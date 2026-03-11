Mihai Popescu, revenire record Stoperul FCSB, așteptat pe teren la 5 luni după o accidentare foarte gravă.  Cât au stat Drăgușin și Hagi! +9 foto
Mihai Popescu, la antrenamentul de marți, la FCSB Foto: Sport Pictures
Superliga

Mihai Popescu, revenire record Stoperul FCSB, așteptat pe teren la 5 luni după o accidentare foarte gravă. Cât au stat Drăgușin și Hagi!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 11.03.2026, ora 12:03
alt-text Actualizat: 11.03.2026, ora 12:13
  • Mihai Popescu, 32 de ani, ar putea juca din nou în această lună, posibil chiar duminică, împotriva lui Metaloglobus.
  • Pe 12 octombrie, a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior la genunchiul stâng. 
  • Ce spuneau cei de la FCSB în ianuarie, în cantonamentul din Antalya.

Mihai Popescu e tot mai aproape de o revenire neașteptat de rapidă pe teren, surprinzătoare pentru o asemenea accidentare și față de precedentele cazuri de leziuni similare.

„Un lucru extraordinar” Belodedici nu e surprins că Rădoi s-a întors la FCSB. Ce spune despre colaborarea cu Becali + Pe cine vrea campioană
Citește și
„Un lucru extraordinar” Belodedici nu e surprins că Rădoi s-a întors la FCSB. Ce spune despre colaborarea cu Becali + Pe cine vrea campioană
Citește mai mult
„Un lucru extraordinar” Belodedici nu e surprins că Rădoi s-a întors la FCSB. Ce spune despre colaborarea cu Becali + Pe cine vrea campioană

Mihai Popescu, operat în octombrie: ruptură a ligamentului încrucișat anterior

Fundașul central în vârstă de 32 de ani a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior la genunchiul stâng pe 12 octombrie 2025, la națională (1-0 împotriva Austriei).

Operat la clinica Villa Stuart (Roma), de chirurgul italian Pier Paolo Mariani, stoperul se pregătea individual în ianuarie, nu doar în sala de forță, ci și în iarbă.

Mihai Popescu (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
Mihai Popescu (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)

Galerie foto (9 imagini)

Mihai Popescu (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Mihai Popescu (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Mihai Popescu (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Mihai Popescu (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Mihai Popescu (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
+9 Foto
labels.photo-gallery

Se antrena separat, supravegheat de Ovidiu Kurti, kinetoterapeutul FCSB, în cantonamentul din Antalya.

Se împlinește estimarea FCSB: „Posibil să reintre chiar în martie”. Se antrenează normal

Sursele GOLAZO.ro apropiate de roș-albaștri spuneau atunci: „E senzațional cât de repede își revine. E clar înaintea termenului. Îl ajută mult masa musculară”.

Când era așteptată întoarcerea lui pe gazon? „Posibil chiar în martie. Totul e bazat pe teste. Trece testele, face un pas înainte în recuperare. Nu, așteaptă. Nimeni nu riscă niciun milimetru. A fost prea gravă leziunea și nu ne permitem nici cel mai mic risc”.

Acum, Popescu e implicat în antrenamentele FCSB, se pregătește normal, alături de coechipieri, și va reveni probabil în această lună. Posibil chiar duminică, acasă, cu Metaloglobus.

154 de zile
ar trece dacă Mihai Popescu joacă pe 15 martie, la FCSB - Metaloglobus, în play-out-ul Ligii 1

Popescu stă mult mai puțin decât Rodri sau Drăgușin

Ca o comparație, spaniolul Rodri a fost indisponibil 240 de zile la Manchester City, în sezonul 2024-2025.

Radu Drăgușin (Tottenham) a stat mai mult decât dublu față de Popescu.

332 de zile
a așteptat Drăgușin reintrarea la Tottenham, între 30 ianuarie și 28 decembrie 2025

La Ianis Hagi, accidentarea a fost mai complicată. Nu doar ligamentul încrucișat anterior a fost afectat.

A reintrat la Glasgow Rangers după un an și o săptămână: ianuarie 2022-ianuarie 2023!

