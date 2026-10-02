„Hagi poate să redreseze totul” Edi Iordănescu sare în apărarea selecționerului și e convins: „Poate să ne ducă la un turneu final”

Edi Iordănescu (48 de ani), fostul selecționer al naționalei României, a vorbit despre Gică Hagi (61 de ani) și a avut un mesaj pentru contestatarii „tricolorilor”.

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Iordănescu Jr. recunoaște că îl susține necondiționat pe „Rege”, în ciuda înfrângerilor din primele două meciuri oficiale (1-2 cu Suedia și 2-4 cu Bosnia), în Liga Națiunilor.

Edi Iordănescu: „Gică Hagi, selecționerul, înseamnă enorm”

„Sunt extrem de atașat de grupul acesta de jucători, de echipa națională, de tot ce am trăit acolo.

Eu am o încredere foarte mare în echipa națională, în grupul de jucători și, nu în ultimul rând, în Gică Hagi, selecționerul, care pentru familia Iordănescu înseamnă enorm, cu atât mai mult pentru tatăl meu și, implicit, și pentru mine.

Eu sunt susținătorul lui și am încredere că poate să redreseze totul și să ne ducă din nou la un turneu final”, a declarat Edi Iordănescu la emisiunea „Liga Digisport”.

Edi Iordănescu: „Noi de câte ori nu avem rezultate vorbim despre construcție și reconstrucție”

Fostul selecționer a fost întrebat și cum percepe, din exterior, atmosfera din cadrul grupului „tricolorilor”:

„Sunt momente și trăiri prin care am trecut și eu, mai ales în prima parte a mandatului, și ne aducem aminte, tot într-o astfel de perioadă. Dar noi avem talentul ăsta, între ghilimele, să ne plasăm la extreme și eu nu am fost niciodată de acord cu asta.

Sigur, când lucrurile nu funcționează, pierzi și ai zero puncte în două meciuri, bine nu poate să fie și ușor nu este.

Dar mă plasez un pic opus cu valul ăsta public-mediatic. Sunt lucruri pe care eu le văd diferit și poate cel mai important este grupul de jucători. L-am văzut chiar aseară pe Gică spunând că nu a venit să construiască echipa națională, ci să construiască o mentalitate. Sunt total de acord cu ce a spus el.

Acum mă raportez la perioada mea și mai ales la momentul când eu am plecat de la echipă națională. Echipa era competitivă, lucrurile erau funcționale. Un grup de jucători care a câștigat trei grupe, grupa de calificări pentru EURO, grupa de la EURO și ulterior Liga Națiunilor.

Un grup care la EURO avea undeva aproape de 27 de ani medie de vârstă. Dacă îi luăm nominal și analizăm, cei care au fost la EURO în continuare sunt în putere, că au o perioadă mai bună sau mai puțin bună la club. Același lucru s-a întâmplat și în mandatul meu.

Dar nu știu de ce trebuie să vorbim din nou de construcție, reconstrucție.

Noi de câte ori nu avem rezultate și ne aducem anumite de infrastructură, de copii, juniori care sunt subiecte reale și complexe, dar iar vorbim de construcție și reconstrucție. Eu nu cred în construcție la echipa națională, nu cred în reconstrucție.

Acest grup de jucători a demonstrat. Sigur, au fost și voci negative. Avem talentul ăsta că când e rău criticăm foarte tare, când e bine găsim ceva ca să nu fie foarte bine”, a adăugat Edi Iordănescu.

28 de meciuri a stat Edi Iordănescu pe banca României în perioada 26 ianuarie 2022 - 22 iulie 2024

Edi Iordănescu: „Au fost voci care au spus că am ajuns la EURO că s-a mărit numărul de echipe”

Edi Iordănescu a dat și câteva exemple de momente în care a fost contestat în mandatul său de pe banca României, chiar și atunci când rezultatele naționalei erau de partea lui.

„Am câștigat grupa împotriva Elveției. Elveția a fost cu Suedia în campania pentru Mondiale. A făcut 14 puncte, Suedia două. Așa, ca o paralelă.

Vorbim de o Elveție care era prezentă la toate turneele finale și care, acum, la fel, are victorii pe linie în grupă.

Dar vorbim de o grupă pe care noi am câștigat-o, am terminat-o pe primul loc, la 5 puncte de Elveția, fără înfrângere și cu, cred, a doua sau a treia cea mai bună apărare din toate calificările. Deci echipa a creat o identitate, un model de joc, o filozofie.

Paralelă. Ne aducem aminte de jocul din Elveția, 2-2. Un rezultat chinuit, muncit. Dar ce s-a întâmplat câteva luni mai târziu, la retur. Ce diferență a fost când am câștigat împotriva Elveției cu un joc categoric. Nu în ultimul rând și concluzionez. Au fost voci care au spus că am ajuns la EURO că s-a mărit numărul de echipe.

Păi, noi am terminat pe primul loc grupa. Nu ne-a interesat că s-a mărit numărul de echipe. Adică, hai să vedem când e bine, cum putem să facem și mai bine. Și eu cred că aia era marea provocare.

Pentru că am spus când am plecat de la echipa națională: e o echipă competitivă, o echipă care a demonstrat. Mai e de lucru, mai trebuiesc ajustări, mai trebuiesc corecții făcute și, da, încet-încet, în timp, etapizat, cu o anumită strategie, încă aduci niște jucători tineri, pe care să-i pregătești, să-i integrezi și să-i câștigi ulterior pentru echipa națională.

Dar să facem toată revoluția asta și să ajungem din nou unde eram acum 4-5 ani, din toate punctele de vedere, cu starea de spirit pe care o avem, eu nu înțeleg”, a concluzionat Edi Iordănescu.

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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