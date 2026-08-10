U Craiova a pierdut al doilea meci în primele patru etape, 0-1 acasă cu FC Argeș.

Alb-albaștrii lui Filipe Coelho au mai trecut o dată printr-o perioadă similară chiar la startul play-off-ului sezonului trecut.

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Campioană după o lungă așteptare, Universitatea Craiova avea așteptări mari în acest sezon.

Părea de departe cea mai puternică și cea mai omogenă echipă a Ligii 1. Câștigase și Supercupa, 1-1, 5-3 la penaltyuri cu U Cluj.

Craiova, în acest start de Liga 1: când sus, când jos. Două înfrângeri în patru etape

Într-o perioadă în care a fost mai concentrată în Europa, încercând să prindă faza principală a unei competiții continentale, a fost când sus, când jos în campionat.

Alarmant, a învins doar adversarele care au fost în play-out-ul stagiunii precedente:

4-0 cu UTA Arad (a), cu trei goluri între minutele 87 și 90+3.

4-0 cu Petrolul (a).

A cedat în fața adversarelor cu care s-a confruntat în play-off. O înfrângere șocantă, la singurul meci în deplasare, și alta în care nu a reușit să înscrie deși a avut multe ocazii.

1-5 cu Dinamo (d). A jucat în inferioritate întreaga repriză secundă, după eliminarea lui Badelj (45+6).

0-1 cu FC Argeș (a).

Doar șase puncte din 12, puține pentru Craiova.

Craiova a fost la fel și în play-off -ul trecut: 0-1 cu Argeș și 0-4 cu U Cluj

Filipe Coelho și jucătorii săi au mai trecut printr-o situație asemănătoare într-un moment și mai important.

La startul play-off-ului 2025-2026. Un eșec identic și altul aproape, în care a diferit doar rivala.

0-1 cu FC Argeș (a). Chiar în prima etapă.

0-4 cu U Cluj (d). A evoluat în 10 din minutul 21, Etim primind cartonaș roșu.

Cele două înfrângeri au încadrat victoriile cu Dinamo (1-0, d) și CFR (2-0, a).

Atunci, antrenorul portughez a reușit să resusciteze echipa la timp.

După eșecul de la Cluj, nu a mai pierdut niciun meci.

1 gol a primit Craiova în ultimele șase etape ale sezonului anterior. A înscris de nouă ori

Patru succese - trei la limită, 1-0 cu Rapid (a), 1-0 cu FC Argeș (d), 2-1 cu Dinamo (a), altul în care s-a dezlănțuit, 5-0 (a) cu U Cluj, decisiv pentru titlu - și două egaluri fără gol primit, ambele în deplasare, 0-0 cu CFR și Rapid.

Acum are și avantajul că de-abia a început sezonul. Are mult timp să-și revină.

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