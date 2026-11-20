Lansarea mult așteptatului joc video GTA VI a stârnit entuziasm și în lumea sportului.

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Pe 19 noiembrie, compania americană de jocuri video Rockstar Games a lansat oficial GTA VI, la mai bine de 13 ani de la apariția precedentului titlu al francizei.

Evenimentul a fost întâmpinat cu mult entuziasm în întreaga lume, nu doar de pasionații de gaming, ci și de numeroși sportivi.

Alexander Isak: „Va fi dificil să luați legătura cu mine”

Într-un interviu acordat în urmă cu câteva zile de lansarea jocului, starul lui Liverpool recunoștea:

„Cred că va fi dificil să mă contactați după 19 noiembrie. Voi sta închis în casă. Acesta e planul”, declara Alexander Isak, citat de marca.com.

Connor McGregor, legenda UFC, Conor McGregor , legenda UFC, a decis să le acorde o zi liberă celor 400 de angajați din diversele sale companii pentru a putea juca GTA VI.

Cca 2.36 miliarde de dolari au fost încasările din precomenzi și vânzări în prima zi a jocului, potrivit platformei de analiză Sensor Tower

Thibaut Courtouis și Bryan Mbeumo, prinși de febra GTA 6

În seara lansării jocului, portarul lui Real Madrid a distribuit o fotografie pe contul său de Instagram în care pilota un elicopter.

Bryan Mbeumo nu a rezistat nici el tentației și a intrat în joc chiar la miezul nopții, imediat după lansarea oficială.

Atacantul lui Manchester United a publicat pe Instagram o fotografie cu ecranul de încărcare al jocului, alături de mesajul „istoric”

🚨📲 𝗡𝗘𝗪: Bryan Mbeumo stayed until late at night to play GTA 6! 🎮 https://t.co/a3bbckWsd0 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 19, 2026

Steven Adams: „O să vezi cum se prăbușesc toate ligile, amice!”

La sfârșitul lunii septembrie, pivotul echipei Houston Rockets din NBA susținea că lansarea jocului GTA VI ar putea influența nivelul de joc din marile ligi.

„O să spun doar atât: ar trebui să fiți atenți la luna noiembrie. Nivelul din ligă… la nivelul întregii ligi. Se lansează GTA.

Uitați-vă la NFL, uitați-vă la toate ligile și vedeți cum se prăbușesc, prieteni.

Doar în luna noiembrie nivelul o să scadă, apoi ar trebui să-și revină… inclusiv la antrenori”, declara Adams.

„E nerealist să ne așteptăm ca un jucător să se oprească din joc după exact două ore, când este complet absorbit”

Nick Littlehales, antrenor de somn pentru sportivii de elită, a explicat ce efecte poate avea petrecerea timpului jucând jocuri video până târziu în noapte.

„Te acaparează complet. Este o distracție extrem de captivantă, care satisface spiritul competitiv. Însă, la fel ca atunci când navigăm fără un scop anume pe YouTube sau pe rețelele sociale, este necesar să ne impunem singuri anumite limite.

În caz contrar, putem ajunge să facem ceva cu adevărat absurd: să ne jucăm ore în șir, lucru care, în cele din urmă, ne va afecta performanța.

Știm că nu este realist să ne așteptăm ca un jucător să se oprească exact după două ore, când este complet absorbit de joc.

Trebuie să acceptăm acest lucru și să le punem o întrebare: «Ești dispus să sacrifici orele de somn din timpul nopții pentru a rămâne treaz și stimulat? Merită?». Dacă insistă, încercăm să găsim o soluție și să ne organizăm programul.

De exemplu, le putem permite să se joace până târziu marțea sau joia. Este mai bine să purtăm astfel de discuții deschise decât să le interzicem categoric să se joace noaptea.

Dacă le impui pur și simplu reguli stricte, în cele din urmă pot ajunge să recurgă la somnifere sau la suplimente nereglementate, despre care nu știu aproape nimic, doar pentru a putea ține pasul”, a declarat Nick Littlehales.

Nu pot să adorm niciodată după meciurile disputate seara. Este imposibil, rămân mult prea agitat. Mă joc Call of Duty, Grand Theft Auto, FIFA... orice. Adrenalina și toate celelalte... pur și simplu nu reușești să te liniștești. Declan Rice, mijlocaș Arsenal

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