Pierde Sepsi la „masa verde”?  Reacția lui Ovidiu Burcă: „Arbitrul a fost informat”
Ovidiu Burcă, antrenor Sepsi
Liga 2

Pierde Sepsi la „masa verde”? Reacția lui Ovidiu Burcă: „Arbitrul a fost informat”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 07.08.2025, ora 20:11
alt-text Actualizat: 07.08.2025, ora 20:11
  • Chindia Târgoviște - Sepsi 1-1. Covăsnenii ar putea pierde meciul la „masa verde”, după ce ar fi folosit neregulamentar un jucător.
  • Ovidiu Burcă, antrenorul lui Sepsi, a sărit imediat în apărarea echipei sale și a precizat că arbitrul fusese înștiințat.

Duminică, 3 august, Chindia Târgoviște și Sepsi s-au întâlnit în cadrul primei etape din Liga 2. Scorul final al partidei a fost 1-1, golurile fiind marcate de Honciu (min. 16) pentru gazde, respectiv Matei (min. 59) pentru Sepsi.

„Fără nicio pretenție”  Meszar e dispus  să renunțe la UTA » Ce a spus despre conflictul cu suporterii + contrazice comunicatul clubului
Citește și
„Fără nicio pretenție” Meszar e dispus să renunțe la UTA » Ce a spus despre conflictul cu suporterii + contrazice comunicatul clubului
Citește mai mult
„Fără nicio pretenție”  Meszar e dispus  să renunțe la UTA » Ce a spus despre conflictul cu suporterii + contrazice comunicatul clubului

Ovidiu Burcă, despre scandalul de la Târgoviște: „S-a discutat cu arbitrul”

La pauza meciului de la Târgoviște, antrenorul lui Sepsi l-a înlocuit pe Robert Silaghi și l-a introdus pe Giovani Ghimfuș.

Cei de la Chindia susțin că Ghimfuș, jucătorul intrat pe teren la pauză la Sepsi, nu era trecut pe foaia de joc, ci doar pe lista adițională.

Formația din Târgoviște a mai adăugat că Sepsi ar trebui să piardă meciul la „masa verde”, potrivit digisport.ro.

Cu toate acestea, Ovidiu Burcă își apără echipa și susține că Daniel Vereguț s-ar fi accidentat la încălzire și nu a mai fost trecut pe lista de rezerve, fiind înlocuit de Giovani Ghimfuș.

Antrenorul covăsnenilor a mai precizat că arbitrul Mihail-Sebastian Lăstun a fost înștiințat de mutările făcute.

„Da, am văzut că s-a scris că am fi în culpă, dar nici pe departe nu este așa. Noi am procedat exact așa cum cere regulamentul. Adică arbitrul a fost informat de accidentarea unui jucător de-al nostru, Vereguț, care a făcut o entorsă la încălzire, înainte de meci.

S-a discutat cu arbitrul, chiar i s-a înmânat și o hârtie din partea doctorului, l-am luat pe Ghimfuș din tribună și l-am trecut pe bancă. Este clar o greșeală undeva și sunt sigur că la comisie se va lămuri totul.

Mă gândesc că nici Chindia nu vrea să câștige puncte altfel decât pe teren”, a precizat Ovidiu Burcă, conform sursei citate.

Marcel Ghergu, despre mutarea celor de la Sepsi: „Schimbarea nu era regulamentară”

Marcel Ghergu (62 de ani), managerul executiv al celor de la Chindia, a vorbit despre introducerea lui Ghimfuș în teren și a acuzat Sepsi că trebuie să fie mai atentă privind regulile din Liga 2.

„Au făcut o schimbare în minutul 46, a intrat un fotbalist care nu figura pe foaia de joc, Ghimfuș. Jucătorul era trecut pe lista adițională. De pe lista adițională, poți folosi jucătorii doar în condiții speciale.

Dar asta se face cu înștiințarea arbitrului și numai cu acordul lui. Au făcut acea schimbare care nu era regulamentară. Probabil, au crezut că se aplică regulamentul din prima ligă, dar nu e așa. Au crezut că dacă e pe lista adițională are statut de rezervă”, a precizat Marcel Ghergu, conform digisport.ro.

  • Sepsi a retrogradat în Liga 2, la finalul sezonului trecut, după ce a fost învinsă de Unirea Slobozia cu scorul de 2-1.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

