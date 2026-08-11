„Cum să zici așa ceva despre antrenor?” Tănase l-a enervat pe Becali! Căpitanul FCSB, jignit în direct: „Ai ceva la cap dacă faci glume cu tentă sexuală!”
Superliga

„Cum să zici așa ceva despre antrenor?” Tănase l-a enervat pe Becali! Căpitanul FCSB, jignit în direct: „Ai ceva la cap dacă faci glume cu tentă sexuală!”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 11.08.2026, ora 00:44
alt-text Actualizat: 11.08.2026, ora 00:44
  • Sepsi - FCSB 0-0. Gigi Becali (68 de ani), patronul „roș-albaștrilor”, a comentat dur declarațiile făcute de Florin Tănase (31 de ani) după meciul cu Farul (2-2).
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În urmă cu o săptămână, Tănase a răspuns ironic în momentul în care a fost întrebat despre un conflict cu tehnicianul Marius Baciu după eliminarea din Conference League:

„Relația cu Marius Baciu e de antrenor-jucător. Ce altfel de relație să avem? Am soție”.

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Tănase l-a enervat pe Becali: „Cum să zici așa ceva despre antrenor?”

Reacția l-a enervat pe Gigi Becali, care l-a și jignit pe căpitanul echipei sale.

„De unde să fie conflict între Tănase și Baciu la mine la echipă? Nu există la mine așa ceva. La mine stăpânul e Becali, atât. Toată lumea execută ordine! Cum să-și permită Tănase să certe antrenorul. Nu are voie așa ceva.

Aaa, că a făcut el niște glume proaste și chiar e glumă proastă. Numai un om nebun vorbește despre ce relație are cu Vasile. E clar că un om normal se gândește la relație de iubire, de prietenie între oameni. Nu la alte chestiuni cu tentă sexuală.

Glumele astea nu se fac. Ca să faci gluma aia trebuie să ai un declic la minte. Nici dacă mă împușc nu fac astfel de glume. Este glumă de om care nu e întreg. Cum adică are nevastă? Nu se fac astfel de glume, cu tentă sexuală”, a spus GIgi Becali la Prima Sport.

Căpitanul FCSB, jignit în direct: „Ai ceva la cap dacă faci glume cu tentă sexuală!”

Întrebat dacă a vorbit despre moment cu Tănase, Becali a spus că nu își dorește și că așteaptă să primească replica pe teren.

„N-am vorbit. Ce să vorbesc? Să-i zic că are ceva la cap? Dacă vorbesc, o să-i zic: «Băi, ai ceva la cap». Cum să zici tu, ca bărbat, când ești întrebat de relația cu alt bărbat, că ai soție? Eu am alte principii despre viață.

Când cineva te întreabă un lucru normal și tu te gândești la tente sexuale, înseamnă că ai ceva la cap. Cum să nu fie cu tentă sexuală? Păi, ce legătură avea nevasta lui?”, a tunat Becali.

„Baciu e prea cuminte ca să fie deranjat de Tănase”

Patronul FCSB spune însă că între Baciu și Tănase nu există o relație tensionată, însă el n-a trecut peste gestul jucătorului.

„Baciu nu a fost deranjat. Eu am fost deranjat. Baciu e prea cuminte ca să fie deranjat. Dar cum să zici așa ceva despre antrenor, care are și o vârstă? Poate se crede mai superior decât alții. Nu vreau să mă cert cu el. Am spus doar ca să-l atenționez.

Să înțeleagă că la FCSB este un singur stăpân, restul sunt slujitori. Nu cred că o să-mi dea replică. Ce replică să-mi dea mie. N-are voie să dea replică. Să joace fotbal, să dea replica pe teren. Unde suntem aici ca să facem așa ceva?”, a încheiat Gigi Becali.

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