Moment inedit la Mondialul U20 VIDEO. Selecționerul a folosit noul cartonaș din fotbal » Ce s-a întâmplat apoi
Cartonașul VAR FOTO: Captură - BeIn Sport
Moment inedit la Mondialul U20 VIDEO. Selecționerul a folosit noul cartonaș din fotbal » Ce s-a întâmplat apoi

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 16.10.2025, ora 16:34
alt-text Actualizat: 16.10.2025, ora 16:39
  • Maroc U20 - Franța U20 1-1, 5-4 după penalty-uri. Mohamed Ouahbi (49 de ani), selecționerul naționalei nord-africane, a folosit cel mai recent cartonaș din fotbal.
  • Inovația este utilizată și într-un campionat din Europa. Detalii, în rândurile de mai jos.

Maroc a reușit să elimine Franța, în semifinalele Cupei Mondiale U20, iar folosirea cartonașului pentru revizuirea video la cerere a fost momentul inedit al partidei.

Noul cartonaș din fotbal, folosit la Maroc U20 - Franța U20

În minutul 72 al meciului, la scorul de 1-1, un fotbalist marocan a căzut în careul francezilor, iar antrenorul selecționatei africane, Ouahbi, i-a cerut arbitrului să revadă faza, ridicând cartonașul.

„Centralul” partidei, Gustavo Tejera, s-a îndreptat spre monitorul VAR, a consultat imaginile, însă nu a acordat penalty.

Moroccan coach uses new “challenge card” to request VAR review vs France in U20 World Cup semifinal — part of FIFA’s new rule allowing coaches to call for video reviews
byu/DavidRolands insoccer

Maroc U20 a trăit momente inedite în meciul contra Franței. Mohamed Ouahbi a trebuit să îl înlocuiască pe Yanis Benchaouch, portarul titular care s-a accidentat la finalul primei reprize, cu Ibrahim Gomis.

Totuși, în ultimele minute din a doua repriză de prelungiri, selecționerul Marocului a decis să îl scoată pe Gomis, iar în locul său să intre al treilea portar, Hakim Meshabhi.

Schimbarea s-a dovedit a fi inspirată întrucât goalkeeperul de la FAR Rabat a apărat penalty-urile executate de Gady Beyuku și Djylian N'Guessan.

Selecționata Marocului a învins Franța la loviturile de departajare, scor 5-4, și va întâlni Germania, în finala turneului mondial, pe 19 octombrie.

Cartonașul VAR, folosit la Maroc U20 - Franța U20
Cartonașul VAR, folosit la Maroc U20 - Franța U20

Cum funcționează revizuirea video la cerere

Reviziurea video la cerere este utilizată experimental la Campionatul Mondial U20 din acest an și poate fi solicitată de două ori pe meci de către antrenorii principali.

Aceștia trebuie să rotească degetul în aer și să-i acorde cartonașul de solicitare a revizuirii arbitrului de rezervă. Fiecare jucător are, de asemenea, dreptul să ceară antrenorului său să intervină în acest sens.

Noua regulă poate fi folosită doar pentru deciziile pentru care arbitrajul video intervenea și în trecut: acordare sau anularea unui gol, acordarea unui penalty sau schimbarea deciziei, revizuirea unui cartonaș roșu direct.

„Scopul principal din spatele promovării acestei reguli este clar: democratizarea fotbalului prin punerea la dispoziție a tehnologiei de revizuire video ca opțiune suplimentară”, susține FIFA, potrivit sportbible.com.

Revizuirea video la cerere a fost introdusă experimental în Serie C

Fostul arbitru Pierluigi Collina, actual președinte al Comisiei de Arbitraj a FIFA, a ales să introducă cartonașul VAR la meciurile din a treia ligă italiană.

Este un instrument care vine în sprijinul arbitrilor în competițiile cu resurse și camere de filmat mai puține. Nu trebuie considerat un sistem VAR sau o versiune modificată a acestuia, deoarece nu include arbitri video care monitorizează fiecare incident. Pierluigi Collina, președintele Comisiei de Arbitraj a FIFA

Regula a fost folosită, în premieră, la meciul dintre Livorno și Ternana, 1-0, în etapa #1 din Serie C, când Fabio Liverani, antrenorul gazdelor, a solicitat revizuirea cartonașului roșu acordat lui Jesus Christ Mawete.

În urma consultării VAR, arbitrul partidei a decis să schimbe decizia și să îi acorde doar cartonaș galben mijlocașului dreapta de la Livorno.

franta arbitraj cm u20 maroc var
