Rapid - Dinamo se joacă sâmbătă, 15 august, pe Giulești, iar „câinii” au început săptămâna derby-ului cu o ironie la adresa rivalilor

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Pe paginile oficiale ale clubului a fost postată o imagine creată cu ajutorul inteligenței artificiale, în care apare un „câine roșu” care caută pe internet cuvintele „vultur vișiniu”, una dintre poreclele rapidiștilor.

Căutarea nu duce nicăieri, în browser apărând „Eroare 404, pagină negăsită”.

De asemenea, ca fond sonor, roș-albii au ales melodia lui J. Cole „Who tf iz u” („Cine dracu ești?”).

Scandări rasiste ale galeriei dinamoviste

Postarea făcută de club vine după ce fanii au dat tonul scandărilor rasiste către Rapid, la meciul cu FC Voluntari, 4-0, atât în timpul partidei, cât și după.

Un comportament care ar putea avea consecințe pentru club. Dinamo va ajunge sigur pe masa Comisiei de Disciplină, iar scandările din tribune vor atrage o sancțiune financiară.

Sezonul trecut, dinamoviștii au avut postări cu tentă rasistă

„Câinii” au postat în luna februarie un scurt video de promovare a partidei, realizat cu ajutorul inteligenței artificiale.

În imaginile de pe ceea ce se dorea a fi Arena Națională, aparea un „câine roșu” care adulmecă o pană înfiptă în zăpadă, apoi începe să se agite și să latre.

Alegerea poate fi justificată prin vulturul de pe stema Rapidului, dar semnificația este ambiguă și una controversată, având în vedere discriminarea de care au parte giuleștenii, care sunt numiți „ciori” sau „țigani” în diverse derapaje rasiste ale rivalilor.

Rapid - Dinamo va fi sold out

Marius Bilașco, directorul sportiv al Rapidului, a anunțat că toate biletele puse în vânzare pentru derby-ul cu Dinamo, din etapa #5 a Ligii 1, s-au epuizat cu mai mult de cinci zile înaintea meciului.

Bilașco a precizat că, după rezervarea locurilor destinate suporterilor oaspeți și respectarea limitelor regulamentare, Rapid a avut la dispoziție aproximativ 12.000 de bilete.

Directorul sportiv susține că cererea a fost atât de mare încât, în opinia sa, s-ar fi putut vinde chiar și de două ori mai multe.

„Cred că 12 mii, 12 mii și ceva (n.r. - este capacitatea). Probabil puteam să vindem dublu. Era o cerere mare”, a spus Bilașco

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