„Hagi poate să redreseze totul” Edi Iordănescu sare în apărarea selecționerului și e convins: „Poate să ne ducă la un turneu final”
Edi Iordănescu
Nationala

„Hagi poate să redreseze totul” Edi Iordănescu sare în apărarea selecționerului și e convins: „Poate să ne ducă la un turneu final”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 02.10.2026, ora 18:51
alt-text Actualizat: 02.10.2026, ora 18:53
  • Edi Iordănescu (48 de ani), fostul selecționer al naționalei României, a vorbit despre Gică Hagi (61 de ani) și a avut un mesaj pentru contestatarii „tricolorilor”.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Iordănescu Jr. recunoaște că îl susține necondiționat pe „Rege”, în ciuda înfrângerilor din primele două meciuri oficiale (1-2 cu Suedia și 2-4 cu Bosnia), în Liga Națiunilor.

Vor pace cu Ronaldo Planul Federației Portugheze de a calma spiritele, după conflictul dintre CR7 și selecționer
Citește și
Vor pace cu Ronaldo Planul Federației Portugheze de a calma spiritele, după conflictul dintre CR7 și selecționer
Citește mai mult
Vor pace cu Ronaldo Planul Federației Portugheze de a calma spiritele, după conflictul dintre CR7 și selecționer

Edi Iordănescu: „Gică Hagi, selecționerul, înseamnă enorm”

„Sunt extrem de atașat de grupul acesta de jucători, de echipa națională, de tot ce am trăit acolo.

Eu am o încredere foarte mare în echipa națională, în grupul de jucători și, nu în ultimul rând, în Gică Hagi, selecționerul, care pentru familia Iordănescu înseamnă enorm, cu atât mai mult pentru tatăl meu și, implicit, și pentru mine.

Eu sunt susținătorul lui și am încredere că poate să redreseze totul și să ne ducă din nou la un turneu final”, a declarat Edi Iordănescu la emisiunea „Liga Digisport”.

Edi Iordănescu: „Noi de câte ori nu avem rezultate vorbim despre construcție și reconstrucție”

Fostul selecționer a fost întrebat și cum percepe, din exterior, atmosfera din cadrul grupului „tricolorilor”:

„Sunt momente și trăiri prin care am trecut și eu, mai ales în prima parte a mandatului, și ne aducem aminte, tot într-o astfel de perioadă. Dar noi avem talentul ăsta, între ghilimele, să ne plasăm la extreme și eu nu am fost niciodată de acord cu asta.

Sigur, când lucrurile nu funcționează, pierzi și ai zero puncte în două meciuri, bine nu poate să fie și ușor nu este.

Dar mă plasez un pic opus cu valul ăsta public-mediatic. Sunt lucruri pe care eu le văd diferit și poate cel mai important este grupul de jucători. L-am văzut chiar aseară pe Gică spunând că nu a venit să construiască echipa națională, ci să construiască o mentalitate. Sunt total de acord cu ce a spus el.

Acum mă raportez la perioada mea și mai ales la momentul când eu am plecat de la echipă națională. Echipa era competitivă, lucrurile erau funcționale. Un grup de jucători care a câștigat trei grupe, grupa de calificări pentru EURO, grupa de la EURO și ulterior Liga Națiunilor.

Un grup care la EURO avea undeva aproape de 27 de ani medie de vârstă. Dacă îi luăm nominal și analizăm, cei care au fost la EURO în continuare sunt în putere, că au o perioadă mai bună sau mai puțin bună la club. Același lucru s-a întâmplat și în mandatul meu.

Dar nu știu de ce trebuie să vorbim din nou de construcție, reconstrucție.

Noi de câte ori nu avem rezultate și ne aducem anumite de infrastructură, de copii, juniori care sunt subiecte reale și complexe, dar iar vorbim de construcție și reconstrucție. Eu nu cred în construcție la echipa națională, nu cred în reconstrucție.

