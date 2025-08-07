Chindia Târgoviște - Sepsi 1-1. Covăsnenii ar putea pierde meciul la „masa verde”, după ce ar fi folosit neregulamentar un jucător.

Ovidiu Burcă, antrenorul lui Sepsi, a sărit imediat în apărarea echipei sale și a precizat că arbitrul fusese înștiințat.

Duminică, 3 august, Chindia Târgoviște și Sepsi s-au întâlnit în cadrul primei etape din Liga 2. Scorul final al partidei a fost 1-1, golurile fiind marcate de Honciu (min. 16) pentru gazde, respectiv Matei (min. 59) pentru Sepsi.

Ovidiu Burcă, despre scandalul de la Târgoviște: „ S-a discutat cu arbitrul”

La pauza meciului de la Târgoviște, antrenorul lui Sepsi l-a înlocuit pe Robert Silaghi și l-a introdus pe Giovani Ghimfuș.

Cei de la Chindia susțin că Ghimfuș, jucătorul intrat pe teren la pauză la Sepsi, nu era trecut pe foaia de joc, ci doar pe lista adițională.

Formația din Târgoviște a mai adăugat că Sepsi ar trebui să piardă meciul la „masa verde”, potrivit digisport.ro.

Cu toate acestea, Ovidiu Burcă își apără echipa și susține că Daniel Vereguț s-ar fi accidentat la încălzire și nu a mai fost trecut pe lista de rezerve, fiind înlocuit de Giovani Ghimfuș.

Antrenorul covăsnenilor a mai precizat că arbitrul Mihail-Sebastian Lăstun a fost înștiințat de mutările făcute.

„Da, am văzut că s-a scris că am fi în culpă, dar nici pe departe nu este așa. Noi am procedat exact așa cum cere regulamentul. Adică arbitrul a fost informat de accidentarea unui jucător de-al nostru, Vereguț, care a făcut o entorsă la încălzire, înainte de meci.

S-a discutat cu arbitrul, chiar i s-a înmânat și o hârtie din partea doctorului, l-am luat pe Ghimfuș din tribună și l-am trecut pe bancă. Este clar o greșeală undeva și sunt sigur că la comisie se va lămuri totul.

Mă gândesc că nici Chindia nu vrea să câștige puncte altfel decât pe teren”, a precizat Ovidiu Burcă, conform sursei citate.

Marcel Ghergu, despre mutarea celor de la Sepsi: „Schimbarea nu era regulamentară”

Marcel Ghergu (62 de ani), managerul executiv al celor de la Chindia, a vorbit despre introducerea lui Ghimfuș în teren și a acuzat Sepsi că trebuie să fie mai atentă privind regulile din Liga 2.

„Au făcut o schimbare în minutul 46, a intrat un fotbalist care nu figura pe foaia de joc, Ghimfuș. Jucătorul era trecut pe lista adițională. De pe lista adițională, poți folosi jucătorii doar în condiții speciale.

Dar asta se face cu înștiințarea arbitrului și numai cu acordul lui. Au făcut acea schimbare care nu era regulamentară. Probabil, au crezut că se aplică regulamentul din prima ligă, dar nu e așa. Au crezut că dacă e pe lista adițională are statut de rezervă”, a precizat Marcel Ghergu, conform digisport.ro.

Sepsi a retrogradat în Liga 2, la finalul sezonului trecut, după ce a fost învinsă de Unirea Slobozia cu scorul de 2-1.

