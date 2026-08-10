- U Craiova a pierdut al doilea meci în primele patru etape, 0-1 acasă cu FC Argeș.
- Alb-albaștrii lui Filipe Coelho au mai trecut o dată printr-o perioadă similară chiar la startul play-off-ului sezonului trecut.
Campioană după o lungă așteptare, Universitatea Craiova avea așteptări mari în acest sezon.
Părea de departe cea mai puternică și cea mai omogenă echipă a Ligii 1. Câștigase și Supercupa, 1-1, 5-3 la penaltyuri cu U Cluj.
Craiova, în acest start de Liga 1: când sus, când jos. Două înfrângeri în patru etape
Într-o perioadă în care a fost mai concentrată în Europa, încercând să prindă faza principală a unei competiții continentale, a fost când sus, când jos în campionat.
Alarmant, a învins doar adversarele care au fost în play-out-ul stagiunii precedente:
- 4-0 cu UTA Arad (a), cu trei goluri între minutele 87 și 90+3.
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- 4-0 cu Petrolul (a).
A cedat în fața adversarelor cu care s-a confruntat în play-off. O înfrângere șocantă, la singurul meci în deplasare, și alta în care nu a reușit să înscrie deși a avut multe ocazii.
- 1-5 cu Dinamo (d). A jucat în inferioritate întreaga repriză secundă, după eliminarea lui Badelj (45+6).
- 0-1 cu FC Argeș (a).
Doar șase puncte din 12, puține pentru Craiova.
Craiova a fost la fel și în play-off-ul trecut: 0-1 cu Argeș și 0-4 cu U Cluj
Filipe Coelho și jucătorii săi au mai trecut printr-o situație asemănătoare într-un moment și mai important.
La startul play-off-ului 2025-2026. Un eșec identic și altul aproape, în care a diferit doar rivala.
- 0-1 cu FC Argeș (a). Chiar în prima etapă.
- 0-4 cu U Cluj (d). A evoluat în 10 din minutul 21, Etim primind cartonaș roșu.
Cele două înfrângeri au încadrat victoriile cu Dinamo (1-0, d) și CFR (2-0, a).
Atunci, antrenorul portughez a reușit să resusciteze echipa la timp.
După eșecul de la Cluj, nu a mai pierdut niciun meci.
Patru succese - trei la limită, 1-0 cu Rapid (a), 1-0 cu FC Argeș (d), 2-1 cu Dinamo (a), altul în care s-a dezlănțuit, 5-0 (a) cu U Cluj, decisiv pentru titlu - și două egaluri fără gol primit, ambele în deplasare, 0-0 cu CFR și Rapid.
Acum are și avantajul că de-abia a început sezonul. Are mult timp să-și revină.