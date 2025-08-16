Nicolae Stanciu (32 de ani) a înscris primul său gol la Genoa chiar la debut.

Genoa a jucat primul meci al noului sezon în Cupa Italiei, cu Vicenza, formație din Serie C. Echipa patronată de Dan Șucu a câștigat cu 3-0, iar Nicolae Stanciu a marcat în minutul 54.

Nicolae Stanciu a marcat la debutul la Genoa: standing ovation pe „Luigi Ferraris”

Stanciu a fost titular în partida din Cupa Italiei și a jucat 80 de minute, fiind schimbat de Venturino.

Internaționalul român a reușit o execuție superbă la debutul său la Genoa și „a fost aplaudat în picioare de tot stadionul”, scrie gazzetta.it.

În minutul 54, când scorul era deja 2-0 pentru Genoa, Stanciu a șutat din voleu din interiorul careului advers și a trimis mingea sub bara transversală.

Portarul lui Vicenza a plonjat, dar fără succes, pentru că șutul românului a fost imparabil.

Meciul s-a încheiat 3-0 pentru Genoa, iar Nicolae Stanciu a bifat prima reușită în tricoul „grifonilor”. La partidă au asistat patronul italienilor, Dan Șucu, și selecționerul României, Mircea Lucescu.

Stanciu: „E un sentiment unic să marchezi în primul tău meci pe Luigi Ferraris”

„Sunt fericit pentru primul meu meci pe teren propriu, cu fanii noștri, care sunt extraordinari. Cred că golul meu contează mai puțin, nu sunt un jucător care caută statistici individuale.

E un sentiment unic să marchezi în primul tău meci pe stadionul Luigi Ferraris. A fost primul meu meci și sunt foarte impresionat de fani. Aștept cu nerăbdare următorul meci să-i revăd pe toți.

Mă gândesc doar la echipă, să se descurce bine și să câștige meciuri. Acum ne concentrăm pe campionat și pe meciul cu Lecce. Nu am obiective personale, cum ar fi goluri sau pase decisive. Mă concentrez pe echipă, pentru a face mai multe decât anul trecut.

Am lucrat bine în cantonament, suntem o echipă puternică, cu multă calitate. Avem jucători tineri, talentați, dar și alții cu experiență. Cred că este combinația potrivită. Avem o săptămână să lucrăm bine și să începem Serie A în forță, așa cum am făcut astăzi.

Toată lumea are o relație excelentă cu antrenorul. Vorbește mult cu noi. E ușor să lucrezi cu el și cred că te face un jucător mai bun.

Nu am nevoie de nicio motivație suplimentară, aceasta este meseria mea. Sunt foarte disciplinat, fac ce îmi cere antrenorul pentru a ajuta echipa.

Carboni este o vedetă, un jucător grozav. Ne-am împrietenit imediat, locuim aproape și mergem împreună la antrenamente. Poate crește în viitor și poate deveni cel mai mare fotbalist din Italia. Este tânăr și are multe calități”, a spus Stanciu, conform buoncalcioatutti.it.

Vieira despre Stanciu: „Aduce calm și calități tehnice”

„Este un jucător cu experiență și calitate. Aduce calm și calități tehnice, va ajuta echipa să fie și mai puternică în ultimii 30 de metri.

Nu sunt surprins de el, este primul care ajunge la sală și ultimul care pleacă. Muncește din greu, iar mobilitatea lui ne-a ajutat să ne creăm superioritatea la mijlocul terenului”, a spus antrenorul Patrick Vieira despre Stanciu, după meci, informează genoa24.it.

Mijlocașul român a fost transferat gratuit în această vară de Genoa de la Damac, acolo unde a petrecut două sezoane.

De-a lungul carierei, Stanciu a trecut pe la Alba Iulia, FC Vaslui, FCSB, Anderlecht, Sparta Praga, Al-Ahli, Slavia Praga sau Damac.

În toată cariera sa a jucat 546 de partide, a înscris 109 goluri și a oferit 125 de pase decisive.

3,5 milioane de euro valorează Nicolae Stanciu, conform Transfermarkt

