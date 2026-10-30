Au râs de Șucu FOTO. Hohote în studio în timpul analizei: „E colosală! O să ne amintim de faza asta”

Andrei Șucu (17 ani), mijlocașul Rapidului, a devenit subiect de glumă în studioul emisiunii „Fotbal Show”, de la Prima Sport, după evoluția ștearsă din meciul cu Csikszereda, scor 2-0.

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Fiul patronului a fost titularizat în premieră de Daniel Pancu, însă a fost schimbat la pauză cu Rareș Pop.

Au râs de Șucu. Hohote în studio în timpul analizei: „E colosală! O să ne amintim de faza asta”

În minutul 20, Șucu Jr a scăpat singur în flancul drept, a accelerat și a pătruns în careu. Întâmpinat de un adversar, tânărul mijlocaș s-a întors și a trimis o pasă direct în afara terenului.

Nici lui nu i-a venit să creadă și și-a pus imediat mâinile pe cap.

Faza a fost reluată în studioul emisiunii „Fotbal Show”, unde cei prezenți s-au amuzat copios. Au râs aproape un minut pe seama execuției tânărului fotbalist.

„Mari așteptări nu aveai pentru că dacă nu l-ai băgat până în momentul ăsta...”, spunea Ovidiu Herea, moment în care a început să râdă alături de moderatorul Silviu Tudor Samuilă și Basarab Panduru.

„Pasa e colosală. Dacă nu era nemulțumirea poate că nu aveam faza asta de care să ne amintim”, a spus Silviu Tudor Samuilă.

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