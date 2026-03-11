Atac dur la adresa lui Rădoi U Craiova nu-l iartă pe antrenorul revenit la FCSB: „Vorbeai de Rotaru și acum unde te duci?” +19 foto
Mirel Rădoi (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Superliga

Atac dur la adresa lui Rădoi U Craiova nu-l iartă pe antrenorul revenit la FCSB: „Vorbeai de Rotaru și acum unde te duci?”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 11.03.2026, ora 12:06
alt-text Actualizat: 11.03.2026, ora 13:02
  • Sorin Cârțu (70 de ani), președintele de onoare al Universității Craiova, l-a ironizat pe Mirel Rădoi (44 de ani), după ce fostul antrenor al oltenilor a preluat-o pe FCSB.

Mirel Rădoi a revenit în antrenorat la 4 luni de la despărțirea de Universitatea Craiova. Marți a avut parte de o primire călduroasă din partea fanilor, în prima zi petrecută la FCSB.

Fază din Liga 1, obiect de studiu la UEFA Vassaras a dezvăluit că o controversă din campionatul intern a fost analizată la Nyon. Care e faza și ce verdict s-a dat
Citește și
Fază din Liga 1, obiect de studiu la UEFA Vassaras a dezvăluit că o controversă din campionatul intern a fost analizată la Nyon. Care e faza și ce verdict s-a dat
Citește mai mult
Fază din Liga 1, obiect de studiu la UEFA Vassaras a dezvăluit că o controversă din campionatul intern a fost analizată la Nyon. Care e faza și ce verdict s-a dat

Sorin Cârțu, despre Mirel Rădoi: „Vorbeai de Rotaru și acum unde te duci?”

Sorin Cârțu a venit cu o serie de ironii la adresa lui Mirel Rădoi, în contextul în care fostul antrenor al Craiovei se plângea în trecut de implicarea lui Mihai Rotaru, patronul oltenilor, în cadrul echipei.

Acum, Rădoi a semnat cu FCSB, Gigi Becali fiind cunoscut pentru astfel de intervenții la nivelul primului „11”.

„Mirel Rădoi trebuie să antreneze, pentru el e bine că a revenit. Acum, unde revine e alegerea lui. Am văzut discuții că lui nu îi convenea să se bage cineva la echipă și îl acuza pe domnul Rotaru.

Vorbeai de Rotaru și acum unde te duci? La unul care vorbește și mai mult. În sfârșit... V-am zis, am fost și eu surprins. Știi cum sunt toți în poziția aia de antrenor la FCSB. Ți se subminează munca, deși poate este deosebită.

El (n.r. Mirel Rădoi) nu merită așa ceva. Știți părerea mea despre el. Un antrenor foarte bun, foarte bine pregătit. Singura problemă e echilibrul lui emoțional, am spus de atunci”, a spus Sorin Cârțu, conform fanatik.ro.

FOTO. Mirel Rădoi, primul antrenament din noul mandat la FCSB

FCSB, primul antrenament cu Mirel Rădoi antrenor. FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg
FCSB, primul antrenament cu Mirel Rădoi antrenor. FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg

Galerie foto (19 imagini)

FCSB, primul antrenament cu Mirel Rădoi antrenor. FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg FCSB, primul antrenament cu Mirel Rădoi antrenor. FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg FCSB, primul antrenament cu Mirel Rădoi antrenor. FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg FCSB, primul antrenament cu Mirel Rădoi antrenor. FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg FCSB, primul antrenament cu Mirel Rădoi antrenor. FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
+19 Foto
labels.photo-gallery

Sorin Cârțu: „Cu siguranță îi va ajuta foarte mult”

Sorin Cârțu a mai precizat că a fost surprins de decizia lui Mirel Rădoi de a o antrena pe FCSB.

„M-a surprins, dar în sfârșit. Cu siguranță, îi va ajuta foarte mult. Și o să îndeplinească obiectivul de «conferință». Că așa zicea Gigi Becali că eram în «conferință». Acum văd că e foarte bună «conferința».

