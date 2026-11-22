După sosirile lui Curelea și Pintilii, stafful FCSB s-a aglomerat, iar la partea de încălzire cei 3 secunzi de acum își împart treburile

Viorel Dinu, Mihai Pintilii și Costin Curelea participă activ la încălzirea jucătorilor de la FCSB, intrând în aproape toate exercițiile ce implică parte tactică

Pintilii a fost cel mai implicat dintre cei trei. A intrat în jocurile de posesie, apoi în exercițiile de atac pozițional, iar la final și-a împărțit încălzirea fundașilor cu Costin Curelea

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Încălzirea de la FCSB arată cum își împart atribuțiile cei trei secunzi ai lui Laurențiu Reghecampf, staff care s-a înmulțit considerabil după intervenția lui Gigi Becali din pauza competițională.

Viorel Dinu, Mihai Pintilii și Costin Curelea intră pe teren alături de jucători, participă la exerciții, apoi preiau grupuri diferite.

Pintilii a făcut de toate

Dintre cei trei, Mihai Pintilii a fost cel mai activ în exercițiile cu mingea. A intrat mai întâi în jocurile de posesie, alături de fotbaliști, apoi a participat și la exercițiile de atac pozițional, dar a făcut și marcaj fals când a fost nevoie.

În ultima parte a încălzirii cu mingea, stafful a împărțit echipa pe posturi. Pintilii și Costin Curelea au preluat fundașii, în timp ce Viorel Dinu s-a ocupat de mijlocași și atacanți, pentru ca fiecare dintre ei să tragă de câteva ori la poartă.

După exercițiile pe posturi, jucătorii s-au reunit și au revenit pe mâna lui Adrian Popa și Thomas Neubert.

Cei doi au condus ultima secvență a încălzirii, când toată echipa a trecut la seria de sprinturi dinaintea meciului, apoi s-au retras la vestiare pentru a se pregăti de primul fluier.

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