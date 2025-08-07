Gheorghiță, clauză specială FCSB a pus o prevedere în contractul acestuia cu U Cluj

Andrei Gheorghiță (23 de ani) a fost împrumutat de FCSB la Universitatea Cluj.

Contractul jucătorului la echipa clujeană conține o clauză specială privind utilizarea sa împotriva fostei echipe.

Andrei Gheorghiță nu a mai fost dorit de Gigi Becali la FCSB și a fost pe punctul de a pleca la Petrolul Ploiești. În cele din urmă, mijlocașul ofensiv a fost împrumutat la U Cluj.

Gheorghiță, clauză specială în contractul său la U Cluj

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, a precizat că în contractul de împrumut al lui Andrei Gheorghiță la U Cluj va exista o clauză specială.

Mai exact, dacă echipa antrenată de Ioan Ovidiu Sabău va dori să-l utilizeze pe Gheorghiță în meciurile directe cu FCSB, va trebui să plătească.

Mijlocașul ofensiv nu are un început de sezon foarte bun. Până acum a jucat doar în trei meciuri pentru echipa campioană, reușind să bifeze doar 106 minute. În tururile preliminare ale Ligii Campionilor, acesta a fost utilizat doar 16 minute în meciul tur cu Inter D'Escaldes.

700 de mii de euro valorează Andrei Gheorghiță, potrivit Transfermarkt

Mihai Stoica, despre clauza lui Gheorghiță la U Cluj

Mihai Stoica a confirmat clauza existentă în contractul de împrumut al mijlocașului.

„Nu se pune problema de aşa ceva (n.r. - clauză de număr de meciuri jucate). Doar că trebuie să plătească în situaţia în care vor să-l folosească împotriva noastră.

Nu interzice nimeni să joace împotriva noastră, dar trebuie plătit”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Andrei Gheorghiță a fost adus de FCSB la începutul acestui an de la Poli Iași pentru 120.000 de euro.

A bifat 15 meciuri în tricoul roș-albaștrilor și a marcat un singur gol, în Europa League, cu PAOK Salonic.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport