Accident horror în Superbike VIDEO. A ajuns pe motocicleta rivalului, iar apoi a zburat peste barierele de protecție

Zoltan Frast și Alex Michel au fost implicați într-un accident grav, duminică, în penultima cursă din Campionatul Canadian de Superbike.

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Cei doi se luptau pentru locul al treilea în momentul în care Frast s-a apropiat prea mult de rivalul său în virajul opt al circuitului Canadian Tire Motorsport Park din Bowmanville, Ontario.

Zoltan Frast și Alex Michel, accident grav în Campionatul Canadian de Superbike

Frast l-a acroșat pe Michel, a pierdut controlul motocicletei sale și a ajuns peste cea a rivalului, agățat într-o poziție bizară.

Motocicleta lui Michel s-a dezechilibrat, acesta a căzut de pe ea, însă Frast a rămas prins de partea din spate și a alunecat până în zona de protecție de la marginea circuitului, izbindu-se de zidul de pneuri.

În acel moment, Frast a fost proiectat de pe motocicletă și s-a răsucit de câteva ori în aer, înainte de a rămâne întins, nemișcat.

Ambii piloți erau conștienți în momentul în care au fost transportați la spitalul local. În ciuda impactului puternic, cei doi au scăpat fără răni grave: Zoltan a suferit o comoție cerebrală, iar Michel s-a ales cu clavicula ruptă.

„Nimănui nu-i place să vadă așa ceva, sper din tot sufletul ca amândoi să fie bine. Asta e prioritatea”, a spus Ben Young, câștigătorul cursei.

Haven’t heard updates on either rider but Alex Michel and Zoltan Frast had an absolutely terrifying crash at CTMP today. We were at the track but didn’t see the incident pic.twitter.com/OxfeIw8xyz — Coach Dman (@LifeofaDman) August 9, 2026

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