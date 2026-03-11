Mihai Popescu, revenire record Stoperul FCSB, așteptat pe teren la 5 luni după o accidentare foarte gravă. Cât au stat Drăgușin și Hagi!

Mihai Popescu, 32 de ani, ar putea juca din nou în această lună, posibil chiar duminică, împotriva lui Metaloglobus.

Pe 12 octombrie, a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior la genunchiul stâng.

Ce spuneau cei de la FCSB în ianuarie, în cantonamentul din Antalya.

Mihai Popescu e tot mai aproape de o revenire neașteptat de rapidă pe teren, surprinzătoare pentru o asemenea accidentare și față de precedentele cazuri de leziuni similare.

Mihai Popescu, operat în octombrie: ruptură a ligamentului încrucișat anterior

Fundașul central în vârstă de 32 de ani a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior la genunchiul stâng pe 12 octombrie 2025, la națională (1-0 împotriva Austriei).

Operat la clinica Villa Stuart (Roma), de chirurgul italian Pier Paolo Mariani, stoperul se pregătea individual în ianuarie, nu doar în sala de forță, ci și în iarbă.

Se antrena separat, supravegheat de Ovidiu Kurti, kinetoterapeutul FCSB, în cantonamentul din Antalya.

Se împlinește estimarea FCSB: „Posibil să reintre chiar în martie”. Se antrenează normal

Sursele GOLAZO.ro apropiate de roș-albaștri spuneau atunci: „E senzațional cât de repede își revine. E clar înaintea termenului. Îl ajută mult masa musculară”.

Când era așteptată întoarcerea lui pe gazon? „Posibil chiar în martie. Totul e bazat pe teste. Trece testele, face un pas înainte în recuperare. Nu, așteaptă. Nimeni nu riscă niciun milimetru. A fost prea gravă leziunea și nu ne permitem nici cel mai mic risc”.

Acum, Popescu e implicat în antrenamentele FCSB, se pregătește normal, alături de coechipieri, și va reveni probabil în această lună. Posibil chiar duminică, acasă, cu Metaloglobus.

154 de zile ar trece dacă Mihai Popescu joacă pe 15 martie, la FCSB - Metaloglobus, în play-out-ul Ligii 1

Popescu stă mult mai puțin decât Rodri sau Drăgușin

Ca o comparație, spaniolul Rodri a fost indisponibil 240 de zile la Manchester City, în sezonul 2024-2025.

Radu Drăgușin (Tottenham) a stat mai mult decât dublu față de Popescu.

332 de zile a așteptat Drăgușin reintrarea la Tottenham, între 30 ianuarie și 28 decembrie 2025

La Ianis Hagi, accidentarea a fost mai complicată. Nu doar ligamentul încrucișat anterior a fost afectat.

A reintrat la Glasgow Rangers după un an și o săptămână: ianuarie 2022-ianuarie 2023!

Recuperarea dificilă a lui Drăgușin