Merge și «conferința». Imaginea lui poate să aibă de suferit când intră Gigi Becali. Dar el a promis că nu mai intră și Rădoi face tot. El este capabil să facă tot, dar când Gigi Becali va intra pe televizoare, imaginea lui va avea de suferit.

O să îl pui în balanță cu Charalambous, cu toți. S-a dus că poate are și un sentiment că îl doare pentru FCSB. Apoi, s-a dus să își ajute nașul (n.r. - Gigi Becali).

E clar că are sentimente mari pentru nașul lui și pentru FCSB. M-ar fi durut mai mult dacă ar fi venit la FCSB dacă era echipa în play-off”, a mai spus Sorin Cârțu.

Gigi Becali: „Nu dau nici măcar un telefon”

Finanțatorul FCSB a afirmat că nu va interveni peste deciziile lui Rădoi în următoarele trei luni, din moment ce și-a dat cuvântul în fața acestuia.

„Treaba e următoarea: când eu dau un cuvânt, îl dau. De aceea, când spun cuvântul meu, acela e cuvânt. Dacă am gândit și l-am sunat: «Vino, finule, să mă ajuți!» Atunci, la revedere! Păi, dacă eu îmi dau cuvântul, e cuvânt la mine.

Nu mai dau nici măcar un telefon. Voi sta liniștit, îmi văd de treabă”, a transmis Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Ce spunea Mirel Rădoi despre Mihai Rotaru

După meciul Metaloglobus - U Craiova, 0-0, din etapa 14 din Liga 1, Mirel Rădoi, antrenorul oltenilor de atunci, a lansat mai multe înțepături la adresa patronului Mihai Rotaru.

Rădoi era de părere că rezultatele slabe din acea perioadă nu se datorau doar jucătorilor. Tehnicianul oltenilor susținea că și conducerea avea partea ei de vină.

„Trebuie să spunem adevărul. Nu doar Bergodi, Neagoe, Reghecampf sau Rădoi sunt nebuni. E clar că și la nivel de club lucrurile nu sunt stabile și trebuie să recunoaștem.

Dacă dânșii nu vor să o facă, atunci ei au o problemă. E clar că toată lumea e de vină, într-un procent mai mic sau mai mare, cu tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă”, a declarat Mirel Rădoi.

Prezentare Mirel Rădoi la FCSB (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Prezentare Mirel Rădoi la FCSB (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

Galerie foto (11 imagini)

Prezentare Mirel Rădoi la FCSB (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Prezentare Mirel Rădoi la FCSB (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Prezentare Mirel Rădoi la FCSB (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Prezentare Mirel Rădoi la FCSB (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Prezentare Mirel Rădoi la FCSB (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
+11 Foto
labels.photo-gallery

Mirel Rădoi va debuta pe banca celor de la FCSB în prima etapă din play-out. Campioana va juca cu Metaloglobus, duminică, 15 martie, de la ora 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Cine ia titlul în Liga 1 sezonul acesta?

U Craiova %
Rapid %
U Cluj %
CFR Cluj %
Dinamo %
FC Argeș %

Citește și

Regula 5+6, ignorată Doar două cluburi din Liga 1 au respectat-o în toate partidele » Ce sancțiuni vor primi echipele care au încălcat-o
Superliga
11:46
Regula 5+6, ignorată Doar două cluburi din Liga 1 au respectat-o în toate partidele » Ce sancțiuni vor primi echipele care au încălcat-o
Citește mai mult
Regula 5+6, ignorată Doar două cluburi din Liga 1 au respectat-o în toate partidele » Ce sancțiuni vor primi echipele care au încălcat-o
„A fost incredibil” Igor Tudor a explicat de ce a înlocuit portarul în minutul 17: „Suntem slabi!” + Premieră șocantă pentru Tottenham
Liga Campionilor
11:36
„A fost incredibil” Igor Tudor a explicat de ce a înlocuit portarul în minutul 17: „Suntem slabi!” + Premieră șocantă pentru Tottenham
Citește mai mult
„A fost incredibil” Igor Tudor a explicat de ce a înlocuit portarul în minutul 17: „Suntem slabi!” + Premieră șocantă pentru Tottenham

