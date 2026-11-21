Dani Coman (47 de ani), președintele celor de la FC Argeș, a prefațat duelul cu FCSB, programat în etapa #16 a Superligii.

Meciul se joacă duminică, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Oficialul piteștenilor crede că echipa sa poate profita de perioada dificilă pe care o traversează adversarul, elevii lui Bogdan Andone având moralul ridicat după victoria cu Dinamo, 2-1 în etapa precedentă.

Dani Coman: „FCSB nu arată ca o echipă”

„A fost o perioadă bună după victoria cu Dinamo, ne-am pregătit bine. Întâlnim FCSB, mi-aș fi dorit să îi întâlnim săptămâna trecută, când au fost problemele cu plecarea lui MM (n.r. Mihai Stoica). Suntem pregătiți și îi așteptăm. Ne dorim să câștigăm.

E adevărat că întâlnim o echipă cu jucători foarte buni, luați individual, dar în momentul de față nu văd să fie o echipă. Au doar jucători cu calitate individuală. De asta trebuie să profităm.

Anul trecut am băgat spaima în multe echipe, dar, din păcate, în acest an nu ne-am mai ridicat nici noi la nivelul așteptărilor”, a declarat Dani Coman, potrivit fanatik.ro.

Ulterior, Coman a transmis că e conștient de problemele dificile cu care se confruntă propria echipă, dar rămâne încrezător în ambiția fotbaliștilor.

„Am avut probleme de lot, marea majoritate au rezolvat, îl mai avem doar pe Mario Tudose, care nu se antrenează la capacitate maximă.

În rest, toți jucătorii sunt apți și sper să demonstreze că pot câștiga cu FCSB și cu alte echipe, așa cum au făcut-o și anul trecut. Eu am încredere în ei, sunt convins că vom ieși din situația în care suntem.

E clar că nu suntem bine deloc. Tot timpul am făcut un apel la dorința jucătorilor, le-am transmis mereu să iasă de pe teren cu capul sus că au făcut tot ceea ce a depins de ei. Dacă adversarul a fost mai bun, asta este”, a mai transmis Coman.

FC Argeș se află pe locul 13 cu doar 15 puncte adunate după 15 etape. De cealaltă parte, FCSB ocupă locul 8, cu 21 de puncte.

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