„Mare lipsă de valoare” Patronul din Superliga se teme înainte de Polonia - România: „Nu știu cum face Hagi să doarmă”

POLONIA - ROMANIA. Valeriu Iftime (66 de ani), patronul echipei FC Botoșani, a dezvăluit că se teme de cel de-al treilea meci al „tricolorilor” din Liga Națiunilor, cu Polonia.

Polonia - România se joacă de la ora 21:45 și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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România a pierdut primele două meciuri din Liga Națiunilor, 1-2 cu Suedia și 2-4 cu Bosnia.

Valeriu Iftime rămâne unul dintre susținătorii lui Gică Hagi, însă recunoaște că este îngrijorat de posibilitatea ca „tricolorii” să rămână fără puncte și după meciul cu Polonia.

POLONIA - ROMÂNIA. Valeriu Iftime: „Îmi e frică de meciul de diseară”

„Eu nu-mi schimb părerea după două meciuri. Sufăr lângă Hagi, se vede că nu avem forță și avem o mare lipsă de valoare.

Cu Suedia am fost cumva mai agresivi, iar cu Bosnia am fost la pământ. Ca pe vremea când jucam eu (n.r. FC Botoșani) în Liga 2 și făceam un meci cu Liga 1.

Poate să facă ceva Hagi, dar trebuie timp. Sunt mulți doctori în fotbalul românesc, care dau sfaturi. Echipe în cupele europene nu avem, jucători în campionate tari nu avem, deci...

Îmi e frică de meciul de diseară cu Polonia. Îmi e teamă că o să rămânem cu zero puncte. Eu m-am bucurat când a venit Hagi, dar acum o să-l tăvălească toți.

Hagi știe majoritatea jucătorilor, ăștia suntem. Am făcut numai greșeli cu Bosnia, nu am înțeles nimic. Vedem diseară ce vom face. Eu nu pot să-i dau sfaturi lui Hagi, nu-mi permit. Dacă nici Hagi nu poate să producă un șoc, atunci cine?

Nu știu ce trebuie făcut. Degeaba urlăm la Burleanu și la mai știu eu cine. Avem nevoie de fotbaliști exponențiali în Europa, cum era pe vremuri, nu doi-trei și care nu sunt la echipele de top.

Dacă nu ai așa, e greu să faci în două săptămâni o echipă mare, să-i înveți fotbal. Nu știu cum face Hagi să doarmă, după meciul cu Bosnia. Îți e și frică să te culci” , a declarat Valeriu Iftime, citat de digisport.ro.

FOTO. România - Bosnia 2-4

Lista celor 23 de jucători aleși de Gică Hagi pentru partida cu Polonia

Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru

Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru Fundași: Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Nicușor Bancu, Andrei Borza, Bogdan Racovițan, Tony Strata

Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Nicușor Bancu, Andrei Borza, Bogdan Racovițan, Tony Strata Mijlocași: Marius Marin, Florin Tănase, Alexandru Cicâldău, Nicușor Stanciu, Ianis Hagi, Tudor Băluță, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan

Marius Marin, Florin Tănase, Alexandru Cicâldău, Nicușor Stanciu, Ianis Hagi, Tudor Băluță, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan Atacanți: Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă, Dennis Man

Clasament

Loc/Echipa Meciuri Puncte 1. Suedia 2 6 2. Bosnia și Herțegovina 2 4 3. Polonia 2 1 4. România 2 0

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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