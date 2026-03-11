Sorin Cârțu (70 de ani), președintele de onoare al Universității Craiova, l-a ironizat pe Mirel Rădoi (44 de ani), după ce fostul antrenor al oltenilor a preluat-o pe FCSB.

Mirel Rădoi a revenit în antrenorat la 4 luni de la despărțirea de Universitatea Craiova. Marți a avut parte de o primire călduroasă din partea fanilor, în prima zi petrecută la FCSB.

Sorin Cârțu, despre Mirel Rădoi: „Vorbeai de Rotaru și acum unde te duci?”

Sorin Cârțu a venit cu o serie de ironii la adresa lui Mirel Rădoi, în contextul în care fostul antrenor al Craiovei se plângea în trecut de implicarea lui Mihai Rotaru, patronul oltenilor, în cadrul echipei.

Acum, Rădoi a semnat cu FCSB, Gigi Becali fiind cunoscut pentru astfel de intervenții la nivelul primului „11”.

„Mirel Rădoi trebuie să antreneze, pentru el e bine că a revenit. Acum, unde revine e alegerea lui. Am văzut discuții că lui nu îi convenea să se bage cineva la echipă și îl acuza pe domnul Rotaru.

Vorbeai de Rotaru și acum unde te duci? La unul care vorbește și mai mult. În sfârșit... V-am zis, am fost și eu surprins. Știi cum sunt toți în poziția aia de antrenor la FCSB. Ți se subminează munca, deși poate este deosebită.

El (n.r. Mirel Rădoi) nu merită așa ceva. Știți părerea mea despre el. Un antrenor foarte bun, foarte bine pregătit. Singura problemă e echilibrul lui emoțional, am spus de atunci”, a spus Sorin Cârțu, conform fanatik.ro.

FOTO. Mirel Rădoi, primul antrenament din noul mandat la FCSB

Sorin Cârțu: „Cu siguranță îi va ajuta foarte mult”

Sorin Cârțu a mai precizat că a fost surprins de decizia lui Mirel Rădoi de a o antrena pe FCSB.

„M-a surprins, dar în sfârșit. Cu siguranță, îi va ajuta foarte mult. Și o să îndeplinească obiectivul de «conferință». Că așa zicea Gigi Becali că eram în «conferință». Acum văd că e foarte bună «conferința».

Merge și «conferința». Imaginea lui poate să aibă de suferit când intră Gigi Becali. Dar el a promis că nu mai intră și Rădoi face tot. El este capabil să facă tot, dar când Gigi Becali va intra pe televizoare, imaginea lui va avea de suferit.

O să îl pui în balanță cu Charalambous, cu toți. S-a dus că poate are și un sentiment că îl doare pentru FCSB. Apoi, s-a dus să își ajute nașul (n.r. - Gigi Becali).

E clar că are sentimente mari pentru nașul lui și pentru FCSB. M-ar fi durut mai mult dacă ar fi venit la FCSB dacă era echipa în play-off”, a mai spus Sorin Cârțu.

Gigi Becali: „Nu dau nici măcar un telefon”

Finanțatorul FCSB a afirmat că nu va interveni peste deciziile lui Rădoi în următoarele trei luni, din moment ce și-a dat cuvântul în fața acestuia.

„Treaba e următoarea: când eu dau un cuvânt, îl dau. De aceea, când spun cuvântul meu, acela e cuvânt. Dacă am gândit și l-am sunat: «Vino, finule, să mă ajuți!» Atunci, la revedere! Păi, dacă eu îmi dau cuvântul, e cuvânt la mine.

Nu mai dau nici măcar un telefon. Voi sta liniștit, îmi văd de treabă”, a transmis Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Ce spunea Mirel Rădoi despre Mihai Rotaru

După meciul Metaloglobus - U Craiova, 0-0, din etapa 14 din Liga 1, Mirel Rădoi, antrenorul oltenilor de atunci, a lansat mai multe înțepături la adresa patronului Mihai Rotaru.

Rădoi era de părere că rezultatele slabe din acea perioadă nu se datorau doar jucătorilor. Tehnicianul oltenilor susținea că și conducerea avea partea ei de vină.

„Trebuie să spunem adevărul. Nu doar Bergodi, Neagoe, Reghecampf sau Rădoi sunt nebuni. E clar că și la nivel de club lucrurile nu sunt stabile și trebuie să recunoaștem.

Dacă dânșii nu vor să o facă, atunci ei au o problemă. E clar că toată lumea e de vină, într-un procent mai mic sau mai mare, cu tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă”, a declarat Mirel Rădoi.

Mirel Rădoi va debuta pe banca celor de la FCSB în prima etapă din play-out. Campioana va juca cu Metaloglobus, duminică, 15 martie, de la ora 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Cine ia titlul în Liga 1 sezonul acesta? U Craiova % Rapid % U Cluj % CFR Cluj % Dinamo % FC Argeș %

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport