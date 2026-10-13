„Ronaldo trebuie oprit!” Un nou atac al lui Antonio Cassano la adresa portughezului: „De 7-8 ani nu se mai ține pe picioare”

Fostul internațional italian Antonio Cassano (44 de ani) a lansat critici dure la adresa lui Cristiano Ronaldo (41 de ani), în cadrul emisiunii „Viva el Futbol”.

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Fostul atacant contestă nivelul actual al starului portughez, consideră că naționala Portugaliei poate juca mai bine fără acesta și critică preocuparea lui Ronaldo pentru imaginea personală.

Antonio Cassano: „Cristiano trebuie oprit. De 7-8 ani nu se mai ține pe picioare”

Antonio Cassano l-a atacat din nou pe Cristiano Ronaldo. Fostul fotbalist italian a susținut că portughezul nu mai este la nivelul de altădată și că ar trebui să accepte mai ușor realitatea sportivă.

„Cineva trebuie să-l oprească pe Cristiano Ronaldo! De 7 sau 8 ani se gândește doar la sine, trebuie oprit. Nu se mai ține pe picioare, cade singur.

Trebuie să se împace cu sine însuși din punct de vedere sportiv, nu mai poate. Ce își mai dorește?”.

Antonio Cassano: „Portugalia joacă mai bine fără Ronaldo”

Conform fcinter1908.it, Cassano a vorbit și despre impactul lui Cristiano Ronaldo asupra echipei naționale a Portugaliei.

„Portugalia joacă mai bine fără el. Uită-te la Ramos, Felix și Bernardo Silva”.

Cassano a criticat și preocuparea pe care Ronaldo o are pentru felul în care este prezentat în presă. Italianul a făcut referire la informațiile potrivit cărora portughezul ar solicita în fiecare dimineață o revistă a presei, întrebându-se de ce acesta ar acorda atât de multă atenție subiectului.

„Dar ce problemă are de vrea să i se facă revista presei în fiecare dimineață? Există o limită pentru orice, deja a devenit o glumă, o mascaradă.

Am aflat de la o persoană din Portugalia că își antrena mușchii pectorali doar cu un singur braț, după ce se spusese că unul era mai mic decât celălalt. Dar ce probleme are omul ăsta?”.

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