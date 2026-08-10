SEPSI - FCSB 0-0. Florin Tănase (31 de ani), căpitanul „roș-albaștrilor”, consideră rezultatul unul echitabil.

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Atacantul a vorbit și despre relația cu Marius Baciu, după ce declarațiile date după eliminarea cu Auda au părut a fi un atac la adresa tehnicianului.

SEPSI - FCSB 0-0 . Florin Tănase: „Orice aș zice se interpretează”

„Un punct obținut în deplasare, contra unei echipe care joacă un fotbal bun. Cred că da, puteam să deschidem și noi scorul, și ei. Puteam să fim lideri dacă obțineam cele 3 puncte, așa, mai avem de așteptat.

Nu am pierdut, suntem neînvinși în acest sezon de campionat. Orice aș zice se interpretează, așa că mă limitez în a-mi exprima gândurile.

Un rezultat echitabil. Dacă după Auda s-a creat un întreg scandal că am atacat antrenorul, nu există așa ceva. Eu am o relație de respect cu dânsul și atât”, a declarat Florin Tănase la Digi Sport.

Florin Tănase: „E normal ca suporterii să fie supărați”

La finalul meciului, suporterii roș-albaștrilor care au făcut deplasarea la Sfântu Gheorghe le-au reproșat favoriților faptul că nu au reușit să câștige.

Întrebat despre cele întâmplate, Tănase a replicat:

„E normal să fie supărați. Am jucat cu o nou-promovată. Aveau alte așteptări. Ne-au spus că sunt dezamăgiți de atitudinea noastră. Noi sperăm ca la meciurile următoare să obținem victorii și să-i facem fericiți”.

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