Gheorghiță, clauză specială FCSB a pus o prevedere în contractul acestuia cu U Cluj
Superliga
19:21
Gheorghiță, clauză specială FCSB a pus o prevedere în contractul acestuia cu U Cluj
Citește mai mult
Gheorghiță, clauză specială FCSB a pus o prevedere în contractul acestuia cu U Cluj
Testări de gen la JO Donald Trump anunță măsuri speciale pentru sportivi, la Los Angeles 2028: „Va fi foarte riguros”
Superliga
19:16
Testări de gen la JO Donald Trump anunță măsuri speciale pentru sportivi, la Los Angeles 2028: „Va fi foarte riguros”
Citește mai mult
Testări de gen la JO Donald Trump anunță măsuri speciale pentru sportivi, la Los Angeles 2028: „Va fi foarte riguros”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O tehnologie „aproape uitată” reînvie în Rusia după tăierea internetului mobil
O tehnologie „aproape uitată” reînvie în Rusia după tăierea internetului mobil
O tehnologie „aproape uitată” reînvie în Rusia după tăierea internetului mobil
liga 2 Ovidiu Burca chindia targoviste sepsi
Știrile zilei din sport
FCSB&Pro TV, echipă imbatabilă Meciul campioanei, lider detașat de audiență! De 3 ori peste Antena 1
Europa League
15:42
FCSB&Pro TV, echipă imbatabilă Meciul campioanei, lider detașat de audiență! De 3 ori peste Antena 1
Citește mai mult
FCSB&Pro TV, echipă imbatabilă Meciul campioanei, lider detașat de audiență! De 3 ori peste Antena 1
PSV plusează!  Suma pe care o plătește campioana Olandei pentru a-l transfera pe Dennis Man de la Parma
Stranieri
14:04
PSV plusează! Suma pe care o plătește campioana Olandei pentru a-l transfera pe Dennis Man de la Parma
Citește mai mult
PSV plusează!  Suma pe care o plătește campioana Olandei pentru a-l transfera pe Dennis Man de la Parma
Scandal imens cu agentul lui Rațiu Marca a scris despre „comportamentul de interlop” și amenințările impresarului, apoi a șters textul!
Stranieri
10:58
Scandal imens cu agentul lui Rațiu Marca a scris despre „comportamentul de interlop” și amenințările impresarului, apoi a șters textul!
Citește mai mult
Scandal imens cu agentul lui Rațiu Marca a scris despre „comportamentul de interlop” și amenințările impresarului, apoi a șters textul!
 Cine e Assad, noul star al Craiovei Salt uriaș în ultimul an, dar și o mare problemă! Ce acuzații i s-au adus în Polonia
Conference League
11:56
Cine e Assad, noul star al Craiovei Salt uriaș în ultimul an, dar și o mare problemă! Ce acuzații i s-au adus în Polonia
Citește mai mult
 Cine e Assad, noul star al Craiovei Salt uriaș în ultimul an, dar și o mare problemă! Ce acuzații i s-au adus în Polonia
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:17
UEFA i-a pedepsit Yamal și Lewandowski, amendați pentru încălcarea protocolului antidoping! » Ce s-a întâmplat
UEFA i-a pedepsit Yamal și Lewandowski, amendați pentru încălcarea protocolului antidoping! » Ce s-a întâmplat
19:52
Vasseur cere răbdare pentru Hamilton Șeful Ferrari spune că a „subestimat” șocul transferului de la Mercedes: „Schimbarea nu e ușoară”
Vasseur cere răbdare pentru Hamilton Șeful Ferrari spune că a „subestimat” șocul transferului de la Mercedes: „Schimbarea nu e ușoară”
19:27
Jucător acuzat de viol, la Villareal Val de critici după anunțul transferului lui Thomas Partey » Fanii protestează dur. Cum justifică clubul
Jucător acuzat de viol, la Villareal Val de critici după anunțul transferului lui  Thomas Partey » Fanii protestează dur. Cum justifică clubul
17:01
De ce a mers în Sudan Reghecampf a dat cărțile pe față: „Singura echipă unde pot face asta” + Buget, peste FCSB!
De ce a mers în Sudan Reghecampf a dat cărțile pe față: „Singura echipă unde pot face asta” + Buget, peste FCSB!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”
Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal
David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu
Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!
Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!
David, soarele care ne orbește

Radu Naum: David, soarele care ne orbește

Radu Naum: David, soarele care ne orbește
David, campion: hai cu hate!

Cătălin Tolontan: David, campion: hai cu hate!

Cătălin Tolontan: David, campion: hai cu hate!
Efectul David

Cristian Geambașu: Efectul David

Cristian Geambașu: Efectul David
Cazul Târnovanu sau când TikTok-ul dăunează grav sănătății

Dan Udrea: Cazul Târnovanu sau când TikTok-ul dăunează grav sănătății

Dan Udrea: Cazul Târnovanu sau când <span>TikTok-ul</span> dăunează grav sănătății
Top stiri din sport
Cluj Arena, transformată FOTO. Imagini de la prima zi a festivalului Untold » Cum arată acum stadionul lui U Cluj
Diverse
13:38
Cluj Arena, transformată FOTO. Imagini de la prima zi a festivalului Untold » Cum arată acum stadionul lui U Cluj
Citește mai mult
Cluj Arena, transformată FOTO. Imagini de la prima zi a festivalului Untold » Cum arată acum stadionul lui U Cluj
Bîrligea, în lacrimi Atacantul a fost emotiv după victoria cu Drita: „Am crezut că  nu mai știm să dăm două pase”
Europa League
00:10
Bîrligea, în lacrimi Atacantul a fost emotiv după victoria cu Drita: „Am crezut că nu mai știm să dăm două pase”
Citește mai mult
Bîrligea, în lacrimi Atacantul a fost emotiv după victoria cu Drita: „Am crezut că  nu mai știm să dăm două pase”
Drita - FCSB nu se vede la TV Anunțul a fost făcut  în direct
Europa League
07.08
Drita - FCSB nu se vede la TV Anunțul a fost făcut în direct
Citește mai mult
Drita - FCSB nu se vede la TV Anunțul a fost făcut  în direct
Rădoi e precaut Antrenorul celor de la U Craiova și-a avertizat elevii, după  succesul răsunător  cu Spartak Trnava: „Nu trebuie să avem asta în minte”
Conference League
00:55
Rădoi e precaut Antrenorul celor de la U Craiova și-a avertizat elevii, după succesul răsunător cu Spartak Trnava: „Nu trebuie să avem asta în minte”
Citește mai mult
Rădoi e precaut Antrenorul celor de la U Craiova și-a avertizat elevii, după  succesul răsunător  cu Spartak Trnava: „Nu trebuie să avem asta în minte”

Echipe/Competiții

fcsb 122 CFR Cluj 51 dinamo bucuresti 54 rapid 20 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi 3 uta arad 7 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Jorge Costa ion iliescu europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
08.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share