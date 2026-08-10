Accident horror în Superbike VIDEO. A ajuns pe motocicleta rivalului, iar apoi a zburat peste barierele de protecție +15 foto
Zoltan Frast și Alex Michel, accident grav în Campionatul Canadian de Superbike (FOTO: captură video X@CoachDman)
Alte sporturi

Accident horror în Superbike VIDEO. A ajuns pe motocicleta rivalului, iar apoi a zburat peste barierele de protecție

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 10.08.2026, ora 11:19
alt-text Actualizat: 10.08.2026, ora 11:19
  • Zoltan Frast și Alex Michel au fost implicați într-un accident grav, duminică, în penultima cursă din Campionatul Canadian de Superbike.
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Cei doi se luptau pentru locul al treilea în momentul în care Frast s-a apropiat prea mult de rivalul său în virajul opt al circuitului Canadian Tire Motorsport Park din Bowmanville, Ontario.

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Zoltan Frast și Alex Michel, accident grav în Campionatul Canadian de Superbike

Frast l-a acroșat pe Michel, a pierdut controlul motocicletei sale și a ajuns peste cea a rivalului, agățat într-o poziție bizară.

Motocicleta lui Michel s-a dezechilibrat, acesta a căzut de pe ea, însă Frast a rămas prins de partea din spate și a alunecat până în zona de protecție de la marginea circuitului, izbindu-se de zidul de pneuri.

În acel moment, Frast a fost proiectat de pe motocicletă și s-a răsucit de câteva ori în aer, înainte de a rămâne întins, nemișcat.

Alex Michel și Zoltan Frast, accident în Bridgestone Canadian Superbike Championship (FOTO: captură video)
Alex Michel și Zoltan Frast, accident în Bridgestone Canadian Superbike Championship (FOTO: captură video)

Galerie foto (15 imagini)

Alex Michel și Zoltan Frast, accident în Bridgestone Canadian Superbike Championship (FOTO: captură video) Alex Michel și Zoltan Frast, accident în Bridgestone Canadian Superbike Championship (FOTO: captură video) Alex Michel și Zoltan Frast, accident în Bridgestone Canadian Superbike Championship (FOTO: captură video) Alex Michel și Zoltan Frast, accident în Bridgestone Canadian Superbike Championship (FOTO: captură video) Alex Michel și Zoltan Frast, accident în Bridgestone Canadian Superbike Championship (FOTO: captură video)
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Ambii piloți erau conștienți în momentul în care au fost transportați la spitalul local. În ciuda impactului puternic, cei doi au scăpat fără răni grave: Zoltan a suferit o comoție cerebrală, iar Michel s-a ales cu clavicula ruptă.

„Nimănui nu-i place să vadă așa ceva, sper din tot sufletul ca amândoi să fie bine. Asta e prioritatea”, a spus Ben Young, câștigătorul cursei.

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