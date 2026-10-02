„N-am găsit chimia necesară” Edi Iordănescu dă cărțile pe față despre plecarea de la națională: „O doză mare de orgoliu”

Edi Iordănescu (48 de ani), fostul selecționer al României, a oferit noi detalii despre despărțirea de națională, în iulie 2024.

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Iordănescu Jr. a condus prima reprezentativă în perioada ianuarie 2022 - iulie 2024, reușind să o califice inclusiv la Euro 2024.

Edi Iordănescu, despre despărțirea de naționala României: „ N-am găsit chimia necesară”

„Dacă am spus că aveam pregătită și strategia pentru după Euro și că aveam… Dacă eu am avut încrederea atât de mare în perioada calificărilor, să nu fi avut după Euro?

Când echipa totuși avea și experiența unui turneu final. Era o echipă deja matură, cu identitate, cum am spus, o echipă care era definită și competitivă.

Deci sub nicio formă nu s-a pus problema de neîncredere. Eu am fost pregătit, mi-am dorit. Din păcate, n-am găsit chimia necesară și mărturisesc că a fost o doză foarte mare de orgoliu de ambele părți”, a declarat Edi Iordănescu la Digi Sport.

FOTO. România - Ucraina 3-0, la Euro 2024

Tehnicianul a fost întrebat și ce relație are în acest moment cu Federația Română de Fotbal:

„N-am spus că trebuia să fiu prima opțiune. Am spus că dacă cineva se gândea la mine, atunci a trebuit să fiu prima opțiune, nu în orice condiții. Relațiile mele au fost extraordinare în perioada mandatului.

S-au tensionat puțin după ce nu am găsit calea ca să continuăm, dar ulterior totul a fost ok și comunicarea este relativ constantă”.

Mi-aș dori să mă întorc într-o zi, dar nu știu dacă ziua aia este foarte curând. Edi Iordănescu

Edi Iordănescu a antrenat naționala României în 28 de partide. Sub comanda sa, „tricolorii” au participat la Euro 2024, acolo unde au avut un parcurs senzațional.

România a ajuns până în optimile competiției, unde a fost învinsă de Olanda cu scorul de 0-3.

După despărțirea de națională, Iordănescu a preluat banca tehnică a celor de la Legia Varșovia, unde a rezistat doar 3 luni. A câștigat totuși un trofeu în acea perioadă: Supercupa Poloniei.

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