Mihai Stoichiță (72 de ani) a vorbit despre situația lui Ionuț Radu (29 de ani), care nu s-a prezentat la ultima acțiune a echipei naționale.

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Federația Română de Fotbal a anunțat pe 6 noiembrie că portarul nu va fi disponibil pentru ultimle meciuri din Liga Națiunilor, deoarece are nevoie să urmeze un tratament pentru o problemă mai veche, la umăr.

Însă situația sa a stârnit discuții după ce, pe 8 noiembrie, Radu a fost prezent în poartă, în remiza dintre Celta Vigo și Levante, 0-0.

Mihai Stoichiță: „Spiritul de sacrificiu și suferința parcă au dispărut”

Directorul tehnic al FRF a sugerat că Ionuț Radu ar fi putut face mai multe eforturi pentru a ajunge la echipa națională, în lotul căreia fusese convocat de Gică Hagi.

„Nu știm dacă nu vrea să vină, argumente a avut, actele medicale care au fost transmise. Ai auzit de Petrache Lupu și de Maglavit? Minune, minune dumnezeiască! (n.r. despre faptul că Radu a jucat a doua zi pentru Celta Vigo)

Nu vreau să dezvolt subiectul. Spiritul de sacrificiu și suferința parcă au dispărut din educația copiilor noștri. E o viață mult mai bună față de ce a fost înainte și cuvântul suferință nu mai există în vocabularul copiilor.

Cum să le spun unor copii că «Suferim puțin la un meci, ne apărăm și vedem noi ce facem, reacționăm, dăm un gol și câștigăm meciul, chiar dacă n-a fost ziua noastră», când ei acasă au doar fericire?

Trebuie să fii concentrat, să știi să transformi suferința în bucurie la final, așa e la fotbal. Poate te domină unii un meci întreg, tu dai un gol și câștigi”, a declarat Stoichiță, potrivit fanatik.ro.

16 meciuri a bifat Ionuț Radu în poarta celor de la Celta Vigo, în acest sezon. A terminat fără gol primit jumătate dintre partidele disputate în La Liga (6 din 12)

Petrache Lupu a fost un cioban din comuna Maglavit (judetțul Dolj), care a pretins că a avut mai multe viziuni divine în cursul anului 1935.

Între 1935 și 1936, se estimează că peste 2 milioane de oameni ar fi fost în pelerinaj la Maglavit.

Ulterior, Ionuț Radu a fost absent pe 13 noiembrie, la partida de Cupă dintre Celta Vigo și Salamanca.

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