Căderile Craiovei Campioana a mai avut o astfel de sincopă când conta mai mult! Ce s-a petrecut atunci +9 foto
Filipe Coelho, event Liga 1 - Cupa României la primul sezon cu U Craiova, a pornit cu probleme noul campionat. Foto: Sport Pictures
Superliga

Căderile Craiovei Campioana a mai avut o astfel de sincopă când conta mai mult! Ce s-a petrecut atunci

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 10.08.2026, ora 17:24
alt-text Actualizat: 10.08.2026, ora 17:26
  • U Craiova a pierdut al doilea meci în primele patru etape, 0-1 acasă cu FC Argeș. 
  • Alb-albaștrii lui Filipe Coelho au mai trecut o dată printr-o perioadă similară chiar la startul play-off-ului sezonului trecut.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Campioană după o lungă așteptare, Universitatea Craiova avea așteptări mari în acest sezon.

Părea de departe cea mai puternică și cea mai omogenă echipă a Ligii 1. Câștigase și Supercupa, 1-1, 5-3 la penaltyuri cu U Cluj.

De ce e FC Argeș liderul Ligii 1 Cum a reușit Bogdan Andone să schimbe echipa de la startul „jalnic” la 3 victorii consecutive, inclusiv contra campioanei
Citește și
De ce e FC Argeș liderul Ligii 1 Cum a reușit Bogdan Andone să schimbe echipa de la startul „jalnic” la 3 victorii consecutive, inclusiv contra campioanei
Citește mai mult
De ce e FC Argeș liderul Ligii 1 Cum a reușit Bogdan Andone să schimbe echipa de la startul „jalnic” la 3 victorii consecutive, inclusiv contra campioanei

Craiova, în acest start de Liga 1: când sus, când jos. Două înfrângeri în patru etape

Într-o perioadă în care a fost mai concentrată în Europa, încercând să prindă faza principală a unei competiții continentale, a fost când sus, când jos în campionat.

Alarmant, a învins doar adversarele care au fost în play-out-ul stagiunii precedente:

  • 4-0 cu UTA Arad (a), cu trei goluri între minutele 87 și 90+3. 
Autogolul lui Alomerovic din meciul U Craiova - UTA FOTO Captură video Prima Sport 1
Autogolul lui Alomerovic din meciul U Craiova - UTA FOTO Captură video Prima Sport 1

Galerie foto (9 imagini)

Autogolul lui Alomerovic din meciul U Craiova - UTA FOTO Captură video Prima Sport 1 Autogolul lui Alomerovic din meciul U Craiova - UTA FOTO Captură video Prima Sport 1 Autogolul lui Alomerovic din meciul U Craiova - UTA FOTO Captură video Prima Sport 1 Autogolul lui Alomerovic din meciul U Craiova - UTA FOTO Captură video Prima Sport 1 Autogolul lui Alomerovic din meciul U Craiova - UTA FOTO Captură video Prima Sport 1
+9 Foto
labels.photo-gallery
  • 4-0 cu Petrolul (a). 

A cedat în fața adversarelor cu care s-a confruntat în play-off. O înfrângere șocantă, la singurul meci în deplasare, și alta în care nu a reușit să înscrie deși a avut multe ocazii.

  • 1-5 cu Dinamo (d). A jucat în inferioritate întreaga repriză secundă, după eliminarea lui Badelj (45+6). 
  • 0-1 cu FC Argeș (a). 

Doar șase puncte din 12, puține pentru Craiova.

Craiova a fost la fel și în play-off-ul trecut: 0-1 cu Argeș și 0-4 cu U Cluj

Filipe Coelho și jucătorii săi au mai trecut printr-o situație asemănătoare într-un moment și mai important.

La startul play-off-ului 2025-2026. Un eșec identic și altul aproape, în care a diferit doar rivala.

  • 0-1 cu FC Argeș (a). Chiar în prima etapă. 
  • 0-4 cu U Cluj (d). A evoluat în 10 din minutul 21, Etim primind cartonaș roșu. 

Cele două înfrângeri au încadrat victoriile cu Dinamo (1-0, d) și CFR (2-0, a).

Atunci, antrenorul portughez a reușit să resusciteze echipa la timp.

După eșecul de la Cluj, nu a mai pierdut niciun meci.

1 gol a primit
Craiova în ultimele șase etape ale sezonului anterior. A înscris de nouă ori

Patru succese - trei la limită, 1-0 cu Rapid (a), 1-0 cu FC Argeș (d), 2-1 cu Dinamo (a), altul în care s-a dezlănțuit, 5-0 (a) cu U Cluj, decisiv pentru titlu - și două egaluri fără gol primit, ambele în deplasare, 0-0 cu CFR și Rapid.

Acum are și avantajul că de-abia a început sezonul. Are mult timp să-și revină.

Citește și

Infern pe Giulești! Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul Rapid - Dinamo:  „Stadionul nu face față cererii”
Superliga
15:56
Infern pe Giulești! Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul Rapid - Dinamo: „Stadionul nu face față cererii”
Citește mai mult
Infern pe Giulești! Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul Rapid - Dinamo:  „Stadionul nu face față cererii”
Războiul licențelor se mută la tribunal Doi tehnicieni au dat în judecată FRF și  cer anularea amenzilor de 7.000 de euro
Diverse
15:15
Războiul licențelor se mută la tribunal Doi tehnicieni au dat în judecată FRF și cer anularea amenzilor de 7.000 de euro
Citește mai mult
Războiul licențelor se mută la tribunal Doi tehnicieni au dat în judecată FRF și  cer anularea amenzilor de 7.000 de euro

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Insula Iubirii 2026. Cine sunt ispitele masculine din noul sezon. Revin nume cunoscute, inclusiv „Jaguarul”, în emisiunea de la Antena 1
Insula Iubirii 2026. Cine sunt ispitele masculine din noul sezon. Revin nume cunoscute, inclusiv „Jaguarul”, în emisiunea de la Antena 1
Insula Iubirii 2026. Cine sunt ispitele masculine din noul sezon. Revin nume cunoscute, inclusiv „Jaguarul”, în emisiunea de la Antena 1
Universitatea Craiova liga 1 comparatie Filipe Coelho
Știrile zilei din sport
„Ar fi o greșeală să las garda jos” David Popovici și-a numit principalul rival înaintea finalei, după recordul din semifinalele de la Paris
Înot
22:05
„Ar fi o greșeală să las garda jos” David Popovici și-a numit principalul rival înaintea finalei, după recordul din semifinalele de la Paris
Citește mai mult
„Ar fi o greșeală să las garda jos” David Popovici și-a numit principalul rival înaintea finalei, după recordul din semifinalele de la Paris
Dinamo - FCSB, la Cluj Conducătorii echipelor s-au pus de acord în direct: „Batem palma!” . Când va fi 100% clară locația + cum arată gazonul
Superliga
21:12
Dinamo - FCSB, la Cluj Conducătorii echipelor s-au pus de acord în direct: „Batem palma!”. Când va fi 100% clară locația + cum arată gazonul
Citește mai mult
Dinamo - FCSB, la Cluj Conducătorii echipelor s-au pus de acord în direct: „Batem palma!” . Când va fi 100% clară locația + cum arată gazonul
Popovici în finală, cu record! Campionul mondial s-a calificat în finala de  100m liber la Europenele de Natație cu cel mai bun timp
Înot
20:44
Popovici în finală, cu record! Campionul mondial s-a calificat în finala de 100m liber la Europenele de Natație cu cel mai bun timp
Citește mai mult
Popovici în finală, cu record! Campionul mondial s-a calificat în finala de  100m liber la Europenele de Natație cu cel mai bun timp
Încă o promisiune pentru Flamaropol Primarul Rareș Hopincă anunță o  arenă de 5.000 de locuri: „Am luat noi proiectul, ca să finalizăm lucrările”
Special
17:27
Încă o promisiune pentru Flamaropol Primarul Rareș Hopincă anunță o arenă de 5.000 de locuri: „Am luat noi proiectul, ca să finalizăm lucrările”
Citește mai mult
Încă o promisiune pentru Flamaropol Primarul Rareș Hopincă anunță o  arenă de 5.000 de locuri: „Am luat noi proiectul, ca să finalizăm lucrările”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:05
„Ar fi o greșeală să las garda jos” David Popovici și-a numit principalul rival înaintea finalei, după recordul din semifinalele de la Paris
„Ar fi o greșeală să las garda jos” David Popovici și-a numit principalul rival înaintea finalei, după recordul din semifinalele de la Paris
21:12
Dinamo - FCSB, la Cluj Conducătorii echipelor s-au pus de acord în direct: „Batem palma!”. Când va fi 100% clară locația + cum arată gazonul
Dinamo - FCSB, la Cluj Conducătorii echipelor s-au pus de acord în direct: „Batem palma!” . Când va fi 100% clară locația + cum arată gazonul
20:44
Popovici în finală, cu record! Campionul mondial s-a calificat în finala de 100m liber la Europenele de Natație cu cel mai bun timp
Popovici în finală, cu record! Campionul mondial s-a calificat în finala de  100m liber la Europenele de Natație cu cel mai bun timp
22:00
Șumudică a refuzat CFR Cluj Negocierile s-au încheiat » Motivul pentru care tehnicianul nu revine în Gruia
Șumudică a refuzat CFR Cluj Negocierile s-au încheiat » Motivul pentru care tehnicianul nu revine în Gruia  
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!
Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate
Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
„E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”
Cu drag, despre lachei

Cu drag, despre lachei

: Cu drag, despre lachei
Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că <span>n-am</span> ajuns la FCSB”
Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!
Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?
Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni
Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali
Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul
Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat
Libero

Cristian Geambașu: Libero

Cristian Geambașu: Libero
Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru
Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho
Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!
Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie
Top stiri
Dinamo a făcut transferul „Câinii” l-au prezentat pe  mult-așteptatul mijlocaș: „Mai mobil, mai dinamic decât Gnahore”. Ce număr va purta și pe cât a semnat
Superliga
18:13
Dinamo a făcut transferul „Câinii” l-au prezentat pe mult-așteptatul mijlocaș: „Mai mobil, mai dinamic decât Gnahore”. Ce număr va purta și pe cât a semnat
Citește mai mult
Dinamo a făcut transferul „Câinii” l-au prezentat pe  mult-așteptatul mijlocaș: „Mai mobil, mai dinamic decât Gnahore”. Ce număr va purta și pe cât a semnat
LPF explică de ce a refuzat FCSB Anul trecut, Liga a schimbat ordinea dublei FCSB - Csikszereda. Acum spune: „Dacă am fi acceptat, ne-am fi vulnerabilizat instituțional”
Superliga
16:06
LPF explică de ce a refuzat FCSB Anul trecut, Liga a schimbat ordinea dublei FCSB - Csikszereda. Acum spune: „Dacă am fi acceptat, ne-am fi vulnerabilizat instituțional”
Citește mai mult
LPF explică de ce a refuzat FCSB Anul trecut, Liga a schimbat ordinea dublei FCSB - Csikszereda. Acum spune: „Dacă am fi acceptat, ne-am fi vulnerabilizat instituțional”
Blocaj la noul stadion Dinamo Primarul Sectorului 2 reacționează. De ce întârzie startul lucrărilor + ce zice despre disputa dintre Lupescu și constructor
Superliga
17:05
Blocaj la noul stadion Dinamo Primarul Sectorului 2 reacționează. De ce întârzie startul lucrărilor + ce zice despre disputa dintre Lupescu și constructor
Citește mai mult
Blocaj la noul stadion Dinamo Primarul Sectorului 2 reacționează. De ce întârzie startul lucrărilor + ce zice despre disputa dintre Lupescu și constructor
FOTO | Măsura extremă luată de polițiști pe Autostrada A2, după dezastrul rutier de ieri de pe drumul de întoarcere la București de la mare. Reacțiile radicale ale șoferilor
B365
10.08
FOTO | Măsura extremă luată de polițiști pe Autostrada A2, după dezastrul rutier de ieri de pe drumul de întoarcere la București de la mare. Reacțiile radicale ale șoferilor
Citește mai mult
FOTO | Măsura extremă luată de polițiști pe Autostrada A2, după dezastrul rutier de ieri de pe drumul de întoarcere la București de la mare. Reacțiile radicale ale șoferilor

Echipe/Competiții

fcsb 51 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 17 rapid 23 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 15 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Campionatul Mondial
10.08

Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului

Citește mai mult
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share