Acest grup de jucători a demonstrat. Sigur, au fost și voci negative. Avem talentul ăsta că când e rău criticăm foarte tare, când e bine găsim ceva ca să nu fie foarte bine”, a adăugat Edi Iordănescu.

28 de meciuri
a stat Edi Iordănescu pe banca României în perioada 26 ianuarie 2022 - 22 iulie 2024

Edi Iordănescu: „Au fost voci care au spus că am ajuns la EURO că s-a mărit numărul de echipe”

Edi Iordănescu a dat și câteva exemple de momente în care a fost contestat în mandatul său de pe banca României, chiar și atunci când rezultatele naționalei erau de partea lui.

„Am câștigat grupa împotriva Elveției. Elveția a fost cu Suedia în campania pentru Mondiale. A făcut 14 puncte, Suedia două. Așa, ca o paralelă.

Vorbim de o Elveție care era prezentă la toate turneele finale și care, acum, la fel, are victorii pe linie în grupă.

Dar vorbim de o grupă pe care noi am câștigat-o, am terminat-o pe primul loc, la 5 puncte de Elveția, fără înfrângere și cu, cred, a doua sau a treia cea mai bună apărare din toate calificările. Deci echipa a creat o identitate, un model de joc, o filozofie.

Paralelă. Ne aducem aminte de jocul din Elveția, 2-2. Un rezultat chinuit, muncit. Dar ce s-a întâmplat câteva luni mai târziu, la retur. Ce diferență a fost când am câștigat împotriva Elveției cu un joc categoric. Nu în ultimul rând și concluzionez. Au fost voci care au spus că am ajuns la EURO că s-a mărit numărul de echipe.

Păi, noi am terminat pe primul loc grupa. Nu ne-a interesat că s-a mărit numărul de echipe. Adică, hai să vedem când e bine, cum putem să facem și mai bine. Și eu cred că aia era marea provocare.

Pentru că am spus când am plecat de la echipa națională: e o echipă competitivă, o echipă care a demonstrat. Mai e de lucru, mai trebuiesc ajustări, mai trebuiesc corecții făcute și, da, încet-încet, în timp, etapizat, cu o anumită strategie, încă aduci niște jucători tineri, pe care să-i pregătești, să-i integrezi și să-i câștigi ulterior pentru echipa națională.

Dar să facem toată revoluția asta și să ajungem din nou unde eram acum 4-5 ani, din toate punctele de vedere, cu starea de spirit pe care o avem, eu nu înțeleg”, a concluzionat Edi Iordănescu.

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O fostă vedetă de la ProTV, după momentul de la petrecerea Antenei 1: „Nu folosesc des cuvântul ăsta”
O fostă vedetă de la ProTV, după momentul de la petrecerea Antenei 1: „Nu folosesc des cuvântul ăsta”
O fostă vedetă de la ProTV, după momentul de la petrecerea Antenei 1: „Nu folosesc des cuvântul ăsta”
Echipa Nationala romania gica hagi Edi Iordanescu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:48
România, sub Arabia Saudită Prăbușire în clasamentul FIFA » „Tricolorii” au ajuns din nou pe cea mai slabă poziție din istorie
România, sub Arabia Saudită Prăbușire în clasamentul FIFA » „Tricolorii” au ajuns din nou pe cea mai slabă poziție din istorie
09:00
„Știam că Hagi se simte groaznic” Gestul selecționerului Poloniei după 6-0 cu noi. Ce a spus pentru GOLAZO.ro
„Știam că Hagi se simte groaznic” Gestul selecționerului Poloniei după 6-0 cu noi. Ce a spus pentru GOLAZO.ro
09:53
„Hagi ne-a mințit atâția ani” Analiză fără menajamente după Polonia - România 6-0: „Cei mai scumpi jucători ai noștri au fost jaloane”
„Hagi ne-a mințit atâția ani” Analiză fără menajamente după Polonia - România 6-0: „Cei mai scumpi jucători ai noștri au fost jaloane”
09:53
A dat de pâmânt cu Drăgușin Făcut praf de fostul selecționer după eliminarea din Polonia - România 6-0: „Când aleargă, seamănă cartofi”
A dat de pâmânt cu Drăgușin Făcut praf de fostul selecționer după eliminarea din Polonia - România 6-0: „Când aleargă, seamănă cartofi”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?
Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?
Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!
România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm
Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano
Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings
Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe
Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu
Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi
De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?
Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol
Ce va face Burleanu

