„Îți arde de șmecherii?” Panduru a făcut praf transferul realizat de FCSB: „Nu face nimic, nu poate să alerge, dar are fițe”
Basarab Panduru/ Foto: captură ecran Prima Sport
Superliga

„Îți arde de șmecherii?” Panduru a făcut praf transferul realizat de FCSB: „Nu face nimic, nu poate să alerge, dar are fițe”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 11.08.2026, ora 00:46
alt-text Actualizat: 11.08.2026, ora 00:51
  • SEPSI - FCSB 0-0. Basarab Panduru (56 de ani), fostul mare internațional, a criticat dur prestația lui Eddy Gnahore (32 de ani).
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Este pentru a doua etapă consecutivă când fostul mijlocaș al celor de la Dinamo este făcut praf de Panduru, după o nouă evoluție ștearsă.

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SEPSI - FCSB 0-0. Basarab Panduru l-a făcut praf pe Gnahore: „Nu face nimic, nu poate să alerge, dar are fițe”

Dacă la meciul din runda trecută, 2-2 cu Farul, a fost integralist, în duelul cu Sepsi, Gnahore a fost schimbat la pauză cu Alexandru Stoian. A fost pentru a doua oară în patru meci când francezul prinde doar 45 de minute.

Panduru l-a criticat pentru ritmul scăzut de joc și l-a taxat pentru modul în care a abordat anumite faze.

„Gnahore nu poate. Nu știu de ce nu poate. Poziția aia nu-i convine? Eu l-am auzit pe Andrei Nicolescu spunând că e ceva cu el și m-am gândit că poate nu-i place poziția asta de închizător.

Vrea mai mult inter, vrea mai sus, vrea mai nu știu ce. Că fițe el are. E și țanțoș după ce că nu face nimic și nu poate să alerge. Te uiți într-o parte și dai în alta. Adică îți arde și de șmecherii ție care mergi pe teren”, a declarat Panduru la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.

Nu știu ce este cu el. Calitatea lui s-a văzut și în seara asta, dar are o mică indolență. Când pasează, în loc să paseze în 5 metri, pasează în 30 și o ia adversarul Gigi Becali, patron FCSB

Gnahore a ajuns gratis la FCSB în această vară, după despărțirea de Dinamo. A evoluat în patru meciuri pentru roș-albaștri, însă fără realizări notabile.

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