Drăguș, dilemă la Trabzonspor Anunțul făcut de presa din Turcia: „Asta își doresc șefii clubului”
Denis Drăguș/ Foto: IMAGO
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Drăguș, dilemă la Trabzonspor Anunțul făcut de presa din Turcia: „Asta își doresc șefii clubului”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 10.08.2026, ora 22:50
alt-text Actualizat: 10.08.2026, ora 22:50
  • Denis Drăguș (27 de ani) este din ce în ce mai aproape de despărțirea de Trabzonspor.
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Internaționalul român a făcut parte din lotul deplasat de Trabzonspor în cantonamentul din Austria, însă a rămas pe din afară la toate cele 4 meciuri de pregătire disputate de formația antrenată de Fatih Tekke.

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Denis Drăguș, dilemă la Trabzonspor

Situația lui Drăguș a devenit din ce în ce mai complicată. După transferul lui Mohamed Salah, fosta campioană a Turciei este la un pas de a ajunge la un acord și cu Darwin Nunez (27 de ani).

Dacă mutarea se va concretiza, Trabzonspor va avea în lot 17 jucători străini. Cum limita este de 14, presa locală anunță că Drăguș se află pe lista celor trei fotbaliști care ar urma să plece.

Totuși, oficialii echipei conduse de Fatih Tekke nu vor să scape gratis de atacantul român.

„La Trabzonspor, pe lângă eforturile de a realiza noi transferuri, este importantă și situația jucătorilor care vor părăsi lotul.

În timp ce interesul lui Gigi Becali pentru Denis Drăguș continuă, s-a aflat că Trabzonspor nu este dispusă să-l lase pe jucător să plece fără să încaseze o sumă de transfer.

Se pare că oficialii clubului bordo-albastru își doresc să obțină o sumă de bani în urma plecării jucătorului, motiv pentru care negocierile nu au ajuns încă la un rezultat”, au scris jurnaliștii turci de la haber61.net.

2.000.000 de euro
este cota lui Drăguș, potrivit transfermarkt.ro

Gigi Becali a explicat de ce nu l-a transferat încă pe Denis Drăguș

Patronul de la FCSB a fost întrebat recent de ce a plătit 1,3 milioane de euro pentru algerianul Boutoutaou și nu pentru Drăguș.

„Păi, stați puțin. Dau și pe Drăguș atâta dacă are salariul lui Boutoutaou, adică 15.000 – 20.000 de euro.

Am investit în Boutoutaou cât are ăla (n.r. Drăguș) salariul pe un an. Nu e de comparat. Pe Boutoutaou l-am cumpărat, e al meu. Celălalt vrea salariu atât și nu e al meu.

Gândiți-vă că îl iei pe Drăguș și el vrea peste 1 milion de euro salariu pe an. Apoi, dacă îl semnezi pe trei ani, îi dai 3 milioane de euro numai salariu.

Și mai dai pe el un milion la transfer, dar el costă, de fapt, 4 milioane. Dar nu e numai asta. Mai costă și taxele un milion de euro în trei ani. Așadar, ajungi la 5 milioane”, a spus Gigi Becali.

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