiță la U Cluj va exista o clauză specială.
Mai exact, dacă echipa antrenată de Ioan Ovidiu Sabău va dori să-l utilizeze pe Gheorghiță în meciurile directe cu FCSB, va trebui să plătească.
Mijlocașul ofensiv nu are un început de sezon foarte bun. Până acum a jucat doar în trei meciuri pentru echipa campioană, reușind să bifeze doar 106 minute. În tururile preliminare ale Ligii Campionilor, acesta a fost utilizat doar 16 minute în meciul tur cu Inter D'Escaldes.
Mihai Stoica, despre clauza lui Gheorghiță la U Cluj
Mihai Stoica a confirmat clauza existentă în contractul de împrumut al mijlocașului.
„Nu se pune problema de aşa ceva (n.r. - clauză de număr de meciuri jucate). Doar că trebuie să plătească în situaţia în care vor să-l folosească împotriva noastră.
Nu interzice nimeni să joace împotriva noastră, dar trebuie plătit”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.
- Andrei Gheorghiță a fost adus de FCSB la începutul acestui an de la Poli Iași pentru 120.000 de euro.
- A bifat 15 meciuri în tricoul roș-albaștrilor și a marcat un singur gol, în Europa League, cu PAOK Salonic.