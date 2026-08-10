Gigi Becali (68 de ani), patronul celor de la FCSB, a oferit ultimele detalii despre situația lui Ștefan Târnovanu (26 de ani).

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Becali a continuat seria criticilor la adresa portarului roș-albaștrilor, căruia îi reproșează eliminarea rușinoasă din Conference League, și a anunțat că nu este dispus să-l vândă pentru mai puțin de 3 milioane de euro.

Gigi Becali, ultimele detalii despre situația lui Târnovanu la FCSB: „E portar de națională, nu pot să-l dau pe atât”

Târnovanu a revenit în lot pentru duelul cu Sepsi, dar a fost lăsat pe banca de rezerve.

Patronul de la FCSB a continuat cu criticile la adresa portarului de 26 de ani

„Târnovanu e portar, nu?. Și dacă unul e mai bun decât el, cu cine joci, cu el sau cu ăla mai bun? E mai bun Popa. I-am zis lui MM de atâtea ori: «Te rog eu frumos, spune-i lui Târnovanu să nu mai paseze el, cu picioarele alea ale lui, în stânga și în dreapta că el nu e pasator». El nu e Maradona. Pasează pe sus, stânga-dreapta, cu boltă. Ori se duce mingea în aut și o ia adversarul, ori se duce mingea la al nostru și, cu presiune, o pierde. A ținut cont? N-a ținut cont.

Cu Auda i-a dat pasă lui Joao Paulo care era cu spatele. MM zice că e vina lui, dar nu sunt de acord, n-are nicio vină Joao Paulo. Cât timp mintea ta nu e focusată, ești cu spatele și vezi târziu că ți-a pasat... Nici prin cap nu-i trecea omului că o să primească mingea acolo.

După ce că mai primește niște goluri aiurea, mai se și închină. Tu ești vinovatul! Se închină, adică dă vina pe altul că l-a lăsat pe marcator să dea la poartă, dar el e vinovatul.

Poate să fie iar titular, dar poate să și plece. Eu nu-l țin legat, dar n-a avut niciodată vreo ofertă. Bine, nu vreau să-l dau pe un milion. E portar de echipă națională! E mai bun ca Sava, iar Craiova a dat un milion pe el. Cel puțin 3 milioane de euro trebuie să iau pe el”, a declarat Gigi Becali, citat de fanatik.ro.

3.000.000 de euro este cota lui Târnovanu, potrivit transfermakt.ro

Târnovanu a revenit în lotul FCSB la meciul cu Sepsi

Prestațiile portarului au fost aspru criticate de Becali, mai ales după eliminarea rușinoasă suferită în „dubla” cu Auda (3-7 la general), în turul doi preliminar al Conference League.

Goalkeeper-ul roș-albaștrilor nu a fost în lot pentru meciul cu Farul, locul său între buturi fiind luat de tânărul Matei Popa (18 ani), o situație similară ca în sezonul trecut.

Târnovanu a revenit în lotul echipei antrenate de Marius Baciu pentru meciul cu Sepsi, dar a fost lăsat pe banca de rezerve.

200.000 de euro plătea FCSB pentru transferul lui Târnovanu de la Poli Iași în iarna anului 2020

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