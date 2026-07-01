Albionul a jucat o singură repriză foarte bine în patru meciuri. Mult prea puțin.

A învins Congo, nu putea fi altfel. Dincolo de diferența de 1,22 miliarde între loturi, îl avea pe Kane.

Harry Kane este golgheterul golgheterilor. E imposibil totuși să câștige singur un turneu final.

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Ce are bun, Anglia. Nu doar bun. Extraordinar. Harry Kane este golgheterul golgheterilor.

În istoria fotbalului insular, nu există niciun alt atacant de nivelul lui. E mult deasupra lor.

Anglia ar fi putut cuceri un trofeu cu Southgate, dacă îl păstra. El și Kane

Are toate calitățile de marcator. Excelent cu piciorul drept, foarte bun cu stângul, fantastic la jocul aerian, știe să protejeze mingea, să caute spațiu liber, se eliberează cu ușurință de stoperul care-l marchează și finalizează mereu precis și inteligent, în locul imposibil pentru portar.

La el, golul e obișnuința. Excepția: când nu înscrie.

Cu un asemenea atacant, o echipă puternică poate câștiga un trofeu, european sau mondial.

Execuție de elită la 2-1 contra Congo. Harry Kane are 5 goluri acum la CM 2026. Foto: Imago

Anglia a fost în ultimul deceniu de două ori aproape de titlul continental, finalistă în 2021 și 2024, avându-l pe Kane în centrul atacului. Și o dată în semifinalele Mondialului. Atunci era Gareth Southgate selecționer.

Nu l-aș fi lăsat pe Southgate să plece după Euro. Cu el, avea o șansă mare să fie campioană.

Anglia a avut o singură repriză de clasă din opt la Mondial

Cu Thomas Tuchel, nu va cuceri lumea. Nu așa, cu un asemenea fotbal. Kane nu e suficient.

La acest turneu, a jucat o singură repriză exaltant. Una din opt până acum! Una în patru meciuri.

La pauza duelului contra Croației, la 2-2, s-a transformat, eliberându-se în 45 de minute perfecte, în care ar fi putut să înscrie cinci goluri, nu doar două, pentru 4-2. Un val care a înghițit rivala alb-roșie.

Acea repriză a fost unica de calitate. A urmat suferință la 0-0 cu Ghana, dezamăgire la victoria împotriva Panama (2-0) și chin la 2-1 în fața Congo.

Nu putea fi altfel la Atlanta. Congo a luptat, dar succesul Angliei era inevitabil, chiar și atât de târziu. Dincolo de diferența de 1,22 miliarde între cele două loturi, îl avea pe Kane.

Kane poate învinge singur și Mexicul. Nu Brazilia, nu Argentina, nu Franța

Harry câștigat singur acum. O va face singur și cu Mexic, dacă va fi nevoie.

Cum va fi însă într-un posibil „sfert” cu Brazilia? Sau într-o semifinală la fel de posibilă cu Argentina? Sau într-o finală cu Franța?

Mulți ar trebui să se apropie de nivelul lui Kane pentru ca Anglia să spere la un trofeu. Foto: Imago

Singur, îi va fi imposibil cu asemenea adversari! Toată echipa ar trebui să-l ajute, să se ridice la nivelul lui.

Pickford să nu mai ia goluri la colțul scurt, apărarea să devină mai sigură, mijlocul să creeze mai mult, iar extremele să fisureze zidurile ridicate în fața lor.

Altfel, Anglia se va întoarce încă o dată învinsă, deși are cel mai mare atacant din istoria sa.