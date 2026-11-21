Antonio Conte (57 de ani) a reacționat după ce Manchester United l-a numit pe Mauricio Pochettino (54 de ani) în funcția de antrenor.

Italianul se aflase pe lista echipei de pe Old Trafford.

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Tehnicianul italian, luat în calcul pentru postul de antrenor al lui Manchester United, și-a apărat metodele de pregătire și a respins criticile legate de stilul său exigent.

Antonio Conte, după ce a ratat postul de la Manchester United: „Le este frică să câștige”

Manchester United l-a numit pe Mauricio Pochettino la o zi după demiterea lui Michael Carrick, în urma rezultatelor slabe din acest sezon.

Argentinianul a semnat un contract valabil până în vara anului 2029 și a preluat o echipă aflată pe locul 18 în Premier League, cu doar opt puncte după primele zece etape.

Conte, unul dintre antrenorii vehiculați pentru preluarea formației engleze, a vorbit despre posibilitatea de a ajunge pe Old Trafford.

Dacă pe cineva îl sperie metodele mele, înseamnă că îi este frică să câștige, pentru că aceste metode duc la victorie. Acesta este răspunsul meu. Manchester United are o istorie atât de importantă, încât mi se pare ciudat să cred că cineva s-ar putea teme de o abordare menită să readucă echipa la nivelul la care a fost. Antonio Conte, antrenor italian

Conte a subliniat că munca și disciplina sunt esențiale pentru obținerea performanțelor.

„Anumite remarci mi se par aproape jignitoare la adresa lui Manchester United. Este ca și cum cineva ar încerca să împiedice clubul să revină la nivelul la care a fost de-a lungul istoriei sale.

Pentru a obține rezultate importante, ai nevoie de o metodă de lucru. Iar dacă spuneți că această metodă presupune multă muncă, atunci da, așa este.

Toată lumea trebuie să muncească din greu, nu doar jucătorii”, a declarat Conte, conform goal.com.

Antonio Conte, laude pentru Sir Alex Ferguson: „Am un respect imens pentru el”

Fostul antrenor al lui Juventus, Chelsea, Inter și Napoli a vorbit despre perioada în care Manchester United domina fotbalul englez sub conducerea lui Sir Alex Ferguson.

„Ultimul titlu de campioană l-au câștigat în 2013, cu Ferguson.

Am un respect imens pentru Sir Alex Ferguson. I-am citit cartea, iar când eram la Londra am avut norocul să îi vizitez casa și să petrec o zi alături de el.

Are o pasiune incredibilă pentru discuțiile despre fotbal”, a mai spus italianul, conform tntsports.co.uk.

Conte a cucerit cinci titluri în Serie A, trei cu Juventus, unul cu Inter și unul cu Napoli. De asemenea, a câștigat Premier League cu Chelsea, în sezonul 2016-2017.

Ultima echipă pregătită de antrenorul italian a fost Napoli, alături de care a câștigat campionatul în 2025 și Supercupa Italiei, în același an.

Formația napoletană a încheiat sezonul 2025-2026 pe locul secund în Serie A, în spatele lui Inter, iar Conte s-a despărțit de club în iunie, de comun acord cu conducerea

Noul antrenor al lui Manchester United va avea parte de un debut dificil.

Duminică, 22 noiembrie, formația de pe Old Trafford va evolua pe Anfield, împotriva rivalei Liverpool, într-o partidă din Premier League.

Trei zile mai târziu, miercuri, United va întâlni Sporting Lisabona, în deplasare, în Liga Campionilor.

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