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Sorin Cartu fcsb
Știrile zilei din sport
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
Nationala
14:02
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
Citește mai mult
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
Unde va juca Dinamo „Câinii” au ales stadionul pe care vor disputa ultimele meciuri din play-off
Superliga
13:38
Unde va juca Dinamo „Câinii” au ales stadionul pe care vor disputa ultimele meciuri din play-off
Citește mai mult
Unde va juca Dinamo „Câinii” au ales stadionul pe care vor disputa ultimele meciuri din play-off
Săpunaru, bun de plată Prima decizie în procesul de două milioane de euro cu sponsorul Cupei României
Cupa Romaniei
13:44
Săpunaru, bun de plată Prima decizie în procesul de două milioane de euro cu sponsorul Cupei României
Citește mai mult
Săpunaru, bun de plată Prima decizie în procesul de două milioane de euro cu sponsorul Cupei României
Ce pregătește Chivu „Scudetto, apoi revoluția” » Cine e fotbalistul care ar putea schimba fața echipei și cât e dispusă Inter să plătească pentru el
Campionate
12:53
Ce pregătește Chivu „Scudetto, apoi revoluția” » Cine e fotbalistul care ar putea schimba fața echipei și cât e dispusă Inter să plătească pentru el
Citește mai mult
Ce pregătește Chivu „Scudetto, apoi revoluția” » Cine e fotbalistul care ar putea schimba fața echipei și cât e dispusă Inter să plătească pentru el
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:33
„Românilor le e frică de noi” Ce spune un internațional turc, coleg cu Mihăilă la Rizespor: „Nu am nicio îndoială”
„Românilor le e frică de noi” Ce spune un internațional turc,  coleg cu Mihăilă la Rizespor: „Nu am nicio îndoială”
14:19
„Poate face surpriza” Marcel Răducanu și-a ales favorita la titlu + Comparație neașteptată: „În Germania nu văd așa ceva”
„Poate face surpriza” Marcel Răducanu și-a ales favorita la titlu + Comparație neașteptată: „În Germania nu văd așa ceva”
14:02
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
13:44
Săpunaru, bun de plată Prima decizie în procesul de două milioane de euro cu sponsorul Cupei României
Săpunaru, bun de plată Prima decizie în procesul de două milioane de euro cu sponsorul Cupei României
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Top stiri
Djokovic, ce show! FOTO+VIDEO. Sârbul a oferit faza anului la Indian Wells, dar s-a confruntat cu probleme serioase » Ce a pățit
Tenis
13:12
Djokovic, ce show! FOTO+VIDEO. Sârbul a oferit faza anului la Indian Wells, dar s-a confruntat cu probleme serioase » Ce a pățit
Citește mai mult
Djokovic, ce show! FOTO+VIDEO. Sârbul a oferit faza anului la Indian Wells, dar s-a confruntat cu probleme serioase » Ce a pățit
Soluție post-Iran la Mondial Ce s-ar putea întâmpla la CM dacă FIFA confirmă retragerea Iranului. Cine se califică. Olăroiu, în baraj?
Campionatul Mondial
12:02
Soluție post-Iran la Mondial Ce s-ar putea întâmpla la CM dacă FIFA confirmă retragerea Iranului. Cine se califică. Olăroiu, în baraj?
Citește mai mult
Soluție post-Iran la Mondial Ce s-ar putea întâmpla la CM dacă FIFA confirmă retragerea Iranului. Cine se califică. Olăroiu, în baraj?
Imperiul financiar al lui Roger Federer Cum a ajuns legenda tenisului la o avere fabuloasă. Doar o mică parte din bani provine din turnee
Tenis
11:41
Imperiul financiar al lui Roger Federer Cum a ajuns legenda tenisului la o avere fabuloasă. Doar o mică parte din bani provine din turnee
Citește mai mult
Imperiul financiar al lui Roger Federer Cum a ajuns legenda tenisului la o avere fabuloasă. Doar o mică parte din bani provine din turnee
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate
B365
11.03
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate
Citește mai mult
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate

Echipe/Competiții

fcsb 92 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 28 rapid 25 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
12.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share