Recuperarea dificilă a lui Drăgușin

Citește și

„Îi doresc să nu aibă succes!” Gică Popescu, mesaj dur după ce Rădoi a revenit la FCSB: „Nu știu care sunt argumentele pentru care l-au adus”
Superliga
09:31
„Îi doresc să nu aibă succes!” Gică Popescu, mesaj dur după ce Rădoi a revenit la FCSB: „Nu știu care sunt argumentele pentru care l-au adus”
Citește mai mult
„Îi doresc să nu aibă succes!” Gică Popescu, mesaj dur după ce Rădoi a revenit la FCSB: „Nu știu care sunt argumentele pentru care l-au adus”
Martor la incredibila serie de gafe FOTO. Drăgușin a văzut de pe bancă stupefiantul start de meci la Atletico - Tottenham. Ce s-a întâmplat!
Liga Campionilor
22:37
Martor la incredibila serie de gafe FOTO. Drăgușin a văzut de pe bancă stupefiantul start de meci la Atletico - Tottenham. Ce s-a întâmplat!
Citește mai mult
Martor la incredibila serie de gafe FOTO. Drăgușin a văzut de pe bancă stupefiantul start de meci la Atletico - Tottenham. Ce s-a întâmplat!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

ruptura liga 1 Mihai Popescu ianis hagi fcsb radu dragusin rodri ligament încrucișat anterior
Știrile zilei din sport
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
Nationala
14:02
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
Citește mai mult
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
Unde va juca Dinamo „Câinii” au ales stadionul pe care vor disputa ultimele meciuri din play-off
Superliga
13:38
Unde va juca Dinamo „Câinii” au ales stadionul pe care vor disputa ultimele meciuri din play-off
Citește mai mult
Unde va juca Dinamo „Câinii” au ales stadionul pe care vor disputa ultimele meciuri din play-off
Săpunaru, bun de plată Prima decizie în procesul de două milioane de euro cu sponsorul Cupei României
Cupa Romaniei
13:44
Săpunaru, bun de plată Prima decizie în procesul de două milioane de euro cu sponsorul Cupei României
Citește mai mult
Săpunaru, bun de plată Prima decizie în procesul de două milioane de euro cu sponsorul Cupei României
Ce pregătește Chivu „Scudetto, apoi revoluția” » Cine e fotbalistul care ar putea schimba fața echipei și cât e dispusă Inter să plătească pentru el
Campionate
12:53
Ce pregătește Chivu „Scudetto, apoi revoluția” » Cine e fotbalistul care ar putea schimba fața echipei și cât e dispusă Inter să plătească pentru el
Citește mai mult
Ce pregătește Chivu „Scudetto, apoi revoluția” » Cine e fotbalistul care ar putea schimba fața echipei și cât e dispusă Inter să plătească pentru el
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:33
„Românilor le e frică de noi” Ce spune un internațional turc, coleg cu Mihăilă la Rizespor: „Nu am nicio îndoială”
„Românilor le e frică de noi” Ce spune un internațional turc,  coleg cu Mihăilă la Rizespor: „Nu am nicio îndoială”
14:19
„Poate face surpriza” Marcel Răducanu și-a ales favorita la titlu + Comparație neașteptată: „În Germania nu văd așa ceva”
„Poate face surpriza” Marcel Răducanu și-a ales favorita la titlu + Comparație neașteptată: „În Germania nu văd așa ceva”
14:02
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
13:44
Săpunaru, bun de plată Prima decizie în procesul de două milioane de euro cu sponsorul Cupei României
Săpunaru, bun de plată Prima decizie în procesul de două milioane de euro cu sponsorul Cupei României
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Top stiri
Djokovic, ce show! FOTO+VIDEO. Sârbul a oferit faza anului la Indian Wells, dar s-a confruntat cu probleme serioase » Ce a pățit
Tenis
13:12
Djokovic, ce show! FOTO+VIDEO. Sârbul a oferit faza anului la Indian Wells, dar s-a confruntat cu probleme serioase » Ce a pățit
Citește mai mult
Djokovic, ce show! FOTO+VIDEO. Sârbul a oferit faza anului la Indian Wells, dar s-a confruntat cu probleme serioase » Ce a pățit
Soluție post-Iran la Mondial Ce s-ar putea întâmpla la CM dacă FIFA confirmă retragerea Iranului. Cine se califică. Olăroiu, în baraj?
Campionatul Mondial
12:02
Soluție post-Iran la Mondial Ce s-ar putea întâmpla la CM dacă FIFA confirmă retragerea Iranului. Cine se califică. Olăroiu, în baraj?
Citește mai mult
Soluție post-Iran la Mondial Ce s-ar putea întâmpla la CM dacă FIFA confirmă retragerea Iranului. Cine se califică. Olăroiu, în baraj?
Imperiul financiar al lui Roger Federer Cum a ajuns legenda tenisului la o avere fabuloasă. Doar o mică parte din bani provine din turnee
Tenis
11:41
Imperiul financiar al lui Roger Federer Cum a ajuns legenda tenisului la o avere fabuloasă. Doar o mică parte din bani provine din turnee
Citește mai mult
Imperiul financiar al lui Roger Federer Cum a ajuns legenda tenisului la o avere fabuloasă. Doar o mică parte din bani provine din turnee
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate
B365
11.03
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate
Citește mai mult
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate

Echipe/Competiții

fcsb 92 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 28 rapid 25 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
12.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share