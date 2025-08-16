Stanciu, gol la debut  VIDEO Execuție superbă în primul său meci la Genoa: „Sunt foarte impresionat” +7 foto
Nicolae Stanciu. Foto: IMAGO
Stranieri

Stanciu, gol la debut VIDEO Execuție superbă în primul său meci la Genoa: „Sunt foarte impresionat”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 16.08.2025, ora 09:48
alt-text Actualizat: 16.08.2025, ora 09:55
  • Nicolae Stanciu (32 de ani) a înscris primul său gol la Genoa chiar la debut.

Genoa a jucat primul meci al noului sezon în Cupa Italiei, cu Vicenza, formație din Serie C. Echipa patronată de Dan Șucu a câștigat cu 3-0, iar Nicolae Stanciu a marcat în minutul 54.

Kopic cere transferuri Tehnicianul lui Dinamo nu înțelege inconstanța elevilor săi: „A fost greu de privit”
Citește și
Kopic cere transferuri Tehnicianul lui Dinamo nu înțelege inconstanța elevilor săi: „A fost greu de privit”
Citește mai mult
Kopic cere transferuri Tehnicianul lui Dinamo nu înțelege inconstanța elevilor săi: „A fost greu de privit”

Nicolae Stanciu a marcat la debutul la Genoa: standing ovation pe „Luigi Ferraris”

Stanciu a fost titular în partida din Cupa Italiei și a jucat 80 de minute, fiind schimbat de Venturino.

Internaționalul român a reușit o execuție superbă la debutul său la Genoa și „a fost aplaudat în picioare de tot stadionul”, scrie gazzetta.it.

În minutul 54, când scorul era deja 2-0 pentru Genoa, Stanciu a șutat din voleu din interiorul careului advers și a trimis mingea sub bara transversală.

Portarul lui Vicenza a plonjat, dar fără succes, pentru că șutul românului a fost imparabil.

Meciul s-a încheiat 3-0 pentru Genoa, iar Nicolae Stanciu a bifat prima reușită în tricoul „grifonilor”. La partidă au asistat patronul italienilor, Dan Șucu, și selecționerul României, Mircea Lucescu.

Stanciu: „E un sentiment unic să marchezi în primul tău meci pe Luigi Ferraris”

„Sunt fericit pentru primul meu meci pe teren propriu, cu fanii noștri, care sunt extraordinari. Cred că golul meu contează mai puțin, nu sunt un jucător care caută statistici individuale.

E un sentiment unic să marchezi în primul tău meci pe stadionul Luigi Ferraris. A fost primul meu meci și sunt foarte impresionat de fani. Aștept cu nerăbdare următorul meci să-i revăd pe toți.

Mă gândesc doar la echipă, să se descurce bine și să câștige meciuri. Acum ne concentrăm pe campionat și pe meciul cu Lecce. Nu am obiective personale, cum ar fi goluri sau pase decisive. Mă concentrez pe echipă, pentru a face mai multe decât anul trecut.

Am lucrat bine în cantonament, suntem o echipă puternică, cu multă calitate. Avem jucători tineri, talentați, dar și alții cu experiență. Cred că este combinația potrivită. Avem o săptămână să lucrăm bine și să începem Serie A în forță, așa cum am făcut astăzi.

Toată lumea are o relație excelentă cu antrenorul. Vorbește mult cu noi. E ușor să lucrezi cu el și cred că te face un jucător mai bun.

Nu am nevoie de nicio motivație suplimentară, aceasta este meseria mea. Sunt foarte disciplinat, fac ce îmi cere antrenorul pentru a ajuta echipa.

Carboni este o vedetă, un jucător grozav. Ne-am împrietenit imediat, locuim aproape și mergem împreună la antrenamente. Poate crește în viitor și poate deveni cel mai mare fotbalist din Italia. Este tânăr și are multe calități”, a spus Stanciu, conform buoncalcioatutti.it.

Vieira despre Stanciu: „Aduce calm și calități tehnice”

„Este un jucător cu experiență și calitate. Aduce calm și calități tehnice, va ajuta echipa să fie și mai puternică în ultimii 30 de metri.

Nu sunt surprins de el, este primul care ajunge la sală și ultimul care pleacă. Muncește din greu, iar mobilitatea lui ne-a ajutat să ne creăm superioritatea la mijlocul terenului”, a spus antrenorul Patrick Vieira despre Stanciu, după meci, informează genoa24.it.

Stanciu la Genoa (5).jpeg
Stanciu la Genoa (5).jpeg

Galerie foto (7 imagini)

Stanciu la Genoa (1).jpeg Stanciu la Genoa (2).jpeg Stanciu la Genoa (3).jpeg Stanciu la Genoa (4).jpeg Stanciu la Genoa (5).jpeg
+7 Foto
labels.photo-gallery

Mijlocașul român a fost transferat gratuit în această vară de Genoa de la Damac, acolo unde a petrecut două sezoane.

De-a lungul carierei, Stanciu a trecut pe la Alba Iulia, FC Vaslui, FCSB, Anderlecht, Sparta Praga, Al-Ahli, Slavia Praga sau Damac.

În toată cariera sa a jucat 546 de partide, a înscris 109 goluri și a oferit 125 de pase decisive.

