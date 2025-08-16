Rasism în Premier League  Un suporter al lui Liverpool a fost scos din stadion de poliție, după ce a abuzat verbal un adversar +12 foto
Antoine Semenyo
Rasism în Premier League Un suporter al lui Liverpool a fost scos din stadion de poliție, după ce a abuzat verbal un adversar

  • Antoine Semenyo (25 de ani), atacantul celor de la Bournemouth, a fost ținta atacurilor rasiste la partida cu Liverpool.

Liverpool - Bournemouth a fost primul meci al noului sezon de Premier League. „Cormoranii” s-au impus cu 4-2.

Antoine Semenyo, victima atacurilor rasiste la Liverpool - Bournemouth. Un suporter a fost evacuat de pe stadion

Noul sezon de Premier League a început cu un scandal de proporții, după ce un fan a avut remarci rasiste la adresa unui fotbalist de la Bournemouth.

În minutul 28 al partidei de pe Anfield, Antoine Semenyo i-a semnalat arbitrului faptul că un suporter din zona rezervată celor cu dizabilități l-a atacat cu remarci rasiste.

„Centralul” a luat imediat măsuri, le-a explicat celor doi antrenori cele întâmplate, toate în timp ce poliția l-a evacuat pe suporterul în cauză de pe stadion.

De asemenea, Semenyo a fost ținta atacurilor și în mediul online. Acesta a primit comentarii cu tentă rasistă, iar apoi a postat pe Instagram unul dintre ele, cu textul: „Când se va termina?”.

Andoni Iraola: „Aceste lucruri trebuie să dispară”

Tehnicianul celor de la Bournemouth s-a arătat extrem de revoltat față de cele întâmplate.

„Toată lumea înțelege că aceste lucruri trebuie să dispară de pretutindeni, dar mai ales din fotbal.

Acum trebuie să vorbim din nou cu poliția și cu cei responsabili. Sunt sigur că Semenyo nu va putea uita și nu ar trebui să fie așa”, a declarat tehnicianul.

Iraola a fost susținut și de Adam Smith, căpitanul lui Bournemouth: „Este o mare rușine, majoritatea știrilor vor fi despre acest lucru. Evident, este ceva care încă reprezintă o mare problemă, nu doar în fotbal, ci în toate domeniile”, a declarat Smith, conform skysports.com.

„Meritul lui este că e foarte puternic mental. Faptul că a avut o prestație atât de bună în a doua repriză, după asta, arată ce fel de jucător este.

Rasismul e inacceptabil în fotbal, în general, dar cu atât mai mult pe Anfield”, a spus antrenorul lui Liverpool, Arne Slot, susținut de căpitanul Virgil van Dijk:

„Am vorbit cu el în timpul meciului și după. Mă bucur că autoritățile se ocupă de situație. I-am spus că suntem aici pentru el, orice are nevoie. Îi suntem alături. Autoritățile și clubul se vor ocupa de această problemă.

Pot vorbi în numele tuturor fanilor lui Liverpool când spun că aceste lucruri nu se pot întâmpla și toți vor fi de acord că Antoine are nevoie de sprijinul nostru”.