Cătălin Tolontan: Ce va face Burleanu

Cătălin Tolontan: Ce va face Burleanu
Nu înțeleg ce vrea Hagi

Cătălin Țepelin: Nu înțeleg ce vrea Hagi

Cătălin Țepelin: Nu înțeleg ce vrea Hagi
Până când îi suntem datori lui Hagi?

Cristian Geambașu: Până când îi suntem datori lui Hagi?

Cristian Geambașu: Până când îi suntem datori lui Hagi?
Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!

Dan Udrea: Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!

Dan Udrea: Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!
Neașteptatul lot al lui Hagi

Silviu Tudor Samuilă: Neașteptatul lot al lui Hagi

Silviu Tudor Samuilă: Neașteptatul lot al lui Hagi
Ceva surprinzător și îngrijorător: România s-a săturat de România!

Dan Udrea: Ceva surprinzător și îngrijorător: România s-a săturat de România!

Dan Udrea: Ceva surprinzător și îngrijorător: România <span>s-a</span> săturat de România!
De ce minte Mbappe?

Cristian Geambașu: De ce minte Mbappe?

Cristian Geambașu: De ce minte Mbappe?
De ce avem nevoie

Cătălin Tolontan: De ce avem nevoie

Cătălin Tolontan: De ce avem nevoie
Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!

Dan Udrea: Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!

Dan Udrea: Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!
Top stiri
Hagi, în istoria neagră a naționalei „Regele” e  singurul selecționer care pierde primele 3 meciuri oficiale dintr-un mandat
Nationala
02.10
Hagi, în istoria neagră a naționalei „Regele” e singurul selecționer care pierde primele 3 meciuri oficiale dintr-un mandat
Citește mai mult
Hagi, în istoria neagră a naționalei „Regele” e  singurul selecționer care pierde primele 3 meciuri oficiale dintr-un mandat
Hagi, întrebat dacă își dă demisia Răspunsul selecționerului și mărturisirea făcută: „Durerea e prea mare”
Nationala
00:48
Hagi, întrebat dacă își dă demisia Răspunsul selecționerului și mărturisirea făcută: „Durerea e prea mare”
Citește mai mult
Hagi, întrebat dacă își dă demisia Răspunsul selecționerului și mărturisirea făcută: „Durerea e prea mare”
Polonia - România 6-0 „Tricolorii”, demolați la Varșovia! Lewandowski ne-a adus al treilea eșec consecutiv
Liga Națiunilor
02.10
Polonia - România 6-0 „Tricolorii”, demolați la Varșovia! Lewandowski ne-a adus al treilea eșec consecutiv
Citește mai mult
Polonia - România 6-0 „Tricolorii”, demolați la Varșovia! Lewandowski ne-a adus al treilea eșec consecutiv
O “cârtiță” precum cele care sapă tuneluri de metrou va ajunge și în Piața Unirii, pe șantierul de la planșeu. De ce e nevoie aici de un TBM
B365
02.10
O “cârtiță” precum cele care sapă tuneluri de metrou va ajunge și în Piața Unirii, pe șantierul de la planșeu. De ce e nevoie aici de un TBM
Citește mai mult
O “cârtiță” precum cele care sapă tuneluri de metrou va ajunge și în Piața Unirii, pe șantierul de la planșeu. De ce e nevoie aici de un TBM

Echipe/Competiții

fcsb 18 CFR Cluj 3 dinamo bucuresti 13 rapid 8 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share