3,5 milioane de euro
valorează Nicolae Stanciu, conform Transfermarkt

VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

LIVE Două partide se dispută ACUM în etapa #3 » Clasamentul actualizat
Liga 2
11:04
LIVE Două partide se dispută ACUM în etapa #3 » Clasamentul actualizat
Citește mai mult
LIVE Două partide se dispută ACUM în etapa #3 » Clasamentul actualizat
Ambiții mari Promisiunea lui Karamoko după reușita cu UTA: „Vreau să înscriu 15 goluri pentru Dinamo” + ce spune Cîrjan
Superliga
09:00
Ambiții mari Promisiunea lui Karamoko după reușita cu UTA: „Vreau să înscriu 15 goluri pentru Dinamo” + ce spune Cîrjan
Citește mai mult
Ambiții mari Promisiunea lui Karamoko după reușita cu UTA: „Vreau să înscriu 15 goluri pentru Dinamo” + ce spune Cîrjan

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

”Putin cere teritorii pentru pace”. Îngrijorările Europei de Est și ale României după fraza nebăgată în seamă din Alaska
”Putin cere teritorii pentru pace”. Îngrijorările Europei de Est și ale României după fraza nebăgată în seamă din Alaska
”Putin cere teritorii pentru pace”. Îngrijorările Europei de Est și ale României după fraza nebăgată în seamă din Alaska
DEBUT genoa Cupa Italiei GOL nicolae stanciu vicenza
Știrile zilei din sport
Mult zgomot, puțin fotbal Remiză ștearsă în mini-derby-ul CS Dinamo - CSA Steaua
Liga 2
16.08
Mult zgomot, puțin fotbal Remiză ștearsă în mini-derby-ul CS Dinamo - CSA Steaua
Citește mai mult
Mult zgomot, puțin fotbal Remiză ștearsă în mini-derby-ul CS Dinamo - CSA Steaua
Se retrage Florin Niță? Ultimele detalii despre situația portarului naționalei » Negocieri surpriză
Superliga
16.08
Se retrage Florin Niță? Ultimele detalii despre situația portarului naționalei » Negocieri surpriză
Citește mai mult
Se retrage Florin Niță? Ultimele detalii despre situația portarului naționalei » Negocieri surpriză
Coman, înapoi în Superliga?  Doi granzi interesați de semnătura internaționalului român » Ce salariu vrea
Superliga
16.08
Coman, înapoi în Superliga? Doi granzi interesați de semnătura internaționalului român » Ce salariu vrea
Citește mai mult
Coman, înapoi în Superliga?  Doi granzi interesați de semnătura internaționalului român » Ce salariu vrea
„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția  noului stadion Dinamo:  „O veste bună”
Superliga
16.08
„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția noului stadion Dinamo: „O veste bună”
Citește mai mult
„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția  noului stadion Dinamo:  „O veste bună”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:33
FCSB, costuri ca Iohannis Campioana va achita un preț exorbitant pentru charterul cu care va face deplasarea la Aberdeen
FCSB, costuri ca Iohannis Campioana va achita un preț exorbitant pentru charterul cu care va face deplasarea la Aberdeen
10:54
Destinație-surpriză pentru Aioani Portarul pleacă de la Rapid » Va semna cu o formație din Golful Persic
Destinație-surpriză pentru Aioani Portarul pleacă de la Rapid » Va semna cu o formație din Golful Persic
11:06
Flick, supărat pe jucători Barcelona a câștigat clar cu Mallorca, 3-0, dar antrenorul s-a enervat: „Nu e posibil așa ceva!” + Cum a jucat Rashford la debut
Flick, supărat pe jucători Barcelona a câștigat clar cu Mallorca, 3-0, dar antrenorul s-a enervat: „Nu e posibil așa ceva!” + Cum a jucat Rashford la debut
10:18
Rapid - FCSB nu va fi sold out Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul etapei #6
Rapid - FCSB nu va fi sold out Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul etapei #6
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Top stiri din sport
Record uluitor I-a depășit pe Messi și LeBron James și Steph Curry!
Campionate
16.08
Record uluitor I-a depășit pe Messi și LeBron James și Steph Curry!
Citește mai mult
Record uluitor I-a depășit pe Messi și LeBron James și Steph Curry!
 A căzut în gol! VIDEO Moment șocant » Fotbalistul a sărit gardul după ce a marcat, dar s-a prăbușit într-un șanț de peste 3 metri!
Campionate
16.08
A căzut în gol! VIDEO Moment șocant » Fotbalistul a sărit gardul după ce a marcat, dar s-a prăbușit într-un șanț de peste 3 metri!
Citește mai mult
 A căzut în gol! VIDEO Moment șocant » Fotbalistul a sărit gardul după ce a marcat, dar s-a prăbușit într-un șanț de peste 3 metri!
Moment special pentru Kopic  VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat
Superliga
16.08
Moment special pentru Kopic VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat
Citește mai mult
Moment special pentru Kopic  VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat
 „Criminali din 1939” UEFA va lua măsuri drastice după meciul dintre israelieni și polonezi, din Conference League. Un român a fost titular
Conference League
16.08
„Criminali din 1939” UEFA va lua măsuri drastice după meciul dintre israelieni și polonezi, din Conference League. Un român a fost titular
Citește mai mult
 „Criminali din 1939” UEFA va lua măsuri drastice după meciul dintre israelieni și polonezi, din Conference League. Un român a fost titular

Echipe/Competiții

fcsb 91 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 16 rapid 36 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi 2 uta arad 17 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Gino Iorgulescu europa league fcsb conference league dan sucu
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
17.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share