Meciuri europene în Giulești O echipă de Champions League se mută pe stadionul Rapidului
Stadionul Giulești/ Foto: IMAGO
Liga Campionilor

Meciuri europene în Giulești O echipă de Champions League se mută pe stadionul Rapidului

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 10.08.2026, ora 20:29
alt-text Actualizat: 11.08.2026, ora 22:47
  • Hapoel Beer Sheva, campioana Israelului, a anunțat că își va disputa meciurile din cupele europene pe stadionul Giulești, începând cu faza play-off-ului.
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După Beitar Ierusalim, care și-a disputat meciurile din preliminariile Conference League la Ploiești, pe stadionul „Ilie Oană”, o altă echipă din Israel se mută în România pentru partidele din competițiile continentale.

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Hapoel Beer Sheva se mută pe Giulești pentru meciurile din cupele europene

Beer Sheva este în prezent angrenată în turul trei preliminar al Ligii Campionilor, unde a învins-o în prima manșă pe Steaua Roșie Belgrad, scor 1-0, disputată în Ungaria. Returul este programat marți, de la ora 21:00.

Indiferent de rezultat, campioana Israelului are asigurată prezența în grupa XXL a Conference League.

După ce și-a disputat meciurile considerate „acasă” în Ungaria, pe stadionul lui Haladás, campioana Israelului a anunțat că se va muta pe arena Rapidului, începând cu faza play-off-ului, fie că va fi vorba despre Champions League, fie despre Europa League.

„Ne mutăm în România. Începând cu faza play-off-ului, ne vom organiza meciurile pe stadionul Giulești din București, capitala României. Acest stadion ne va găzdui și la partidele din faza principală.

Stadionul are 14.050 de locuri și este casa echipei Rapid București. Măsura a fost posibilă prin prisma echipelor care nu s-au calificat în această rundă. Mulțumim federațiilor din Israel și România pentru ajutorul deosebit în obținerea aprobării înlocuirii stadionului.

De asemenea, le mulțumim foarte mult oamenilor care se ocupă de stadionul Haladas și Federației Maghiare de Fotbal pentru ospitalitatea de la ultimele două meciuri.

Întotdeauna au fost pregătiți să ne ajute și să fie alături de noi fără încetare, iar pentru asta vrem să le mulțumim din suflet”, a anunțat Hapoel Beer Sheva pe pagina oficială de Facebook.

Dacă va trece de Steaua Roșie, Hapoel Beer Sheva va da în play-off-ul Champions League peste câștigătoarea din dubla Aarhus (Danemarca) - Sabah Baku (Azerbaidjan). În tur, danezii au câștigat acasă cu 2-1.

În cazul unei eliminări, formația din Israel va merge în play-off-ul Europa League, unde va da peste Viktoria Plzen (Cehia).

19 iulie 2012
este data la care a avut loc ultimul meci european desfășurat pe stadionul Giulești (Rapid - Mypa 3-1, în turul doi preliminar al Europa League)

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