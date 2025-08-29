Un nou scandal la US Open  VIDEO. Tsitsipas, furios pe adversar după ce a fost eliminat: „Să nu te întrebi de ce te lovesc cu mingea!” » Ce l-a supărat

Stefanos Tsitsipas (27 de ani, #28 ATP) a fost furios după partida pierdută cu Dan Altmaier (26 de ani, #56 ATP) din turul 2 de la US Open.

Dan Altmaier s-a impus în fața lui Tsitsipas cu scorul de 7-6, 1-6, 4-6, 6-3, 7-5, după o partidă ce a durat 4 ore și 26 de minute.

Tsitsipas, reproșuri la adresa lui Altmaier

În loc să-și salute adversarul la finalul meciului, Tsitsipas i-a reproșat lui Altmaier că a servit în setul 4 din mână, acțiune considerată a fi lipsită de respect în tenis, notează eurosport.ro.

Tsitsipas i-a transmis lui Altmaier că dacă va mai proceda așa pe viitor, îl va ținti cu mingea.

Data viitoare, să nu te mai întrebi de ce te lovesc cu mingea, bine? Mă refer la acel serviciu din mână, ai servit din mână. Stefanos Tsitsipas

Cu toate acestea, Dan Altmaier nu a vrut să intre într-o dispută cu jucătorul grec și s-a îndepărtat de fileu pentru a nu se crea o situație asemănătoare cu cea din meciul dintre Jelena Ostapenko și Taylor Townsend.

Caz similar în meciul dintre Ostapenko și Townsend

Într-o altă partidă disputată în turul 2, Jelena Ostapenko a întâlnit-o pe Taylor Townsend. Sportiva din SUA a câștigat meciul cu scorul de 7-5, 6-1 și s-a calificat în turul 3 al ultimului turneu de Grand Slam al anului.

Cu toate acestea, finalul meciului nu a fost lipsit de certuri. Ostapenko i-a reproșat adversarei sale că nu și-a cerut scuze după ce aceasta a câștigat un punct norocos, obținut cu fileul.

După reproșurile aruncate către Townsend, Ostapenko a revenit cu declarații pentru a-și explica reacția.

„Doar o mică actualizare despre meci. Astăzi, după partidă, i-am spus adversarei mele că a fost foarte lipsită de respect, deoarece a avut o minge câștigată cu fileul, într-un moment decisiv și nu și-a cerut scuze, dar răspunsul ei a fost că nu trebuie să-și ceară scuze deloc.

Există niște reguli în tenis pe care majoritatea jucătorilor le respectă și a fost prima dată când mi s-a întâmplat asta în circuit. Dacă joacă în patria ei, nu înseamnă că se poate comporta așa și poate face ce vrea”, a declarat Jelena Ostapenko.

